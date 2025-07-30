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Стартовали наземные испытания беспилотника-заправщика MQ-25 Stingray

В США начались наземные испытания серийного образца палубного беспилотника-заправщика MQ-25 Stingray, созданного компанией Boeing для Военно-морских сил (ВМС) США.

MQ-25 Stingray / © Boeing

ВМС США планируют приобрести в общей сложности 76 MQ-25 Stingray. В бюджетном запросе на 2026 финансовый год, ВМС США запросили средства на закупку трех серийных MQ-25 по цене около 161 миллиона долларов за единицу.

Ожидается, что первые летные испытания серийного MQ-25 Stingray состоятся до конца текущего года.

MQ-25 Stingray считается перспективным беспилотником, в основном предназначенным для осуществления дозаправки военных самолетов в процессе полета. Он предназначен для работы с другими самолетами на одной палубе авианосца.