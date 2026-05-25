ВОЗ сообщила более чем о 900 предполагаемых случаях Эболы в ДР Конго

Врачи и медсестры в Демократической Республики Конго / © Getty Images / Glody Murhabazi

Как сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, специалисты подтвердили 101 случай лихорадки Эбола.

Эпицентром вспышки заболевания стала провинция Итури. Там в условиях продолжающегося конфликта проживают более пяти миллионов человек. По словам Гебрейесус, каждый четвертый житель провинции нуждается в гуманитарной помощи.

В Итури регулярно происходят нападения вооруженных группировок. Местные жители и медицинские работники оказываются вынуждены бежать. Это затрудняет своевременное выявление инфекции и отслеживание контактов заболевших.

Специалисты ВОЗ и других гуманитарных организаций продолжают работать в Итури. Местные жители сталкиваются не только с лихорадкой Эбола, но и угрозой других заболеваний.