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В Норвегии обнаружили золотую византийскую монету с ликом Иисуса Христа
Во время прочесывания горной местности в Вестре-Слидре (коммуна в губернии Оппланн в Норвегии) с металлоискателем археологи нашли золотую монету тысячелетней давности.
Изучив артефакт, исследователи предположили, что монету отчеканили между 977 и 1025 годами, во время правления византийских императоров Василия II Болгаробойца и Константина VIII.
На оборотной стороне монеты как раз находятся их портреты, а также две легенды (надписи на монете). Первая, написанная на латыни, гласит «Иисус Христос, Царь царствующих» и расположена рядом с изображением Иисуса Христа, который держит Библию. Вторая, уже по-гречески, гласит: «Василий и Константин, императоры римлян».
Монета сохранилась в земле очень хорошо. Археологи считают, что артефакт, скорее всего, попал в Норвегию благодаря торговым отношениям с Византией.
Хотя исследователи не знают, как монета оказалась на склоне горы, они допустили, что она принадлежала Харальду III Суровому, который правил Норвегией с 1046 по 1066 год. Прежде чем стать королем, Харальд III служил стражником византийского императора.
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