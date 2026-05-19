19 мая, 17:05
Елена Тихонова
12

Ученые нашли следы звездной пыли в антарктическом льду

В течение нескольких десятков тысяч лет наша Солнечная система проходит через местное межзвездное облако — область разреженного межзвездного газа и пыли. Анализ антарктического льда возрастом до 80 тысяч лет указал на то, что Земля при прохождении сквозь межзвездный газ накапливает чрезвычайно редкий изотоп железо-60, образующийся при взрывах сверхновых.

Путь Солнечной системы через Местное межзвездное облако. / @ B. Schröder/HZDR/ NASA/Goddard/Adler/U.Chicago/Wesleyan
Вблизи Солнца существует несколько межзвездных облаков, происхождение которых точно не известно, но, по одной из гипотез, они появляются во время взрывов сверхновых. В недрах массивных звезд образуется изотоп железо-60, а при их взрыве он выбрасывается в космос. Солнечная система вошла в Местное межзвездное облако примерно 40-120 тысяч лет назад и выйдет из него в течение следующих двух-шести тысяч лет. Ученые предположили, что при прохождении сквозь межзвездный газ и пыль космические частицы могли осесть на Земле.

Несколько лет назад в антарктическом снежном покрове возрастом менее 20 лет обнаружили железо-60, возник вопрос о его происхождении. Так как в последнее время взрывов звезд поблизости не было, значит, что-то другое «занесло» редкий изотоп космогенного происхождения в относительно свежий ледяной покров Антарктиды.

Ученые исследовали состав 295 килограммов антарктического ледяного керна — длинного цилиндрического образца, выбуренного из ледяного щита, в котором запечатлелась история Земли за последние 40-80 тысяч лет, и проследили, как накапливалось железо-60 в течение этого периода. Керн отобрали в том же месте, где ранее были взяты образцы свежего антарктического снега, — на немецкой полярной научно-исследовательской станции «Конен». Это позволяет исключить влияние атмосферных и геологических процессов, которые могли привести к неравномерному осаждению элементов.

Анализ показал, что вероятный источник железа-60 — местное межзвездное облако. Статью с результатами опубликовали в журнале Physical Review Letters.

Сравнение содержания железа-60 с более ранними образцами показало, что в период от 40 000 до 80 000 лет назад на Землю попадало меньше железа-60, чем сегодня. Причин может быть две: раньше Солнечная система проходила через участок с меньшим содержанием железа-60 или само облако имеет неоднородную структуру со значительными колебаниями плотности.

То, что количество железа-60 меняется в течение нескольких десятков тысяч лет, то есть очень быстро по космическим меркам, позволяет исключить другие версии об источнике железа-60. Например, при постепенном затухании звездных взрывов, произошедших миллион лет назад, сигнал должен был бы слабеть на протяжении миллионов лет. В нашем случае картина меняется быстрее. Это лучше согласуется с версией о том, что Земля накапливает частицы из окружающего межзвездного облака.

В дальнейшем команда ученых уже планирует проанализировать еще более древний ледяной керн, образовавшийся до того, как Солнечная система вошла в Местное межзвездное облако.

Лена
Люблю науку, и пишу про науку, потому что, как сказал великий физик-теоретик Стивен Вайнберг, попытка понять Вселенную — одна из вещей, способных приподнять человеческую жизнь над уровнем фарса и придать ей черты высокой трагедии
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

