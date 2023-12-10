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Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?
Десять «тревожащих предсказаний» Saxo Bank на 2024 год выглядят очень неприятно. Семаглутид, первое эффективное лекарство от ожирения, вызовет… двойную катастрофу с ожирением. А США уничтожат капитализм — потому что иначе не смогут справиться со своими долгами. Кроме того, аналитики банка предсказывают двойной мировой кризис. Насколько верны эти прогнозы с научной точки зрения?
Про десять прогнозов Saxo Bank — которые он публикует каждый год — принято говорить, что они «маловероятные». Мол, это больше скрытые страхи аналитиков банка, которые они публикуют — как Стивенг Кинг выпускал свои романы, но никак не ожидаемая реальность. Тем не менее на деле часть этих прогнозов оправдывается (известный рывок биткойна, «Брексит» и так далее), потому что страхи аналитиков банка часто рождаются не на пустом месте. В этом году страх действительно силен. Поэтому новые «невероятные прогнозы», с точки зрения многих, стали не такими уж и невероятными. Из-за этого к ним стоит присмотреться повнимательнее.
Конец капитализма?
Самый громкий из прогнозов — конец капитализма в США. Учитывая, что первая экономически держава мира — Китай — и так, по западным понятиям, не вполне капиталистическая, речь идет о ликвидации капитализма среди самых крупных экономик планеты. Как в банке себе это представляют?
Там напоминают, что США испытывают некоторые проблемы с госдолгом: затраты на его обслуживание в следующем году приблизятся к триллиону долларов в год: процентные ставки стали довольно высоки. А госрасходы будут нарастать, отмечают аналитики банка.
В чем-то они правы. Поддержка Украины и Израиля стоит денег, поэтому военные госрасходы Штатов тоже будут расти, как и все остальные, а следующий год — выборный, и демократы понимают, что эти выборы они могут и проиграть. Соответственно, в напрасной попытке переломить ход событий они будут увеличивать расходы, но не снижать их.
В такой ситуации могут возникнуть сложности с привлечением новых держателей долга. Конечно, можно еще поднять процентные выплаты, но тогда долг станет уж слишком дорогим в обслуживании — дороже военного бюджета США, то есть просто астрономическим. Чтобы избежать этого, по мысли банка, Вашингтон может отменить налоги на прибыль по вложениям в гособлигации. Деньги хлынут туда, причем хлынут с фондового рынка. Тот рухнет. Биржевая паника не просто ударит по экономике, но и лишит компании возможности активно привлекать капитал через биржу. В итоге государству придется вести ползучую национализацию, беря под контроль одну важную отрасль за другой, просто чтобы избежать их коллапса.
Что не так с этой концепцией? Во-первых, у США нет проблем с госдолгом. Эта проблема активно хайпуется в современном мире уже десятки лет, но хайпуется только среди тех, кто не представляет, как выглядел и выглядит госдолг в принципе. Напомним: госдолги Японии относительно ВВП в два с лишним раза выше американских. Есть ли у Японии проблемы с ними? Никаких.
У Великобритании времен ее расцвета госдолг к ВВП тоже был вдвое выше, чем у США сегодня (то есть примерно как у современной Японии). Были ли у англичан проблемы с ним? Нет, никаких. Он не просто не мешал им развиваться, напротив, именно он обеспечил им первое место как в экономике, так и в политическом влиянии. А к началу XX века, когда они этот долг резко сократили (до уровня ниже современного американского), их экономика стала второй, а политическое влияние начало падать.
Почему крупный госдолг не мешает развиваться странам с экономически здравой политикой? Как неоднократно отмечали и западные, и российские экономисты, госдолг играет роль пылесоса для денег. Если какая-то страна выпускает много гособлигаций в своей валюте и по ним долго идут стабильно высокие выплаты, в нее стекаются средства из окружающего мира — и много.
Именно так Лондон начал свой путь к мировому первенству: c конца XVIII века его расходы (в основном из-за войн и колоний) хронически превышали доходы. Голландия, тогда сильнейший экономически ее соперник, напротив, имела сбалансированный бюджет, поэтому госдолги держала небольшими. Но ее бизнесу нужно было куда-то вкладывать деньги — и английский госдолг был отличным вариантом, с высокой доходностью. Поэтому голландские деньги массово уплывали в Англию (физически, в виде монет из драгметаллов), где и оставались в итоге навсегда. На эти самые деньги Британия много раз успешно воевала с Голландией весь XVIII век, пока та не стала из перворазрядной державы третьеразрядной, а Англия — мировым лидером.
