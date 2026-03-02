Первые признаки солнечного «затишья» заметили в феврале

В конце февраля на Солнце впервые за несколько лет зафиксировали дни без единого пятна — верный признак приближения так называемого «солнечного минимума». Ученый Пермского Политеха объяснил, почему магнитное поле Солнца периодически «перезагружается», как долго продлится спокойствие, почему этот период дает технологическую передышку спутникам и энергосетям и как «затишье» повлияет на метеозависимых людей.

Что такое снижение солнечной активности

Примерно каждые 11 лет дневное светило проходит путь от бурной активности к относительному спокойствию и обратно. Этот период называют солнечным минимумом.

— 25-й солнечный цикл начался в конце 2019 года и достиг максимума примерно в 2024-2025 годах. Сейчас активность постепенно снижается, что считается естественным после пика. В начале этого года полноценного солнечного минимума еще нет, но активность Солнца значительно снизилась. Это позволяет говорить о том, что светило находится в самом начале фазы «затишья», ведущей к минимуму. Однако сам этот период еще не наступил — отдельные спокойные дни, зафиксированные в конце февраля, лишь первый сигнал, а не устойчивое состояние, — делится Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Как объясняет ученый, солнечный минимум определяется по сглаженным данным за длительный период и фиксируется уже несколько позже своего начала, когда ясно, что активность достигла нижнего предела. Данная фаза обычно длится один-два года. Если цикл пойдет по типичному сценарию, следующее снижение активности ожидается примерно в 2030-2031 годах.

Проявление минимума

— Когда Солнце входит в фазу минимума, пятен — темных областей с мощным магнитным полем, где накапливается энергия, — становится очень мало или они исчезают на недели. А солнечные вспышки — мощные взрывы этой энергии, которые выбрасывают частицы в космос — бывают редкими и слабыми. На Земле мы практически не фиксируем геомагнитных бурь и гораздо реже можем наблюдать полярные сияния. Для обычного человека это почти незаметно, но для науки это очень интересный период, — отмечает эксперт ПНИПУ.

По словам Евгения Бурмистрова, причина смены активности кроется в магнитном поле дневного светила. Плазма внутри вращается неравномерно — экватор быстрее, полюса медленнее, из-за чего магнитные линии перекручиваются, усиливаются, а затем перестраиваются. Этот процесс приводит к глобальной смене структуры Солнца примерно раз в 11 лет, где максимум — период «магнитного напряжения» и крайней активности, а минимум — фаза перестройки, и это естественный ритм звезды, длящийся уже миллиарды лет.

— Благодаря снижению активности астрономам становится легче изучать фоновое магнитное поле, слабые структуры короны — внешние слои атмосферы Солнца — и тонкие процессы, которые теряются в бурные годы. К тому же поток космических лучей возрастает, что позволяет исследовать межзвездные частицы и влияние радиации на атмосферу и электронику. Смена солнечных циклов и наличие периодов затишья дают возможность проверять модели солнечного динамо — так называют механизм, который порождает магнитное поле звезды. И так ученые подтверждают или опровергают теории о процессах, происходящих внутри Солнца, — комментирует ученый ПНИПУ.

По словам эксперта Пермского Политеха, иногда снижение активности дневного светила бывает особенно длительными. Самым известным является Минимум Маундера примерно с 1645 по 1715 год, когда солнечных пятен почти не наблюдали десятилетиями. Он совпал с холодной фазой климата в Европе. Точная причина такого длительного затишья до сих пор остается загадкой для ученых, но основная гипотеза связана с изменениями в работе внутреннего «динамо-механизма» Солнца. Этот нелинейный процесс способен непредсказуемо переходить в фазу длительного спада, которая может растянуться на годы. Пока ученые только исследуют характер его поведения

Влияние спада солнечной активности

— Солнечный минимум также считают периодом относительного технологического спокойствия. Из-за меньшего количества геомагнитных бурь, снижается риск сбоев электросетей, спутники испытывают меньше нагрузки, а радиосвязь становится стабильнее. Для современного общества это своего рода «передышка» от космической бури, радиолюбители могут отметить малое количество помех по сравнению с летом 2025 года, а связь становится «чище» и устойчивее, — делится Евгений Бурмистров.

Кроме того, как сообщает ученый ПНИПУ, при снижении солнечной активности уменьшается вероятность возникновения магнитных бурь, а значит, метеозависимые люди реже сталкиваются с негативными симптомами — головными болями, скачками давления и другими проявлениями. Это способствует улучшению общего самочувствия, а также снижает риск обострений хронических заболеваний, связанных с геомагнитными возмущениями.

— Главное же визуальное последствие минимума — полярные сияния становятся редкими и наблюдаются только в приполярных регионах, что может расстроить туристов, планирующих поездки в Скандинавию или Мурманск ради этого зрелища. При этом падение интенсивности излучения снижает эффективность работы солнечных электростанций, что создает дополнительную нагрузку на энергосистемы стран, делающих ставку на этот вид энергии, — объясняет эксперт Пермского Политеха.

Однако у солнечного минимума есть и негативные последствия. Из-за ослабления солнечного ветра и охлаждения верхних слоев атмосферы Земли снижается естественная «очистка» околоземного пространства: космический мусор задерживается на орбите дольше, что увеличивает риски столкновений с действующими спутниками.

Стоит ли волноваться

Как заключает ученый Пермского Политеха, солнечный минимум не является предвестником катастрофы, ни угасанием самого светила. Напротив, с точки зрения технологий это спокойная фаза, а не опасный период. Через несколько лет активность снова начнет расти, и цикл повторится. А пока можно наслаждаться «безмагнитной» погодой.

