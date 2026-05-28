Затмение усилило веру людей в науку
Сотни добровольцев по всей Северной Америке во время полного солнечного затмения помогали исследователям, каждые пять минут записывая, как ведут себя животные во время редкого природного явления. Но главные изменения, которые заинтересовали ученых, произошли не в животных, а в самих наблюдателях: трепет перед событием заставил их почувствовать себя частью научного мира.
Два года назад солнечное затмение прошло через всю Северную Америку. Тысячи людей вышли на улицы, среди них — несколько сотен добровольцев, которые участвовали в проекте Solar Eclipse Safari. Им предстояло не просто смотреть на небо, но и записывать, как менялось поведение животных в момент затмения.
В исследовании, опубликованном в журнале People and Nature, добровольцам предложили записывать свои наблюдения за одним любым животным каждые пять минут, начиная за час до максимального затмения и заканчивая спустя полчаса. Список возможных действий был широким: животное могло по-разному двигаться, есть, издавать звуки и так далее. Всего в проекте участвовали 528 человек в возрасте от восьми до 80 лет. Больше половины из них (52,4%) находились на пути полного затмения, остальные видели лишь частичное.
Психологически трепет определяют как эмоцию, возникающую перед чем-то огромным, выходящим за пределы обыденного опыта, — например, перед редким природным явлением. Трепет заставляет человека чувствовать себя маленьким, но при этом вовлеченным в нечто большее.
Сразу после затмения участники заполнили опросник из 30 пунктов, чтобы определить степень этого трепета. Также были вопросы о чувстве принадлежности к науке, причем дважды: до и после участия в проекте. Это позволило точнее уловить изменения, которые сам человек мог не заметить сразу.
По результатам опросника, те, кто находился на пути полного затмения, сообщили о более сильном трепете, чем те, кто видел его частично. Ученые также определили, как сильно менялось поведение животных за время наблюдения. Оказалось, что бóльшие изменения были связаны с более сильным трепетом у участников. То есть это чувство вызывало не только природное явление, но и сам эксперимент. После участия в проекте у добровольцев выросли оба показателя: научная идентичность и чувство общности с наукой. Причем возраст и раса не влияли на результат.
Исследователи проверили, как именно связаны полное затмение, изменения в поведении животных, трепет и сдвиги в научной идентичности и общности. Так, полное затмение и ведение записей вели к росту трепета, а уже трепет — к росту научной идентичности и чувства, что человек «вписывается» в научную среду. Прямые эффекты (без участия трепета) были незначительными.
Интересно, что у женщин это чувство оказалось сильнее, чем у мужчин. Авторы научной работы отметили: это важно, поскольку женщины в некоторых отраслях все еще недостаточно представлены в науке. Вовлечение в подобные проекты могло бы помочь с этим.
Исследование показало, что трепет перед природой и активное участие в сборе данных могут делать добровольцев ближе к науке. Возможно, это действенный способ «удержать» человека в этой области.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.
В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций
Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Октября, 2013
Карты Луны и Марса
29 Декабря, 2014
Самые важные научные достижения 2014 года
16 Апреля, 2016
«Буран»: история русского шаттла
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии