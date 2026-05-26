Blue Origin назвала причину аварии New Glenn
Компания Blue Origin завершила расследование неудачного запуска ракеты New Glenn и получила разрешение на возобновление полетов.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрило отчет по расследованию инцидента, произошедшего 19 апреля во время миссии NG-3. В ходе полета у второй ступени ракеты, которую в компании называют GS2, возникла проблема при втором включении двигателя. В результате полезная нагрузка — спутник BlueBird 7 компании AST SpaceMobile — оказалась на слишком низкой орбите.
По данным управления, непосредственной причиной аварии стала утечка криогенного топлива, из-за которой замерзла гидравлическая магистраль. Это, в свою очередь, привело к аномалии тяги двигателя второй ступени во время ее работы.
FAA также сообщило, что Blue Origin разработала девять корректирующих мер для предотвращения повторения подобных инцидентов. Однако сами меры раскрыты не были. В ведомстве добавили, что перед следующим запуском специалисты FAA проверят выполнение всех необходимых доработок.
Компания пока не публиковала дополнительных технических подробностей, но уже готовится к следующему полету ракеты — миссии NG-4.
Сроки запуска NG-4 и имя заказчика миссии пока не раскрываются. Между тем AST SpaceMobile, клиент предыдущего запуска NG-3, недавно отправила во Флориду три спутника BlueBird для запуска на ракете Falcon 9 компании SpaceX, который намечен на июнь.
Следующий запуск New Glenn для AST SpaceMobile должен вывести уже четыре спутника BlueBird, однако сроки этой миссии пока не называются.
