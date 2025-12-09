Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Телескоп Subaru сделал первые открытия в рамках новой программы исследований

Хотя современные телескопы позволяют людям заглядывать все дальше, сфотографировать напрямую можно лишь крошечную долю всех планет во Вселенной. Тем не менее астрономы на Гавайях сделали два интересных открытия — массивную экзопланету и коричневый карлик — с помощью японского телескопа Subaru на вершине Мауна-Кеа.

Экзопланета в объективе телескопа Subaru / © T. Currie / Subaru Telescope, UTSA

Это первые результаты программы OASIS (Observing Accelerators with SCExAO Imaging Survey), в рамках которой Subaru и данные из других источников используются для поиска спутников звезд. Как объяснили специалисты в Национальной астрономической обсерватории Японии, программа опирается на измерения двух миссий ESA — Hipparcos и Gaia — чтобы находить звезды, движение которых искажено гравитацией неизвестных объектов.

Первая находка — экзопланета HIP 54515 b. Она расположена на расстояние в 271 световой год от Земли, по направлению к созвездию Льва. Масса этой планеты почти в 18 раз превышает массу Юпитера, а расстояние до ее звезды сопоставимо с орбитой Нептуна в нашей системе.

Второй объект — коричневый карлик HIP 71618 B, находящийся в 169 световых годах, по направлению к созвездию Волопаса. Коричневые карлики занимают промежуточное положение между планетами и звездами: формируются как звезды, но массы им не хватает, чтобы начать термоядерные реакции. Ученые часто называют их «несостоявшимися звездами».

Особый интерес вызывает именно этот карлик: его характеристики идеально подходят для испытаний нового космического телескопа NASA — Nancy Grace Roman, запуск которого намечен на 2026–2027 годы. Для тестирования нужен объект со строго заданными параметрами, и HIP 71618 B полностью им соответствует. Nancy Grace Roman продемонстрирует работу коронографа — системы, необходимой будущим телескопам, чтобы фотографировать землеподобные планеты, которые в десять миллиардов раз тусклее своих звезд.

Благодаря новому открытию у миссии Nancy Grace Roman появился идеальный «испытательный полигон» для технологии, которая однажды позволит увидеть другие миры напрямую.