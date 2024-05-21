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55 минут назад
Президентская академия (РАНХиГС)
60

Динамика инвестиций в российскую экономику почти в десять раз превзошла базовый прогноз

4.4

В 2023 году рост инвестиций в основной капитал составил 9,8 процента — это на три процента выше аналогичного показателя за предшествующий год. К такому выводу пришли эксперты Центра экономической географии и регионалистики Президентской академии Степан Земцов и Маргарита Иванова. При этом, как отмечают исследователи, в апреле прошлого года Минэкономразвития прогнозировало рост всего лишь в 0,5 процента. Исследователи связывают рост вложений с реализацией крупнейших инфраструктурных проектов и развитием импортозамещающих производств.

Президентская академия (РАНХиГС)
# инвестиции
# Прогнозы
# санкции
# экономика
москва
Москва / © Astemir Almov, unsplash.com

«Рост реального объема инвестиций в России в 2023 году свидетельствует о преодолении спада, вызванного последствиями коронавируса, и введением международных санкций», – говорят исследователи.

Всего прирост вложений зафиксирован в 67 субъектах страны. Это, как полагают исследователи, связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов, поддержанных средствами из федерального бюджета.

Регионами-лидерами по объему инвестиций стали основные экономические центры России: на них приходится 63% всех инвестиций, значительна часть которых пошла на строительство крупных транспортных объектов и ввод нового жилья. Дополнительный импульс росту инвестиций был обеспечен развитием внутреннего туризма, обратили внимание исследователи.

Важную роль сыграли сформированные российским правительством меры поддержки бизнеса и инвесторов – в частности, повышение доступности инфраструктуры; льготное кредитование; налоговые льготы; развитие каналов сбыта продукции; расширение возможностей привлечения внешнего финансирования; формирование новой партнерской сети промышленных компаний.

Чтобы поддержать динамику вложений, необходимо разработать и внедрить методику оценки эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта, уверены эксперты. Такая методика предусматривала бы учет всех отрицательных практик применения регинвестстандарта, что позволит в дальнейшем его совершенствовать.

«Региональный инвестиционный стандарт — это основа экономического роста субъектов России, над которой нужно постоянно работать, – говорит директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов. Важно, чтобы местные команды разбирались в нюансах мер поддержки, адресно их подбирали и комбинировали, потому что работа с инвесторами — это в первую очередь работа регионов».  

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Президентская академия (РАНХиГС)
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Президентская академия — крупнейший вуз России, занимающийся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. В течение года на разных программах Академии обучается более 235 тысяч человек. Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, 66 научных институтов и центров, более 700 научных работников.
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Президентская академия (РАНХиГС)
# инвестиции
# Прогнозы
# санкции
# экономика
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