  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
9 декабря, 09:12
Рейтинг: +1092
Посты: 2486

Телескоп Subaru сделал первые открытия в рамках новой программы исследований

Хотя современные телескопы позволяют людям заглядывать все дальше, сфотографировать напрямую можно лишь крошечную долю всех планет во Вселенной. Тем не менее астрономы на Гавайях сделали два интересных открытия — массивную экзопланету и коричневый карлик — с помощью японского телескопа Subaru на вершине Мауна-Кеа.

Сообщество
# ESA
# Gaia
# Subaru
# космос
# телескопы
# экзопланеты
Экзопланета в объективе телескопа Subaru / © T. Currie / Subaru Telescope, UTSA
Экзопланета в объективе телескопа Subaru / © T. Currie / Subaru Telescope, UTSA

Это первые результаты программы OASIS (Observing Accelerators with SCExAO Imaging Survey), в рамках которой Subaru и данные из других источников используются для поиска спутников звезд. Как объяснили специалисты в Национальной астрономической обсерватории Японии, программа опирается на измерения двух миссий ESA — Hipparcos и Gaia — чтобы находить звезды, движение которых искажено гравитацией неизвестных объектов.

Первая находка — экзопланета HIP 54515 b. Она расположена на расстояние в 271 световой год от Земли, по направлению к созвездию Льва. Масса этой планеты почти в 18 раз превышает массу Юпитера, а расстояние до ее звезды сопоставимо с орбитой Нептуна в нашей системе.

Второй объект — коричневый карлик HIP 71618 B, находящийся в 169 световых годах, по направлению к созвездию Волопаса. Коричневые карлики занимают промежуточное положение между планетами и звездами: формируются как звезды, но массы им не хватает, чтобы начать термоядерные реакции. Ученые часто называют их «несостоявшимися звездами».

Особый интерес вызывает именно этот карлик: его характеристики идеально подходят для испытаний нового космического телескопа NASA — Nancy Grace Roman, запуск которого намечен на 2026–2027 годы. Для тестирования нужен объект со строго заданными параметрами, и HIP 71618 B полностью им соответствует. Nancy Grace Roman продемонстрирует работу коронографа — системы, необходимой будущим телескопам, чтобы фотографировать землеподобные планеты, которые в десять миллиардов раз тусклее своих звезд.

Благодаря новому открытию у миссии Nancy Grace Roman появился идеальный «испытательный полигон» для технологии, которая однажды позволит увидеть другие миры напрямую.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Дек
900
Рукокрылые и насекомоядные: темные крылья и тихие труженики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
900
Гегемония Канульской державы области майя в VII в.
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
600
Марс, Венера и глобальные изменения климата Земли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
10 Дек
700
Атмосферное электричество и молнии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Дек
700
Жизнь как сеть: главные открытия ноября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Ошибки природы: пределы и несовершенство естественного отбора
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Этот страшный сахар
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Дек
1400
Новые времена Средиземноморья
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
6 декабря, 17:02
Максим Абдулаев

Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов

Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.

Биология
# африка
# пчелы
# слоны
8 декабря, 13:38
Александр Березин

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.

Интервью
# атомная энергетика
# АЭС
# здоровье
# космос
# материалы
# медицина
# новые материалы
# Россия
# технологии
Выбор редакции
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
6 декабря, 17:02
Максим Абдулаев

Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов

Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.

Биология
# африка
# пчелы
# слоны
8 декабря, 13:38
Александр Березин

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.

