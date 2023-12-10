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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Березин
Александр Березин
4 минуты назад
Рейтинг: +4583
Посты: 16

Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?

Десять «тревожащих предсказаний» Saxo Bank на 2024 год выглядят очень неприятно. Семаглутид, первое эффективное лекарство от ожирения, вызовет… двойную катастрофу с ожирением. А США уничтожат капитализм — потому что иначе не смогут справиться со своими долгами. Кроме того, аналитики банка предсказывают двойной мировой кризис. Насколько верны эти прогнозы с научной точки зрения?

Сообщество
# Прогнозы
# семаглутид
# экономика
Нью-Йоркская фондовая биржа. Именно с ее печальной судьбой Saxo Bank почему-то связывает конец капитализма / © Wikimedia Commons
Нью-Йоркская фондовая биржа. Именно с ее печальной судьбой Saxo Bank почему-то связывает конец капитализма / © Wikimedia Commons

Про десять прогнозов Saxo Bank — которые он публикует каждый год — принято говорить, что они «маловероятные». Мол, это больше скрытые страхи аналитиков банка, которые они публикуют — как Стивенг Кинг выпускал свои романы, но никак не ожидаемая реальность. Тем не менее на деле часть этих прогнозов оправдывается (известный рывок биткойна, «Брексит» и так далее), потому что страхи аналитиков банка часто рождаются не на пустом месте. В этом году страх действительно силен. Поэтому новые «невероятные прогнозы», с точки зрения многих, стали не такими уж и невероятными. Из-за этого к ним стоит присмотреться повнимательнее.

Конец капитализма?

Самый громкий из прогнозов — конец капитализма в США. Учитывая, что первая экономически держава мира — Китай — и так, по западным понятиям, не вполне капиталистическая, речь идет о ликвидации капитализма среди самых крупных экономик планеты. Как в банке себе это представляют?

Там напоминают, что США испытывают некоторые проблемы с госдолгом: затраты на его обслуживание в следующем году приблизятся к триллиону долларов в год: процентные ставки стали довольно высоки. А госрасходы будут нарастать, отмечают аналитики банка.

В чем-то они правы. Поддержка Украины и Израиля стоит денег, поэтому военные госрасходы Штатов тоже будут расти, как и все остальные, а следующий год — выборный, и демократы понимают, что эти выборы они могут и проиграть. Соответственно, в напрасной попытке переломить ход событий они будут увеличивать расходы, но не снижать их.

Бегство капитала с фондовой биржи в госдолг, по логике аналитиков банка, будет означать конец капитализма, каким мы его знали. Но состоится ли само бегство? / © Saxo Bank
Бегство капитала с фондовой биржи в госдолг, по логике аналитиков банка, будет означать конец капитализма, каким мы его знали. Но состоится ли само бегство? / © Saxo Bank

В такой ситуации могут возникнуть сложности с привлечением новых держателей долга. Конечно, можно еще поднять процентные выплаты, но тогда долг станет уж слишком дорогим в обслуживании — дороже военного бюджета США, то есть просто астрономическим. Чтобы избежать этого, по мысли банка, Вашингтон может отменить налоги на прибыль по вложениям в гособлигации. Деньги хлынут туда, причем хлынут с фондового рынка. Тот рухнет. Биржевая паника не просто ударит по экономике, но и лишит компании возможности активно привлекать капитал через биржу. В итоге государству придется вести ползучую национализацию, беря под контроль одну важную отрасль за другой, просто чтобы избежать их коллапса.

Что не так с этой концепцией? Во-первых, у США нет проблем с госдолгом. Эта проблема активно хайпуется в современном мире уже десятки лет, но хайпуется только среди тех, кто не представляет, как выглядел и выглядит госдолг в принципе. Напомним: госдолги Японии относительно ВВП в два с лишним раза выше американских. Есть ли у Японии проблемы с ними? Никаких.

В США госдолг лишь около 100 процентов ВВП, но мы слышим о нем как о какой-то катастрофе. В Японии он сильно за 200 процентов ВВП. Но никто не беспокоится по его поводу. Почему? Потому что в США он традиционно остается предметом острой политической борьбы: каждая из двух партий обвиняет другую в его раздувании. В Японии хайп на эту тему просто не в обычае, вот и нет апокалиптических предсказаний / © Wikimedia Commons
В США госдолг лишь около 100 процентов ВВП, но мы слышим о нем как о какой-то катастрофе. В Японии он сильно за 200 процентов ВВП. Но никто не беспокоится по его поводу. Почему? Потому что в США он традиционно остается предметом острой политической борьбы: каждая из двух партий обвиняет другую в его раздувании. В Японии хайп на эту тему просто не в обычае, вот и нет апокалиптических предсказаний / © Wikimedia Commons

У Великобритании времен ее расцвета госдолг к ВВП тоже был вдвое выше, чем у США сегодня (то есть примерно как у современной Японии). Были ли у англичан проблемы с ним? Нет, никаких. Он не просто не мешал им развиваться, напротив, именно он обеспечил им первое место как в экономике, так и в политическом влиянии. А к началу XX века, когда они этот долг резко сократили (до уровня ниже современного американского), их экономика стала второй, а политическое влияние начало падать.

