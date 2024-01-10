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Астронавты не прогуляются по Луне до 2026 года: NASA отложило запуски экспедиций «Артемида II» и «Артемида III»
Во время телеконференции для представителей СМИ 9 января руководство NASA сообщило, что старт лунной экспедиции «Артемида II» перенесен с ноября 2024 года на сентябрь 2025-го. А миссия по высадке на Луну «Артемида III», первоначально запланированная на конец 2025 года, теперь может состояться не раньше сентября 2026-го.
«Безопасность — наш главный приоритет, и чтобы дать командам „Артемиды“ больше времени для решения проблем, связанных с разработками, эксплуатацией и интеграцией систем, мы собираемся уделить больше времени экспедициям „Артемида II“ (облет Луны. — Прим. ред.) и „Артемида III“ (высадка астронавтов на поверхность Луны. — Прим. ред.)», — заявил администратор NASA Билл Нельсон на брифинге.
Он добавил, что запуск «Артемиды IV» запланирован на сентябрь 2028 года.
Ранее отчет Счетной палаты США (GAO) показал, что сроки лунных экспедиций нереалистичны. SpaceX все еще пытается доработать и протестировать систему Starship, которая, как ожидается, станет транспортным средством для доставки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли. Изначально орбитальные летные испытания лунной версии Starship отложили на семь месяцев.
С задержками столкнулись и разработчики лунных скафандров Axiom Space, отвечающих требованиям NASA. Новое оборудование и снаряжение тоже необходимо тщательно протестировать перед миссией.
Летом 2023 года астрономы впервые засекли плазменные потоки в магнитосфере другой планеты — Марса. Теперь, проанализировав данные, собранные «Вояджером-2», ученые подтвердили существование таких джетов у еще одной планеты Солнечной системы.
В последнее время все больше людей предпочитают пить не водопроводную воду, а бутилированную. Считалось, что она безопаснее и полезнее. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что в среднестатистической бутылке воды содержится более 200 тысяч частиц опасного нанопластика.
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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