В XIX веке (со второй его трети) англичане попытались отойти от практики расширения долга. Поэтому фактические проценты на привлеченный капитал в Британии снизились, и снизились ниже уровня США. Поэтому теперь уже английские деньги широким потоком устремлялись в Штаты и оставались там навсегда, благо процентные доходы там были выше. В итоге к концу XIX века Штаты по размеру экономики обогнали Британию.
Идея, что иметь много долгов — плохо, работает только в отношении частных лиц и компаний. В масштабе государства в целом ситуация обратная: чем больше долгов, тем больше денег оно вытягивает из остального мира. Замедляя его развитие и ускоряя свое. Нынешний размер госдолга США далек от пикового, который они могут поддерживать. Пиковый (см. Британию и Японию — 200 процентов ВВП+) раза в два выше. Да, выплаты по процентам там могут быть значительными, но нет, это не станет нерешаемой проблемой. В особенности в следующем году.
Дело в том, что США приближаются к крупному экономическому кризису, который вызовет там рецессию в 2024 году. Причина? Как уже к 1960-м установил сильнейший американский экономист Милтон Фридман, ВВП не может устойчиво расти, если в стране не растет денежная масса. Попробуем провести аналогию: если у ребенка-детсадовца всего литр крови, то у взрослого — уже пять. Что будет, если ребенку дать расти, а объем крови в его организме останется прежним? Через короткое время у него начнутся проблемы со здоровьем. Причем настолько сильные, что речь пойдет уже о выживании, а не о продолжении роста.
Экономика устроена точно так же. Разница только в том, что в человеческом организме кровь обычно успешно нарабатывается сама, а вот деньги (точнее, денежная база) сама не генерируется: это может сделать только государство.
Если мы говорим об условном средневековом обществе, то печать денег ему не особо нужна: роста нет. Но в обществе современном рост ВВП — обычное дело. Вот только в США с 2021 года денежная масса не просто не растет, но и сжимается — ФРС, местный аналог российского ЦБ, думает, что так эффективно справится с инфляцией. Это работает не очень хорошо, потому что между ростом денежной массы и инфляцией нет прямой связи. Именно поэтому быстрее всех денежную массу в XXI веке наращивает Китай, а инфляция там куда ниже, чем в Штатах, которые с 2021 года ее даже сокращают.
Поэтому они знают, от чего на самом деле зависит инфляция, и не питают иллюзий, что она связана с денмассой.
Хотя такая политика и не побеждает инфляцию, она эффективно побеждает ВВП: он, как это и описывал Фридман, в итоге неизбежно сократится. Можно спорить о масштабах его спада в следующем году. Потому что, как Naked Science уже писал, если ФРС и ЦБ реагируют адекватно, как Бен Бернанке в 2008 году, то серьезного спада можно избежать. Если неадекватно, как российский ЦБ в 2008 году, то спад будет очень глубоким (для нашей страны тогда он был 7,8 процента, втрое сильнее американского).
Однако мы склоняемся к тому, что спад может быть сильнее, чем при Бернанке. Все дело в том, что современный глава ФРС понимает макроэкономику не так хорошо, как Бернанке, и оттого может наломать дров.
Вернемся к прогнозу «конца капитализма» от Saxo Bank. Нехватки желающих вкладываться в госдолг США в следующем году не будет: при каждом кризисе деньги массово бегут с биржи в гособлигации сами, без всяких налоговых послаблений. Фактически, в следующем году переток будет таким сильным, что стоимость обслуживания госдолга США даже несколько сократится. Вместо «конца капитализма» получится просто еще один конец экономического цикла капитализма — кризис 2024 года.
Два глобальных кризиса — и первый семаглутидный
Аналитики банка крайне обеспокоены новым лекарством от ожирения и избыточного веса — семаглутидом. Их можно понять: это первое в истории действительно работающее фармакологическое лекарство такого рода, появившееся недавно и ведущее по всему миру настоящий блицкриг с захватом все новых пользователей. Естественно, у него полно побочек, но учитывая, что оно все равно единственное, его массово покупают, наплевав на них (иногда с тяжелыми последствиями).
