Затмение усилило веру людей в науку

Сотни добровольцев по всей Северной Америке во время полного солнечного затмения помогали исследователям, каждые пять минут записывая, как ведут себя животные во время редкого природного явления. Но главные изменения, которые заинтересовали ученых, произошли не в животных, а в самих наблюдателях: трепет перед событием заставил их почувствовать себя частью научного мира.

Два года назад солнечное затмение прошло через всю Северную Америку. Тысячи людей вышли на улицы, среди них — несколько сотен добровольцев, которые участвовали в проекте Solar Eclipse Safari. Им предстояло не просто смотреть на небо, но и записывать, как менялось поведение животных в момент затмения.

В исследовании, опубликованном в журнале People and Nature, добровольцам предложили записывать свои наблюдения за одним любым животным каждые пять минут, начиная за час до максимального затмения и заканчивая спустя полчаса. Список возможных действий был широким: животное могло по-разному двигаться, есть, издавать звуки и так далее. Всего в проекте участвовали 528 человек в возрасте от восьми до 80 лет. Больше половины из них (52,4%) находились на пути полного затмения, остальные видели лишь частичное.

Психологически трепет определяют как эмоцию, возникающую перед чем-то огромным, выходящим за пределы обыденного опыта, — например, перед редким природным явлением. Трепет заставляет человека чувствовать себя маленьким, но при этом вовлеченным в нечто большее.

Предположение исследователей, как связаны трепет перед природой (awe), возраст, пол, изменения в поведении животных, степень затмения, изменения в научной идентичности и общности с наукой / © Kelly M. et al., People and Nature, 2026

Сразу после затмения участники заполнили опросник из 30 пунктов, чтобы определить степень этого трепета. Также были вопросы о чувстве принадлежности к науке, причем дважды: до и после участия в проекте. Это позволило точнее уловить изменения, которые сам человек мог не заметить сразу.

По результатам опросника, те, кто находился на пути полного затмения, сообщили о более сильном трепете, чем те, кто видел его частично. Ученые также определили, как сильно менялось поведение животных за время наблюдения. Оказалось, что бóльшие изменения были связаны с более сильным трепетом у участников. То есть это чувство вызывало не только природное явление, но и сам эксперимент. После участия в проекте у добровольцев выросли оба показателя: научная идентичность и чувство общности с наукой. Причем возраст и раса не влияли на результат.

Исследователи проверили, как именно связаны полное затмение, изменения в поведении животных, трепет и сдвиги в научной идентичности и общности. Так, полное затмение и ведение записей вели к росту трепета, а уже трепет — к росту научной идентичности и чувства, что человек «вписывается» в научную среду. Прямые эффекты (без участия трепета) были незначительными.

Действительная связь факторов в исследовании: числа обозначают степень корреляции / © Kelly M. et al., People and Nature, 2026

Интересно, что у женщин это чувство оказалось сильнее, чем у мужчин. Авторы научной работы отметили: это важно, поскольку женщины в некоторых отраслях все еще недостаточно представлены в науке. Вовлечение в подобные проекты могло бы помочь с этим.

Исследование показало, что трепет перед природой и активное участие в сборе данных могут делать добровольцев ближе к науке. Возможно, это действенный способ «удержать» человека в этой области.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.