Почему крупный госдолг не мешает развиваться странам с экономически здравой политикой? Как неоднократно отмечали и западные, и российские экономисты, госдолг играет роль пылесоса для денег. Если какая-то страна выпускает много гособлигаций в своей валюте и по ним долго идут стабильно высокие выплаты, в нее стекаются средства из окружающего мира — и много. 

Именно так Лондон начал свой путь к мировому первенству: c конца XVIII века его расходы (в основном из-за войн и колоний) хронически превышали доходы. Голландия, тогда сильнейший экономически ее соперник, напротив, имела сбалансированный бюджет, поэтому госдолги держала небольшими. Но ее бизнесу нужно было куда-то вкладывать деньги — и английский госдолг был отличным вариантом, с высокой доходностью. Поэтому голландские деньги массово уплывали в Англию (физически, в виде монет из драгметаллов), где и оставались в итоге навсегда. На эти самые деньги Британия много раз успешно воевала с Голландией весь XVIII век, пока та не стала из перворазрядной державы третьеразрядной, а Англия — мировым лидером.

В XIX веке (со второй его трети) англичане попытались отойти от практики расширения долга. Поэтому фактические проценты на привлеченный капитал в Британии снизились, и снизились ниже уровня США. Поэтому теперь уже английские деньги широким потоком устремлялись в Штаты и оставались там навсегда, благо процентные доходы там были выше. В итоге к концу XIX века Штаты по размеру экономики обогнали Британию.

Госдолг к ВВП Великобритании на протяжении последних веков исчерпывающе показывает, что современный американский госдолг не то что не слишком велик, но и, пожалуй, велик недостаточно / © Wikimedia Commons
Госдолг к ВВП Великобритании на протяжении последних веков исчерпывающе показывает, что современный американский госдолг не то что не слишком велик, но и, пожалуй, велик недостаточно / © Wikimedia Commons

Идея, что иметь много долгов — плохо, работает только в отношении частных лиц и компаний. В масштабе государства в целом ситуация обратная: чем больше долгов, тем больше денег оно вытягивает из остального мира. Замедляя его развитие и ускоряя свое. Нынешний размер госдолга США далек от пикового, который они могут поддерживать. Пиковый (см. Британию и Японию — 200 процентов ВВП+) раза в два выше. Да, выплаты по процентам там могут быть значительными, но нет, это не станет нерешаемой проблемой. В особенности в следующем году. 

Дело в том, что США приближаются к крупному экономическому кризису, который вызовет там рецессию в 2024 году. Причина? Как уже к 1960-м установил сильнейший американский экономист Милтон Фридман, ВВП не может устойчиво расти, если в стране не растет денежная масса.  Попробуем провести аналогию: если у ребенка-детсадовца всего литр крови, то у взрослого — уже пять. Что будет, если ребенку дать расти, а объем крови в его организме останется прежним? Через короткое время у него начнутся проблемы со здоровьем. Причем настолько сильные, что речь пойдет уже о выживании, а не о продолжении роста.

Экономика устроена точно так же. Разница только в том, что в человеческом организме кровь обычно успешно нарабатывается сама, а вот деньги (точнее, денежная база) сама не генерируется: это может сделать только государство.

Хорошо видно, что сжатие реальной денежной массы в США (реальная денмасса=денежная масса после учета инфляции) началось в самом конце 2021 года. Это означает, что впереди кризис: случаи, когда заметное уменьшение реальной денежной массы не сопровождалось бы рецессией, в истории США пока неизвестны / © Wikimedia Commons
Хорошо видно, что сжатие реальной денежной массы в США (реальная денмасса=денежная масса после учета инфляции) началось в самом конце 2021 года. Это означает, что впереди кризис: случаи, когда заметное уменьшение реальной денежной массы не сопровождалось бы рецессией, в истории США пока неизвестны / © Wikimedia Commons

Если мы говорим об условном средневековом обществе, то печать денег ему не особо нужна: роста нет. Но в обществе современном рост ВВП — обычное дело. Вот только в США с 2021 года денежная масса не просто не растет, но и сжимается — ФРС, местный аналог российского ЦБ, думает, что так эффективно справится с инфляцией. Это работает не очень хорошо, потому что между ростом денежной массы и инфляцией нет прямой связи. Именно поэтому быстрее всех денежную массу в XXI веке наращивает Китай, а инфляция там куда ниже, чем в Штатах, которые с 2021 года ее даже сокращают.

