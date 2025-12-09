Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Телескоп Subaru сделал первые открытия в рамках новой программы исследований
Хотя современные телескопы позволяют людям заглядывать все дальше, сфотографировать напрямую можно лишь крошечную долю всех планет во Вселенной. Тем не менее астрономы на Гавайях сделали два интересных открытия — массивную экзопланету и коричневый карлик — с помощью японского телескопа Subaru на вершине Мауна-Кеа.
Это первые результаты программы OASIS (Observing Accelerators with SCExAO Imaging Survey), в рамках которой Subaru и данные из других источников используются для поиска спутников звезд. Как объяснили специалисты в Национальной астрономической обсерватории Японии, программа опирается на измерения двух миссий ESA — Hipparcos и Gaia — чтобы находить звезды, движение которых искажено гравитацией неизвестных объектов.
Первая находка — экзопланета HIP 54515 b. Она расположена на расстояние в 271 световой год от Земли, по направлению к созвездию Льва. Масса этой планеты почти в 18 раз превышает массу Юпитера, а расстояние до ее звезды сопоставимо с орбитой Нептуна в нашей системе.
Второй объект — коричневый карлик HIP 71618 B, находящийся в 169 световых годах, по направлению к созвездию Волопаса. Коричневые карлики занимают промежуточное положение между планетами и звездами: формируются как звезды, но массы им не хватает, чтобы начать термоядерные реакции. Ученые часто называют их «несостоявшимися звездами».
Особый интерес вызывает именно этот карлик: его характеристики идеально подходят для испытаний нового космического телескопа NASA — Nancy Grace Roman, запуск которого намечен на 2026–2027 годы. Для тестирования нужен объект со строго заданными параметрами, и HIP 71618 B полностью им соответствует. Nancy Grace Roman продемонстрирует работу коронографа — системы, необходимой будущим телескопам, чтобы фотографировать землеподобные планеты, которые в десять миллиардов раз тусклее своих звезд.
Благодаря новому открытию у миссии Nancy Grace Roman появился идеальный «испытательный полигон» для технологии, которая однажды позволит увидеть другие миры напрямую.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
