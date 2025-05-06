Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Маск уверен, что снайпер конкурентов взорвал ракету SpaceX
После того как в 2016 году ракета Falcon 9 неожиданно вспыхнула и взорвалась на стартовой площадке, генеральный директор SpaceX Илон Маск заподозрил, что причиной катастрофы мог стать выстрел снайпера, расположившегося на крыше здания его конкурента — компании United Launch Alliance (ULA).
На кадрах видно, как ракета в мгновение ока превращается в огромный огненный шар вместе с установленным на ней израильским спутником связи Amos-6.
Запрос в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA), поданный в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) обозревателем издания Ars Technica Эриком Бергером показал, что инженеры SpaceX тщательно расследовали вопрос о том, мог ли стрелок спровоцировать взрыв ракеты. Они изучили, могла ли пуля, выпущенная снайпером с крыши здания, находящегося примерно в 600 метрах от стартовой площадки, стать причиной аварии. Инженеры даже пытались сами стрелять по бакам своих ракет, чтобы воссоздать случившееся.
По словам Бергера, Маск, который во время взрыва спал у себя дома в Калифорнии, сразу заподозрил саботаж.
Позже в дело вмешалось ФБР, однако в итоге расследование пришло к выводу, что саботаж или какая-либо другая преступная деятельность не сыграли роли во взрыве Falcon 9: просто компания SpaceX слишком быстро заправила баки ракеты жидким кислородом. В результате Федеральное управление гражданской авиации посчитало дело закрытым.
Провал миссии Amos-6 оказался последним в деятельности SpaceX, которая превзошла ULA по годовому количеству запусков ракет уже в 2017 году. Таким образом, компания Илона Маска проиграла битву в миссии Amos-6, но выиграла войну — без единого выстрела.
Аномальное поведение звезд у самого центра некоторых галактик позволило заподозрить, что в них скрывается не одна, а сразу две сверхмассивные черные дыры. Интересно, что в этом списке кандидатов оказалась галактика М87 — обладательница той черной дыры, которая прославилась как «впервые сфотографированная».
Новый вид печеночников, названный Blepharostoma vietnamicum, был открыт учеными из Вьетнама, Южной Кореи и России, куда вошла специалист Кольского научного центра РАН. Находка стала неожиданностью в мире ботаники благодаря своим уникальным характеристикам и необычно крупным размерам для своего рода.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Аномальное поведение звезд у самого центра некоторых галактик позволило заподозрить, что в них скрывается не одна, а сразу две сверхмассивные черные дыры. Интересно, что в этом списке кандидатов оказалась галактика М87 — обладательница той черной дыры, которая прославилась как «впервые сфотографированная».
Новый вид печеночников, названный Blepharostoma vietnamicum, был открыт учеными из Вьетнама, Южной Кореи и России, куда вошла специалист Кольского научного центра РАН. Находка стала неожиданностью в мире ботаники благодаря своим уникальным характеристикам и необычно крупным размерам для своего рода.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Новые концепты LADA
«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?
Религиозные символы
Австралия хочет заменить русский газ зеленым аммиаком. Реальна ли «аммиачная революция»?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии