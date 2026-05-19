Starship на пороге решающего испытания: что поставлено на карту для космической отрасли США

Амбиции SpaceX на ближайшие десятилетия — и вся астрономическая капитализация компании — зависят от одной-единственной ракеты. Ракеты с крайне противоречивой историей испытаний. Ракеты, которая не летала уже семь месяцев. Ракеты, которая, возможно, наконец отправиться в небо на этой неделе.

Речь, конечно, о Starship — по-настоящему революционной ракете. Если она заработает как задумано. А после многих лет разработки, трех лет испытаний и череды неудач она просто обязана заработать.

По некоторым оценкам, за последнее десятилетие SpaceX вложила в программу Starship уже около 15 миллиардов долларов. Эти средства пошли на 11 испытательных запусков, строительство огромного космодрома в Южном Техасе, создание гигантского производственного комплекса и расширение инфраструктуры во Флориде. Но путь оказался значительно сложнее, чем многие ожидали.

Первый испытательный полет Starship состоялся в апреле 2023 года. Тогда вряд ли кто-то предполагал, что спустя три года и почти дюжину запусков компания все еще будет находиться в режиме испытаний.

Однако создание крупнейшей и мощнейшей ракеты в истории человечества, да еще и рассчитанной на быстрое повторное использование, оказалось задачей невероятной сложности — даже для SpaceX.

В 2023 и 2024 годах компания выполнила шесть испытательных полетов и к концу 2024-го добилась серьезного прогресса. SpaceX научилась запускать и возвращать первую ступень Super Heavy, а верхняя ступень Starship успешно выполнила полет, повторно запустила двигатели в космосе и совершила контролируемое приводнение.

Планировалось также впервые «поймать» верхнюю ступень Starship и провести испытания орбитальной дозаправки. Но ничего из этого не произошло.

Первая половина 2025 года стала катастрофой для программы. В трех последовательных запусках SpaceX теряла контроль над Starship во время набора высоты, а обломки ракеты падали на огромных территориях.

Особенно неудачным оказался девятый запуск программы 27 мая 2025 года: SpaceX потеряла не только верхнюю ступень, но и Super Heavy, который не смог безопасно вернуться.

После трехмесячной паузы компания провела еще два относительно успешных испытания Starship V2, получив важные данные для разработки версии V3.

Starship V3 — фактически совершенно новая ракета. Она вобрала сотни уроков, извлеченных из предыдущих версий V1 и V2. SpaceX переработала конструкцию ради повышения надежности, эффективности и устойчивости.

Именно эта версия должна начать вывод крупных спутников Starlink нового поколения и продемонстрировать орбитальную дозаправку — ключевую технологию для лунной программы «Артемида».

Несмотря на проблемы Starship, SpaceX все сильнее делает ставку именно на него.

После 165 запусков ракеты Falcon 9 в прошлом году компания планирует сократить число ее полетов. SpaceX уже прекратила использовать один из своих флоридских стартовых комплексов для Falcon 9 — теперь он предназначен для Starship. Это крайне смелый шаг, ведь Falcon 9 за последние 15 лет стал самым успешным носителем в истории — по стоимости, надежности, повторному использованию и частоте запусков. Однако рынок требует еще большей грузоподъемности и еще более низких цен.

Falcon 9 снизил стоимость выведения грузов до нескольких тысяч долларов за килограмм. Starship потенциально способен опустить ее до сотен долларов — почти на порядок ниже.

Но сначала V3 должен успешно полететь. Если все пойдет хорошо, SpaceX сможет начать массовые запуски уже к концу года. Если нет — вся программа снова уйдет в затяжные задержки. Именно поэтому ставки вокруг следующего запуска Starship невероятно высоки.

От успеха этой ракеты зависят будущее коммерческой космонавтики США, лунная программа NASA, развитие Starlink, орбитальные дата-центры, многотриллионная оценка SpaceX и даже мечта Маска о городе на Марсе.