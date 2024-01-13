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Глава NASA заявил, что американские астронавты окажутся на Луне раньше китайцев
И Китай, и Соединенные Штаты планируют отправить свои экипажи на Луну до конца десятилетия, что возродило разговоры о новой космической гонке. Этот же факт в 2023 году признавал глава NASA Билл Нельсон.
Однако Нельсон утверждает, что Китай не сможет обогнать Штаты. Во время телеконференции для СМИ 9 января, на которой обсуждали изменения в графике лунной программы «Артемида», руководитель NASA отверг опасения журналистов, что американцы рискуют проиграть гонку за возвращение людей на Луну.
«У меня нет опасений, что Китай высадит [людей на Луне] раньше нас», — сказал Нельсон.
По его словам, КНР действует по какому-то «агрессивному плану» и хотела бы отправить тайконавтов на естественный спутник Земли раньше, чтобы совершить «пиар-переворот».
«Но факт в том, что я не думаю, что они это сделают. Хотя, это правда, что дата, которую они назвали, приближается. Но если мы прилунимся в сентябре 2026 года, то станем первыми», — подытожил глава космического агентства.
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