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Маск уверен, что снайпер конкурентов взорвал ракету SpaceX

После того как в 2016 году ракета Falcon 9 неожиданно вспыхнула и взорвалась на стартовой площадке, генеральный директор SpaceX Илон Маск заподозрил, что причиной катастрофы мог стать выстрел снайпера, расположившегося на крыше здания его конкурента — компании United Launch Alliance (ULA).

Взрыв ракеты Falcon 9 со спутником Amos-6 / © SpaceX

На кадрах видно, как ракета в мгновение ока превращается в огромный огненный шар вместе с установленным на ней израильским спутником связи Amos-6.

© Booster 10 / X

Запрос в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA), поданный в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) обозревателем издания Ars Technica Эриком Бергером показал, что инженеры SpaceX тщательно расследовали вопрос о том, мог ли стрелок спровоцировать взрыв ракеты. Они изучили, могла ли пуля, выпущенная снайпером с крыши здания, находящегося примерно в 600 метрах от стартовой площадки, стать причиной аварии. Инженеры даже пытались сами стрелять по бакам своих ракет, чтобы воссоздать случившееся.

По словам Бергера, Маск, который во время взрыва спал у себя дома в Калифорнии, сразу заподозрил саботаж.

Позже в дело вмешалось ФБР, однако в итоге расследование пришло к выводу, что саботаж или какая-либо другая преступная деятельность не сыграли роли во взрыве Falcon 9: просто компания SpaceX слишком быстро заправила баки ракеты жидким кислородом. В результате Федеральное управление гражданской авиации посчитало дело закрытым.

Провал миссии Amos-6 оказался последним в деятельности SpaceX, которая превзошла ULA по годовому количеству запусков ракет уже в 2017 году. Таким образом, компания Илона Маска проиграла битву в миссии Amos-6, но выиграла войну — без единого выстрела.