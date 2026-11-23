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Спутники запечатлели новый китайский беспилотник с необычной конструкцией
Спутниковые снимки позволили обнаружить необычный беспилотный летательный аппарат в районе Пучэна (Китай). Его конструкция имеет поразительно много общего с палубным беспилотником Boeing MQ-25 Stingray. Пока назначение этого аппарата остается неизвестным, однако сам испытательный объект, судя по всему, превращается во все более важный центр развивающейся китайской индустрии беспилотной авиации.
Впервые на необычный аппарат обратили внимание после того, как его обнаружили на спутниковом снимке аэропорта Пучэн-Нэйфу в провинции Шэньси на северо-западе Китая, опубликованном в Apple Maps. Еще один снимок, на котором беспилотник виден на взлетно-посадочной полосе, доступен в Bing Maps. Впоследствии издание TWZ получило от компании Vantor собственные спутниковые изображения Пучэна, на которых также запечатлен этот аппарат.
Самая очевидная аналогия для неизвестного аппарата — американский Boeing MQ-25 Stingray. MQ-25 — палубный беспилотник, разработанный прежде всего для дозаправки самолётов ВМС США в воздухе. Он должен увеличивать дальность их полета и расширять оперативные возможности авиакрыльев авианосцев. Кроме того, эта машина закладывает основу для развития перспективной беспилотной палубной авиации.
По данным Vantor, размах крыла китайского беспилотника составляет около 20 метров, а длина — примерно 15 метров. Для сравнения: у MQ-25 эти показатели равны приблизительно 23 и 15,5 метра соответственно. Таким образом, китайский аппарат, судя по всему, относится к той же общей категории беспилотников, что и американский Stingray. Однако уже сейчас можно заметить несколько существенных различий.
Одно из самых очевидных связано с носовой частью фюзеляжа. У MQ-25 передняя часть сравнительно плоская и напоминает по форме лопату. У китайского аппарата нос, напротив, выглядит более традиционным — с плавным сужением к передней оконечности. Возможно, в нем размещен конический радиопрозрачный обтекатель с радиолокационным оборудованием. Эту гипотезу — пока лишь предположение — косвенно может подтверждать отличие цвета носовой части от остального фюзеляжа, покрытого желтым грунтом.
Отличается и воздухозаборник. Вместо необычного плоского воздухозаборника, встроенного в поверхность фюзеляжа MQ-25, на китайском аппарате установлен более традиционный воздухозаборник на верхней поверхности корпуса. Судя по снимкам, он имеет зубчатые кромки, которые могут быть предназначены для снижения радиолокационной заметности. Кроме того, воздухозаборник, по-видимому, разделен на два канала. Есть и другая версия: у беспилотника могут быть два двигателя. Пока это лишь предположение, основанное на том, что воздухозаборник выглядит раздвоенным.
В совокупности эти особенности позволяют предположить, что неизвестный аппарат разделяет некоторые общие принципы проектирования MQ-25, но не является попыткой его прямой копии.
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