График роста денежной массы в КНР в этом веке. Хорошо виден рост более, чем на порядок. За это же время в США денег стало всего втрое больше. То есть деньги как относительно объема ВВП, так и в абсолютном выражении в Китае печатают намного быстрее, чем в США. Это не случайность: просто китайские власти читали американских экономистов прошлого внимательнее, чем это делали американские экономисты настоящего / © Wikimedia Commons
График роста денежной массы в КНР в этом веке. Хорошо виден рост более, чем на порядок. За это же время в США денег стало всего втрое больше. То есть деньги как относительно объема ВВП, так и в абсолютном выражении в Китае печатают намного быстрее, чем в США. Это не случайность: просто китайские власти читали американских экономистов прошлого внимательнее, чем это делали американские экономисты настоящего / © Wikimedia Commons

Поэтому они знают, от чего на самом деле зависит инфляция, и не питают иллюзий, что она связана с денмассой.

Хотя такая политика и не побеждает инфляцию, она эффективно побеждает ВВП: он, как это и описывал Фридман, в итоге неизбежно сократится. Можно спорить о масштабах его спада в следующем году. Потому что, как Naked Science уже писал, если ФРС и ЦБ реагируют адекватно, как Бен Бернанке в 2008 году, то серьезного спада можно избежать. Если неадекватно, как российский ЦБ в 2008 году, то спад будет очень глубоким (для нашей страны тогда он был 7,8 процента, втрое сильнее американского).

C 2000 года потребительские цены в КНР выросли лишь в полтора раза, против более чем 70 процентов в США. Почему Китаю удается поддерживать цены растущими медленнее, чем в США, хотя он печатает деньги в несколько раз быстрее? Ключевая причина проста: КНР не питает иллюзий, будто инфляция управляется ограничением денежной массы, и поэтому регулируют ее иными, реально работающими средствами / © Wikimedia Commons
C 2000 года потребительские цены в КНР выросли лишь в полтора раза, против более чем 70 процентов в США. Почему Китаю удается поддерживать цены растущими медленнее, чем в США, хотя он печатает деньги в несколько раз быстрее? Ключевая причина проста: КНР не питает иллюзий, будто инфляция управляется ограничением денежной массы, и поэтому регулируют ее иными, реально работающими средствами / © Wikimedia Commons

Однако мы склоняемся к тому, что спад может быть сильнее, чем при Бернанке. Все дело в том, что современный глава ФРС понимает макроэкономику не так хорошо, как Бернанке, и оттого может наломать дров.

Вернемся к прогнозу «конца капитализма» от Saxo Bank. Нехватки желающих вкладываться в госдолг США в следующем году не будет: при каждом кризисе деньги массово бегут с биржи в гособлигации сами, без всяких налоговых послаблений. Фактически, в следующем году переток будет таким сильным, что стоимость обслуживания госдолга США даже несколько сократится. Вместо «конца капитализма» получится просто еще один конец экономического цикла капитализма — кризис 2024 года.

Два глобальных кризиса — и первый семаглутидный

Аналитики банка крайне обеспокоены новым лекарством от ожирения и избыточного веса — семаглутидом. Их можно понять: это первое в истории действительно работающее фармакологическое лекарство такого рода, появившееся недавно и ведущее по всему миру настоящий блицкриг с захватом все новых пользователей. Естественно, у него полно побочек, но учитывая, что оно все равно единственное, его массово покупают, наплевав на них (иногда с тяжелыми последствиями).

Людям действительно свойственно экономить усилия. Поэтому может показаться, что лекарство от избыточного веса способно подорвать их интерес к спорту / © Saxo Bank
Людям действительно свойственно экономить усилия. Поэтому может показаться, что лекарство от избыточного веса способно подорвать их интерес к спорту / © Saxo Bank

В Saxo Bank однако печалятся не об этом. Там считают, что дело как раз в его успешности. Аналитики полагают, что по мере расширения производства цены на него упадут (сегодня месячный курс трудно купить дешевле 200 долларов). Государства включат его оплату в ОМС, потому что он резко снизит риски для здоровья людей с избыточным весом. Ведь потеряв его, они станут реже умирать от инфарктов и инсультов, да и диабет людей, принимающих семаглутид, практически не затрагивает. Иммунитет у людей без лишнего веса тоже работает лучше. То есть общие расходы на ОМС от такого шага явно упадут.

