Blue Origin назвала причину аварии New Glenn

Запуск ракеты New Glenn / © Blue Origin

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрило отчет по расследованию инцидента, произошедшего 19 апреля во время миссии NG-3. В ходе полета у второй ступени ракеты, которую в компании называют GS2, возникла проблема при втором включении двигателя. В результате полезная нагрузка — спутник BlueBird 7 компании AST SpaceMobile — оказалась на слишком низкой орбите.

По данным управления, непосредственной причиной аварии стала утечка криогенного топлива, из-за которой замерзла гидравлическая магистраль. Это, в свою очередь, привело к аномалии тяги двигателя второй ступени во время ее работы.

FAA также сообщило, что Blue Origin разработала девять корректирующих мер для предотвращения повторения подобных инцидентов. Однако сами меры раскрыты не были. В ведомстве добавили, что перед следующим запуском специалисты FAA проверят выполнение всех необходимых доработок.

Компания пока не публиковала дополнительных технических подробностей, но уже готовится к следующему полету ракеты — миссии NG-4.

Сроки запуска NG-4 и имя заказчика миссии пока не раскрываются. Между тем AST SpaceMobile, клиент предыдущего запуска NG-3, недавно отправила во Флориду три спутника BlueBird для запуска на ракете Falcon 9 компании SpaceX, который намечен на июнь.

Следующий запуск New Glenn для AST SpaceMobile должен вывести уже четыре спутника BlueBird, однако сроки этой миссии пока не называются.