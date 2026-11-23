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Спутники запечатлели новый китайский беспилотник с необычной конструкцией

Спутниковые снимки позволили обнаружить необычный беспилотный летательный аппарат в районе Пучэна (Китай). Его конструкция имеет поразительно много общего с палубным беспилотником Boeing MQ-25 Stingray. Пока назначение этого аппарата остается неизвестным, однако сам испытательный объект, судя по всему, превращается во все более важный центр развивающейся китайской индустрии беспилотной авиации.

Неизвестный китайский беспилотник с конструкцией в духе MQ-25 попал на спутниковые снимки / © Vantor

Впервые на необычный аппарат обратили внимание после того, как его обнаружили на спутниковом снимке аэропорта Пучэн-Нэйфу в провинции Шэньси на северо-западе Китая, опубликованном в Apple Maps. Еще один снимок, на котором беспилотник виден на взлетно-посадочной полосе, доступен в Bing Maps. Впоследствии издание TWZ получило от компании Vantor собственные спутниковые изображения Пучэна, на которых также запечатлен этот аппарат.

Самая очевидная аналогия для неизвестного аппарата — американский Boeing MQ-25 Stingray. MQ-25 — палубный беспилотник, разработанный прежде всего для дозаправки самолётов ВМС США в воздухе. Он должен увеличивать дальность их полета и расширять оперативные возможности авиакрыльев авианосцев. Кроме того, эта машина закладывает основу для развития перспективной беспилотной палубной авиации.

По данным Vantor, размах крыла китайского беспилотника составляет около 20 метров, а длина — примерно 15 метров. Для сравнения: у MQ-25 эти показатели равны приблизительно 23 и 15,5 метра соответственно. Таким образом, китайский аппарат, судя по всему, относится к той же общей категории беспилотников, что и американский Stingray. Однако уже сейчас можно заметить несколько существенных различий.

Одно из самых очевидных связано с носовой частью фюзеляжа. У MQ-25 передняя часть сравнительно плоская и напоминает по форме лопату. У китайского аппарата нос, напротив, выглядит более традиционным — с плавным сужением к передней оконечности. Возможно, в нем размещен конический радиопрозрачный обтекатель с радиолокационным оборудованием. Эту гипотезу — пока лишь предположение — косвенно может подтверждать отличие цвета носовой части от остального фюзеляжа, покрытого желтым грунтом.

Отличается и воздухозаборник. Вместо необычного плоского воздухозаборника, встроенного в поверхность фюзеляжа MQ-25, на китайском аппарате установлен более традиционный воздухозаборник на верхней поверхности корпуса. Судя по снимкам, он имеет зубчатые кромки, которые могут быть предназначены для снижения радиолокационной заметности. Кроме того, воздухозаборник, по-видимому, разделен на два канала. Есть и другая версия: у беспилотника могут быть два двигателя. Пока это лишь предположение, основанное на том, что воздухозаборник выглядит раздвоенным.

В совокупности эти особенности позволяют предположить, что неизвестный аппарат разделяет некоторые общие принципы проектирования MQ-25, но не является попыткой его прямой копии.

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