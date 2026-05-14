NASA раскрыло новые детали «Артемиды III» — но главные решения пока отложены

NASA объявило, что миссия «Артемида III» будет проведена на низкой околоземной орбите, а ее запуск по-прежнему планируется на 2027 год. Эта миссия должна стать важным этапом подготовки к возвращению людей на Луну.

Снимок Земли и Луны, сделанный экипажем миссии «Артемида II» / © NASA

Агентство выбрало именно низкую околоземную орбиту, а не более высокую, чтобы сохранить последний оставшийся разгонный блок Interim Cryogenic Propulsion Stage для запуска миссии «Артемида IV», предусматривающей высадку на Луну позднее в этом десятилетии. Вместо полноценной верхней ступени NASA использует специальный «спейсер» — макет, имитирующий массу и размеры разгонного блока, но не обладающий двигательными возможностями.

Новая информация появилась спустя три месяца после решения администратора NASA Джареда Айзекмана изменить программу «Артемида» с целью ускорения высадки человека на Луну.

Теперь вместо непосредственной посадки на Луну в рамках «Артемида III» агентство планирует отправить четырех астронавтов на корабле Orion, который будет выведен в космос ракетой Space Launch System (SLS). На орбите экипаж должен будет состыковаться с одним или двумя разрабатываемыми лунными посадочными аппаратами — Starship компании SpaceX и Blue Moon Mark 2 от Blue Origin.

Решение снизить риски будущей лунной миссии за счет промежуточного испытательного полета рядом с Землей в целом получило одобрение космического сообщества. Оно значительно повышает вероятность успеха будущей высадки на Луну.

Однако NASA по-прежнему откладывает принятие ряда ключевых решений по миссии, несмотря на то что Айзекман неоднократно заявлял о запуске в конце 2027 года.

Центральной задачей «Артемида III» станет проверка способности экипажа — астронавты пока еще не названы, но это может произойти уже в ближайшие месяцы — пилотировать Orion к одному или обоим лунным модулям и осуществить стыковку.

Подобная операция уже проводилась NASA во время миссии «Аполлон 9» в марте 1969 года. Тогда два астронавта перешли в лунный модуль, отделились от командного модуля «Аполлон» и выполнили серию маневров.

Однако остается неясным, насколько серьезными окажутся подобные испытания в рамках «Артемида III».

Перед Айзекманом и руководством NASA возникает серьезная дилемма. Если «Артемида III» действительно полетит в 2027 году, как планируется сейчас, то стыковка почти наверняка будет происходить с одним или двумя аппаратами, находящимися еще далеко от полной готовности.

Если агентство всерьез рассматривает возможность не допускать экипаж внутрь модулей, то вполне вероятно, что у этих аппаратов даже не будет полноценной системы жизнеобеспечения. Это противоречит одному из ключевых принципов космической отрасли: «тестируй так, как собираешься летать».

Чем дольше NASA будет откладывать «Артемида III», тем выше вероятность провести миссию с более совершенными аппаратами — ближе к полноценным лунным посадочным системам, а не просто прототипам. Это также увеличит шансы на готовность нового лунного скафандра, разрабатываемого компанией Axiom Space.

Но при этом дальнейшая задержка «Артемида III» почти наверняка приведет к сдвигу сроков высадки на Луну в рамках «Артемида IV». А это имеет значение, потому что, когда Айзекман говорит, что соревнование между NASA и Китаем за возвращение человека на Луну будет решаться «месяцами, а не годами», он, вероятно, недалек от истины.