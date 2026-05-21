Соя повысила иммунитет молодых мышей

Употребление сои в раннем возрасте способствует росту двух видов полезных бактерий в тонком кишечнике. Ученые из Японии выяснили, что такая диета приводит к активации особых иммунных клеток и укрепляет защиту от сальмонеллы.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Immunity, обнаружили, что соя увеличивала численность двух видов бактерий, обитающих в тонком отделе кишечника. Эти виды — Limosilactobacillus reuteri и Muribaculum intestinale — вместе усилили иммунный ответ молодых мышей в возрасте трех недель. Это период, когда иммунная система кишечника наиболее чувствительна к еде.

Ученые сравнили две группы мышей: одни получали корм с низким содержанием клетчатки, другие — более натуральный. На бедном корме у животных снизилось разнообразие микробиоты, а также упала активность иммунных клеток. В частности, у них уменьшилось количество Т-фолликулярных хелперов — клеток, которые регулируют выработку антител — и самих антител. Добавление в рацион первой группы мышей соевой муки полностью восстановило все показатели.

Анализ микробиоты показал, что соя способствует росту двух видов бактерий. При этом L. reuteri выделяет антигены, которые распознают Т-фолликулярные хелперы. M. intestinale заставляет иммунные клетки выбрасывать сигнальную молекулу IL-1β, стимулирующую развитие тех же Т-хелперов. Бактерии друг друга удачно дополняют, и уровень антител иммуноглобулина А, отвечающего за защиту слизистых, повышается.

Значение этого открытия проверили на инфекции, вызванной сальмонеллой. Мыши, получавшие сою, имели более высокий уровень антител. Это привело к их лучшей выживаемости после заражения по сравнению с мышами на бедной диете. Так, на 28-й день после инфекции вероятность выживания мышей, у которых в питании была соя, составила около 50%, в то время как у второй группы — 0%.

Выживаемость мышей разных диет после заражения Salmonella Typhimurium / © Kisara H. et al., Immunity, 2026

Также исследователи выделили из кишечника мышей разные варианты антител иммуноглобулина А — так называемые моноклональные антитела. Некоторые из них связывались с сальмонеллой и при введении мышам без таких антител защищали от смертельной инфекции. Другие варианты связывались с бактериями в пробирке, но не давали защиты в организме. Это показывает, что важен не только сам факт связывания с патогеном, но и способность антител склеивать и обездвиживать бактерии.

Хотя исследование выполнено на мышах, оно помогает нам понять, как обычные продукты могут влиять на иммунитет, особенно в раннем возрасте. Если подобные механизмы подтвердятся у человека, тогда с помощью диеты, возможно, получится защищать кишечник от инфекций.