В Saxo Bank однако печалятся не об этом. Там считают, что дело как раз в его успешности. Аналитики полагают, что по мере расширения производства цены на него упадут (сегодня месячный курс трудно купить дешевле 200 долларов). Государства включат его оплату в ОМС, потому что он резко снизит риски для здоровья людей с избыточным весом. Ведь потеряв его, они станут реже умирать от инфарктов и инсультов, да и диабет людей, принимающих семаглутид, практически не затрагивает. Иммунитет у людей без лишнего веса тоже работает лучше. То есть общие расходы на ОМС от такого шага явно упадут.
Минус в этой схеме, по мысли банка, вполне есть. Люди понадеются на лекарства, бросят заниматься спортом и начнут есть больше фастфуда и иного джанкфуда. Однако производство лекарства не успеет за спросом, и в итоге доля людей с лишним весом на планете подпрыгнет с 39 процентов сегодня до 45 процентов уже в следующем году.
Вероятный ли это сценарий? Нет. На данный момент семаглутид не входит в ОМС практически нигде и, учитывая серьезнейший консерватизм, органически присущий государственным аппаратам любой страны мира, не попадет в ОМС как минимум в следующем году. Мы хорошо помним крайне замедленную реакцию нашего минздрава или его американских аналогов в коронавирусную пандемию — нет никаких оснований полагать, что с семаглутидом они вдруг будут думать быстрее. Называя вещи своими именами, это просто исключено.
Тем не менее семаглутидная революция действительно изменит мир. Не в следующем году, но к концу десятилетия он явно станет доступен широким массам, и как минимум на Западе лишний вес в основном уйдет в прошлое.
А вот мода на фитнес-залы и прочий ЗОЖ — вряд ли. Дело в том, что человеку без избыточного веса радикально легче начать любые физические упражнения: он не задыхается в первые же пять минут и не бьет по суставам большим собственным весом. Как и с «концом капитализма», глобальный семглутидный кризис будет развиваться ровно противоположно предсказаниям инвестбанка.
Дипфейки как могильщик ИИ-индустрии
Банк предсказывает, что в следующем году дипфейки с участием известных политиков используют для получения «совершенно секретной информации из развитых стран». Испугавшись такого риска, правительства США и Европы объявят крестовый поход на ИИ, резко ужесточат его регулирование, чем заставят инвесторов разбежаться из отрасли. Важное направление развития в итоге заглохнет.
Почему это сомнительно? Во-первых, мы напомним: типичный современный политик не нуждается в дипфейках, чтобы выложить неизвестно кому любую информацию. Вспомним, как в 2015 году известные пранкеры представились президентом и премьером Украины президенту Турции Эрдогану. С тех пор их жертвами стали главы (некоторые — уже бывшие) таких государств, как Германия, Италия, Великобритания, Канада и Франция.
Для этого не нужны были вообще никакие дипфейки: типичный современный политик и так систематически принимает за политиков другого государства пару человек из интернета.
Какой ИИ? Какие дипфейки? Они не смогут ничего ухудшить в этой области по той простой причине, что в этой области уже вообще ничего невозможно ухудшить.
Проблемы с инвестициями в ИИ в следующем году бесспорно возможны — по причине кризиса в западных странах. Но не стоит добавлять к реальным проблемам надуманные.
Трагедия в виде нефти по 150 долларов
Аналитики банка расстроены еще одной перспективой: из-за подъема нефти до 150 долларов за баррель Саудовская Аравия купит Лигу чемпионов. Почему нефть подорожает? Банк ожидает, что спрос на нее к середине 2024 года будет выше, чем прогнозировали ранее.Выше мы уже отметили, что это невозможно: в 2024 году США ждет рецессия, а вслед за ними она произойдет и в западном мире в целом (хотя и не затронет Китай, в силу другой монетарной политики там). На деле более вероятно падение цен на нефть в следующем году ниже современных значений.
Впрочем, жителям нашей страны не стоит волноваться по этому поводу. Вопреки распространенному в медиа неверному представлению о некоей связи ВВП и цены на нефть, в реальности эти факторы не показывают корреляции в постсоветской России. А конкретно в 2024 году нашу страну ждет экономический рост даже быстрее, чем в 2023 году. Благо тот ключевой фактор, который действительно имеет корреляцию с ростом, в нашей стране пока наличествует.
И если вы думаете, что мы чрезмерно оптимистичны, то напомним: весной 2023 года Naked Science был единственным СМИ мира, который предсказал, что рост ВВП России в этом году достигнет нескольких процентов. Все остальные тогда ожидали в лучшем случае 1-2 процентов. Правда, в 2025 году такого же высокого темпа роста мы бы ждать не стали… Но это уже другая история, о которой мы расскажем в конце следующего года.
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