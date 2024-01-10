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Астронавты не прогуляются по Луне до 2026 года: NASA отложило запуски экспедиций «Артемида II» и «Артемида III»

Во время телеконференции для представителей СМИ 9 января руководство NASA сообщило, что старт лунной экспедиции «Артемида II» перенесен с ноября 2024 года на сентябрь 2025-го. А миссия по высадке на Луну «Артемида III», первоначально запланированная на конец 2025 года, теперь может состояться не раньше сентября 2026-го.

Иллюстрация космического корабля «Орион», который будут использовать для экспедиции «Артемида II» / © NASA / ESA / ATG Medialab

«Безопасность — наш главный приоритет, и чтобы дать командам „Артемиды“ больше времени для решения проблем, связанных с разработками, эксплуатацией и интеграцией систем, мы собираемся уделить больше времени экспедициям „Артемида II“ (облет Луны. — Прим. ред.) и „Артемида III“ (высадка астронавтов на поверхность Луны. — Прим. ред.)», — заявил администратор NASA Билл Нельсон на брифинге.

Он добавил, что запуск «Артемиды IV» запланирован на сентябрь 2028 года.

Ранее отчет Счетной палаты США (GAO) показал, что сроки лунных экспедиций нереалистичны. SpaceX все еще пытается доработать и протестировать систему Starship, которая, как ожидается, станет транспортным средством для доставки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли. Изначально орбитальные летные испытания лунной версии Starship отложили на семь месяцев.

С задержками столкнулись и разработчики лунных скафандров Axiom Space, отвечающих требованиям NASA. Новое оборудование и снаряжение тоже необходимо тщательно протестировать перед миссией.