Минус в этой схеме, по мысли банка, вполне есть. Люди понадеются на лекарства, бросят заниматься спортом и начнут есть больше фастфуда и иного джанкфуда. Однако производство лекарства не успеет за спросом, и в итоге доля людей с лишним весом на планете подпрыгнет с 39 процентов сегодня до 45 процентов уже в следующем году.

Вероятный ли это сценарий? Нет. На данный момент семаглутид не входит в ОМС практически нигде и, учитывая серьезнейший консерватизм, органически присущий государственным аппаратам любой страны мира, не попадет в ОМС как минимум в следующем году. Мы хорошо помним крайне замедленную реакцию нашего минздрава или его американских аналогов в коронавирусную пандемию — нет никаких оснований полагать, что с семаглутидом они вдруг будут думать быстрее. Называя вещи своими именами, это просто исключено.

Типовая сцена с древнегреческого сосуда: люди занимаются бегом в палестре. Эллада не знала серьезной проблемы избыточного веса, потому что в принципе не сталкивалась с современным образом жизни. Несмотря на это, свободные люди там занимались спортом поголовно, то есть радикально чаще, чем в наши дни. Перед нами наглядная иллюстрация того, что склонность к спорту зависит от культуры и моды на него, но никак не от того, насколько он незаменим для сброса веса / © Wikimedia Commons
Типовая сцена с древнегреческого сосуда: люди занимаются бегом в палестре. Эллада не знала серьезной проблемы избыточного веса, потому что в принципе не сталкивалась с современным образом жизни. Несмотря на это, свободные люди там занимались спортом поголовно, то есть радикально чаще, чем в наши дни. Перед нами наглядная иллюстрация того, что склонность к спорту зависит от культуры и моды на него, но никак не от того, насколько он незаменим для сброса веса / © Wikimedia Commons

Тем не менее семаглутидная революция действительно изменит мир. Не в следующем году, но к концу десятилетия он явно станет доступен широким массам, и как минимум на Западе лишний вес в основном уйдет в прошлое. 

А вот мода на фитнес-залы и прочий ЗОЖ — вряд ли. Дело в том, что человеку без избыточного веса радикально легче начать любые физические упражнения: он не задыхается в первые же пять минут и не бьет по суставам большим собственным весом. Как и с «концом капитализма», глобальный семглутидный кризис будет развиваться ровно противоположно предсказаниям инвестбанка.

Дипфейки как могильщик ИИ-индустрии

Банк предсказывает, что в следующем году дипфейки с участием известных политиков используют для получения «совершенно секретной информации из развитых стран». Испугавшись такого риска, правительства США и Европы объявят крестовый поход на ИИ, резко ужесточат его регулирование, чем заставят инвесторов разбежаться из отрасли. Важное направление развития в итоге заглохнет.

Почему это сомнительно? Во-первых, мы напомним: типичный современный политик не нуждается в дипфейках, чтобы выложить неизвестно кому любую информацию. Вспомним, как в 2015 году известные пранкеры представились президентом и премьером Украины президенту Турции Эрдогану. С тех пор их жертвами стали главы (некоторые — уже бывшие) таких государств, как Германия, Италия, Великобритания, Канада и Франция. 

Джорджа Мелони, премьер Италии, одна из жертв российских пранкеров Вована и Лексуса / © Wikimedia Commons
Джорджа Мелони, премьер Италии, одна из жертв российских пранкеров Вована и Лексуса / © Wikimedia Commons

Для этого не нужны были вообще никакие дипфейки: типичный современный политик и так систематически принимает за политиков другого государства пару человек из интернета. 

Какой ИИ? Какие дипфейки? Они не смогут ничего ухудшить в этой области по той простой причине, что в этой области уже вообще ничего невозможно ухудшить.

Проблемы с инвестициями в ИИ в следующем году бесспорно возможны — по причине кризиса в западных странах. Но не стоит добавлять к реальным проблемам надуманные.

Трагедия в виде нефти по 150 долларов 

Аналитики банка расстроены еще одной перспективой: из-за подъема нефти до 150 долларов за баррель Саудовская Аравия купит Лигу чемпионов. Почему нефть подорожает? Банк ожидает, что спрос на нее к середине 2024 года будет выше, чем прогнозировали ранее.Выше мы уже отметили, что это невозможно: в 2024 году США ждет рецессия, а вслед за ними она произойдет и в западном мире в целом (хотя и не затронет Китай, в силу другой монетарной политики там). На деле более вероятно падение цен на нефть в следующем году ниже современных значений.

