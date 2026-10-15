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Первый Starship, переживший суборбитальный полет, вернулся на стартовую площадку SpaceX

Спустя почти три месяца после запуска в космос и непростого путешествия по морю Ship 40, первым из аппаратов этого типа переживший приводнение в океане, вернулся на космодром «Звездной базы» в Техасе.

Первый Starship, переживший полет в космос, вернулся на стартовую площадку SpaceX / © SpaceX

SpaceX опубликовала новые снимки Ship 40 — верхней ступени Starship, совершившей полет во время 13-го испытательного запуска перспективной ракетной системы. Ship 40 преодолел заключительный участок пути и вернулся на предприятие компании в Южном Техасе. Теперь он установлен вертикально внутри ангара Megabay, где рядом с ним находятся три более новых корабля Starship, которые также готовят к полетам. Однако прежде инженеры SpaceX намерены тщательно изучить Ship 40 и получить ценные данные, которые помогут в дальнейшей разработке системы.

Ship 40 стал первым из аппаратов Starship, который после полета вернулся на стартовую площадку. Это предоставило инженерам SpaceX беспрецедентную возможность исследовать аппарат, выдержавший экстремальные нагрузки при входе в атмосферу.

Ship 40 стартовал 24 июля. Он выполнил суборбитальный полет, завершившийся управляемым приводнением в Индийском океане. Однако, в отличие от предыдущих кораблей Starship, которые взрывались после опрокидывания в воду, Ship 40 сохранил большую часть конструкции и остался на плаву.

Неожиданная сохранность аппарата побудила SpaceX организовать сложную операцию по его возвращению. В течение 24 дней Ship 40 длиной 52 метра буксировали по неспокойному морю. В тот момент генеральный директор SpaceX Илон Маск даже сомневался, что компании удастся завершить операцию успешно. Несмотря на сложные условия, в августе Ship 40 достиг района австралийского острова Рождества.

В более спокойных водах у острова инженеры SpaceX осмотрели аппарат и взяли несколько образцов теплозащитного покрытия с его нижней части. Затем Ship 40 погрузили на Forte — крупное полупогружное транспортное судно, которому предстояло доставить корабль морем обратно в Техас.

Forte 7 октября прибыло в порт Браунсвилл. Так завершился самый продолжительный этап возвращения Ship 40. После этого аппарат доставили наземным транспортом на Starbase и подготовили к установке в вертикальное положение возле ангара Megabay. Впоследствии его подняли и переместили внутрь ангара, где он теперь находится рядом с тремя другими верхними ступенями Starship, еще проходящими сборку.

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