Интервью
# атомная энергетика
# АЭС
# здоровье
# космос
# материалы
# медицина
# новые материалы
# Россия
# технологии
Выбор редакции
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Цифровой трихолог: пермские ученые разработали систему диагностики состояния волос

    9 декабря, 09:00

  2. В остатке сверхновой нашли элементы, необходимые для зарождения жизни

    9 декабря, 08:30

  3. Ученые выяснили, как улучшить свойства ферритовых материалов для СВЧ-устройств

    9 декабря, 08:00

  4. Палеонтологи установили, что нанотираннус был отдельным видом

    8 декабря, 19:55
Выбор редакции

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

8 декабря, 13:38

Последние комментарии

Александр Березин
36 секунд назад
Иван, "За уши притянут инфоповод. Разговоры о том что РОС не полетит на полярную орбиту начались намного раньше аварии на Байконуре" "Разговоры" --

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Александр Березин
2 минуты назад
Алексей, нет, по орбите РОС не поменяется. Опыт этого ноября крепко запомнился.

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Александр Березин
2 минуты назад
Александр, для ПТК. Предполагалась и другая служба спасения. Но когда строили, настроение у начальства было одно, а с тех пор оно изменилось. "и

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Александр Березин
4 минуты назад
Марат, вы не пробовали читать то, что комментируете? И если да -- причем тут инфраструктура на Восточном? Людей оттуда нельзя пускать даже если вся

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Александр Березин
6 минут назад
Сергей, "Теперь-то конечно не надо, обоснование полярной орбиты проводилось ещё когда "Протон" летал часто, а "Ангара-А5" редко. " Я просто напомню,

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Г. М.
18 минут назад
Сергей, я же в общем говорю. Достижения медицины не имеют, скажем, к смартфонам никакого отношения. Как и другим развлекаловкам. Отделять мух от

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Roman Sychev
22 минуты назад
Очень интересное исследование, спасибо, что поделились! Только, кажется, тут неточность: "Фонема — это минимальная значимая единица звучащей

Исследование психолингвистов изменило представления о чтении у подростков

Сергей Механик
46 минут назад
Емельян, на самом деле всё очень просто. Есть сплавы металлов и виды пластика, которые по внешнему виду и частично по свойствам схожи. Но по составу

Экономисты заметили кризис в китайской электромобильной отрасли

Александр Речкин
46 минут назад
Никита, 50 см.

Анализ объектов с орбиты: спутниковые снимки Vantor продемонстрировали новые возможности разведки

Никита Сергеев
50 минут назад
Какое пространственное разрешение у их спутников? Или хотя бы как называются их КА?

Анализ объектов с орбиты: спутниковые снимки Vantor продемонстрировали новые возможности разведки

Дмитрий Балябин
52 минуты назад
Странно, что в списке компаний отсутствует Тесла. У них примерно 2 млн. продаж в год.

Рейтинг: самые продаваемые автомобильные бренды мира

Сергей Яковлев
1 час назад
Dmitr, в земле его сложно найти, а в воде будет на порядок дороже. Ну может быть когда за 100к перевалит за грам, начнут в воде искать

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Сергей Яковлев
1 час назад
Sergey, я тоже думаю наделали бы старой техники и внутри страны продавали. Но и это почему то не взлетает?

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Сергей Яковлев
1 час назад
Г., люди раньше жили до 30 лет.

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Сергей Запрягаев
1 час назад
Александр, "Обосновывать необходимость чего-то вместо "Протона" уже не надо, потому что решение о прекращении выпуска "Протонов" уже не только

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Сергей Яковлев
1 час назад
Г., медь это вообще для промышленности бесценный минералл. Переоценить этот металл в современном мире, НЕВОЗМОЖНО.

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Сергей Яковлев
1 час назад
Г., золото и другие редкоземельные металлы используются в промышленности. В процессорах привариваются выводы к чипу из золота, сверхзвуковой

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Сергей Яковлев
1 час назад
Г., если это будут папуасы, их всех в рабов и на трофеи пустят, никому не интересно чего там у них в башке застряло. Если это будет цивилизация выше,

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Paul Storn
4 часа назад
Ох прости Юра, самим страшно обидно и порой злость берет, но что поделаешь, страна не визионеров но функционеров, а над ними воры, ничем помочь не

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Г. М.
6 часов назад
Александр, комфорт не является целью существования человека, это уж точно. Наоборот, в погоне за комфортом человек забыл о цели своего

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно