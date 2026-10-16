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Ген «Время для кофе» оказался связан с ощущением опасности

❋ 3.8

При засолении почвы белок растительных часов TIME FOR COFFEE собирался внутри клеточного ядра в микроскопические капли. Они оттягивали на себя ферменты, которые обычно подавляли защитные гены, и растения лучше переносили соль.

Биология
# засоленность почв
# растения
# стресс
# циркадные ритмы
# эпигенетика
Резуховидка Таля Arabidopsis thaliana
Резуховидка Таля Arabidopsis thaliana / © Wikipedia Commons

Засоление почвы — одна из главных угроз для сельского хозяйства. Соль нарушает работу корней, замедляет рост растений и снижает урожай. Проблема обостряется на полях с орошением: вода испаряется, а минералы остаются в земле.

У растений, как и у людей, есть внутренние суточные часы. Они помогают предсказывать смену дня и ночи и вовремя включать нужные гены. Ученые знали, что эти часы влияют на устойчивость к стрессу, но молекулярный механизм оставался неясным.

Один из компонентов часов растений — белок TIME FOR COFFEE (TIC). Он получил свое название из-за мутации, при которой растения вели себя так, будто не выспались. Ранее биологи показали, что TIC участвует в реакциях на засуху. Новая научная работа раскрыла его роль в защите от соли.

Команда китайских биологов работала с резуховидкой Таля — модельным растением из семейства капустных. Результаты опубликовали в журнале Science

Ученые выращивали растения с флуоресцентно помеченным белком TIC и следили за ним под микроскопом. Обычно белок был равномерно размазан по клеточному ядру. Но обработка солевым раствором вызывала резкую перестройку: за минуту TIC собирался в яркие капли. 

Проверка показала, что они жидкие: сливаются друг с другом и быстро обмениваются молекулами с окружением. Вещества, создающие такое же осмотическое давление, но без соли, капель не вызывали. Значит, растение реагировало именно на нее.

Биологи проверили, что будет без рабочего белка. Мутантные растения без TIC гибли от соли заметно чаще обычных. Корни у них росли хуже, а внутри клеток накапливались агрессивные формы кислорода. При этом мутанты спокойно переносили обезвоживание без соли.

Механизм оказался связан с управлением генами. В норме гены защиты от соли сдерживали ферменты-деацетилазы: они снимали с ДНК метку, которая помогает считыванию генов. При засолении капли TIC частично захватывали эти ферменты. Освобожденные участки ДНК получали больше меток, и гены защиты включались активнее.

Авторы исследования проверили связь с суточными ритмами. У мутанта без TIC внутренние часы были укорочены: около 21 часа вместо 24. Когда такие растения росли при световом цикле в 21 час, совпадавшем с их внутренним ритмом, устойчивость к соли частично возвращалась. По модели ученых, часы действительно влияют на стрессоустойчивость, но белок TIC работает и через отдельный механизм капель.

Биологи описали цепочку: соль заставляла белок собираться в капли, капли оттягивали ферменты-репрессоры, гены защиты включались, и растение выживало. Новое исследование дало пример того, как суточные часы, физика капель и управление генами сплетаются в один механизм.

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Илья Гриднев
Илья Гриднев
211 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
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Биология
# засоленность почв
# растения
# стресс
# циркадные ритмы
# эпигенетика
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