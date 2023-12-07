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Александр Речкин
Александр Речкин
21 минута назад
Рейтинг: +370
Посты: 1057

В Норвегии обнаружили золотую византийскую монету с ликом Иисуса Христа

Во время прочесывания горной местности в Вестре-Слидре (коммуна в губернии Оппланн в Норвегии) с металлоискателем археологи нашли золотую монету тысячелетней давности.

Сообщество
# арехология
# Византия
# история
Золотая византийская монета  / © Martine Kaspersen, Innlandet Fylkeskommune
Золотая византийская монета  / © Martine Kaspersen, Innlandet Fylkeskommune

Изучив артефакт, исследователи предположили, что монету отчеканили между 977 и 1025 годами, во время правления византийских императоров Василия II Болгаробойца и Константина VIII.

На оборотной стороне монеты как раз находятся их портреты, а также две легенды (надписи на монете). Первая, написанная на латыни, гласит «Иисус Христос, Царь царствующих» и расположена рядом с изображением Иисуса Христа, который держит Библию. Вторая, уже по-гречески, гласит: «Василий и Константин, императоры римлян».

Золотая византийская монета / © Martine Kaspersen, Innlandet Fylkeskommune
Золотая византийская монета / © Martine Kaspersen, Innlandet Fylkeskommune

Монета сохранилась в земле очень хорошо. Археологи считают, что артефакт, скорее всего, попал в Норвегию благодаря торговым отношениям с Византией.

Хотя исследователи не знают, как монета оказалась на склоне горы, они допустили, что она принадлежала Харальду III Суровому, который правил Норвегией с 1046 по 1066 год. Прежде чем стать королем, Харальд III служил стражником византийского императора.

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