Волноваться за то, что Саудовская Аравия купит Лигу чемпионов, не стоит: в 2024 году королевству будет слегка не до того / © Wikimedia Commons
Волноваться за то, что Саудовская Аравия купит Лигу чемпионов, не стоит: в 2024 году королевству будет слегка не до того / © Wikimedia Commons

Впрочем, жителям нашей страны не стоит волноваться по этому поводу. Вопреки распространенному в медиа неверному представлению о некоей связи ВВП и цены на нефть, в реальности эти факторы не показывают корреляции в постсоветской России. А конкретно в 2024 году нашу страну ждет экономический рост даже быстрее, чем в 2023 году. Благо тот ключевой фактор, который действительно имеет корреляцию с ростом, в нашей стране пока наличествует.

Хотя график оканчивается в 2016 году, с тех пор ситуация не изменилась: корреляция между ценой на нефть и ростом ВВП практически отсутствует (R2 не поднимается даже до 0,7, что для экономики очень мало) / © М2
Хотя график оканчивается в 2016 году, с тех пор ситуация не изменилась: корреляция между ценой на нефть и ростом ВВП практически отсутствует (R2 не поднимается даже до 0,7, что для экономики очень мало) / © М2

И если вы думаете, что мы чрезмерно оптимистичны, то напомним: весной 2023 года Naked Science был единственным СМИ мира, который предсказал, что рост ВВП России в этом году достигнет нескольких процентов. Все остальные тогда ожидали в  лучшем случае 1-2 процентов. Правда, в 2025 году такого же высокого темпа роста мы бы ждать не стали… Но это уже другая история, о которой мы расскажем в конце следующего года.

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Alex, " после начала войны ему точно не до космоса. " "А после начала войны ему точно не до космоса." Напротив -- см. динамику пусков. Вообще, война как

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

Bazan Bazanov
4 часа назад
Это Славяне дань отдала я читал об этом, и щас пытаются тоже заделать но Путин может и прав он войдёт в Историю России

В Германии обнаружили самый большой клад славянских монет В Германии обнаружили самый большой клад славянских монет 

Alex
6 часов назад
Текущее руководство точно ничего не осознает, кроме как остаться ещё у власти. А после начала войны ему точно не до космоса. Более того, космос, как

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

Лана Пренципал
6 часов назад
Было бы интересно почитать про древних моллюсков-монстров, вроде ортокона. Прекрасная статья, спасибо.

Эволюция брюхоногих: вот это поворот!Эволюция брюхоногих: вот это поворот!

Vova Bugrov
8 часов назад
Flying Newbie, скорость объекта относительно другого объекта и угловая скорость абсолютно разные вещи. Здесь имел ввиду такой опыт: проведем линию между

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Maxim Kravchuk
16 часов назад
"Процесс создания энергии в новом реакторе будет таким же, как и на АЭС, то есть энергия будет выделяться в результате деления ядра атома." На сомом

Rolls-Royce показала макет реактора для ЛуныRolls-Royce показала макет реактора для Луны

Василий Парфенов
17 часов назад
John Smith, как человек сам много пишущий, могу прекрасно эмпатировать работу спустя рукава для непрофильного издания. Либо его текст наглухо порезал

Появилось новое видео второго испытательного полета системы StarshipПоявилось новое видео второго испытательного полета системы Starship

Иван Колупаев
17 часов назад
Гена Пастухов, интересный вывод. Я как-то думал что основа христианства это любовь к ближнему и прощение. Вот Бог Отец, да - был суров неподецки.

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Гена Пастухов
18 часов назад
Постоянный, разве это не основа христианской морали?

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Гена Пастухов
18 часов назад
А зачем нужен бак на носу?

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Гена Пастухов
18 часов назад
Ivan Davydenko, вот это прекрасная область применения для ИИ.

Вредна ли жевательная резинка для человека? В сети на этот вопрос достаточно размытые ответы.Вредна ли жевательная резинка для человека? В сети на этот вопрос достаточно размытые ответы.

Максим Юсов
18 часов назад
Очередное дно пробито, мозг выгорил, понятно что всем плевать на моё мнение, но космос то оставьте в покое дебилы.

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

John Smith
18 часов назад
В. Парфенов, это Эрик Бергер слабо погружен в тему ? 😱

Появилось новое видео второго испытательного полета системы StarshipПоявилось новое видео второго испытательного полета системы Starship

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