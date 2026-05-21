Соя повысила иммунитет молодых мышей
Употребление сои в раннем возрасте способствует росту двух видов полезных бактерий в тонком кишечнике. Ученые из Японии выяснили, что такая диета приводит к активации особых иммунных клеток и укрепляет защиту от сальмонеллы.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Immunity, обнаружили, что соя увеличивала численность двух видов бактерий, обитающих в тонком отделе кишечника. Эти виды — Limosilactobacillus reuteri и Muribaculum intestinale — вместе усилили иммунный ответ молодых мышей в возрасте трех недель. Это период, когда иммунная система кишечника наиболее чувствительна к еде.
Ученые сравнили две группы мышей: одни получали корм с низким содержанием клетчатки, другие — более натуральный. На бедном корме у животных снизилось разнообразие микробиоты, а также упала активность иммунных клеток. В частности, у них уменьшилось количество Т-фолликулярных хелперов — клеток, которые регулируют выработку антител — и самих антител. Добавление в рацион первой группы мышей соевой муки полностью восстановило все показатели.
Анализ микробиоты показал, что соя способствует росту двух видов бактерий. При этом L. reuteri выделяет антигены, которые распознают Т-фолликулярные хелперы. M. intestinale заставляет иммунные клетки выбрасывать сигнальную молекулу IL-1β, стимулирующую развитие тех же Т-хелперов. Бактерии друг друга удачно дополняют, и уровень антител иммуноглобулина А, отвечающего за защиту слизистых, повышается.
Значение этого открытия проверили на инфекции, вызванной сальмонеллой. Мыши, получавшие сою, имели более высокий уровень антител. Это привело к их лучшей выживаемости после заражения по сравнению с мышами на бедной диете. Так, на 28-й день после инфекции вероятность выживания мышей, у которых в питании была соя, составила около 50%, в то время как у второй группы — 0%.
Также исследователи выделили из кишечника мышей разные варианты антител иммуноглобулина А — так называемые моноклональные антитела. Некоторые из них связывались с сальмонеллой и при введении мышам без таких антител защищали от смертельной инфекции. Другие варианты связывались с бактериями в пробирке, но не давали защиты в организме. Это показывает, что важен не только сам факт связывания с патогеном, но и способность антител склеивать и обездвиживать бактерии.
Хотя исследование выполнено на мышах, оно помогает нам понять, как обычные продукты могут влиять на иммунитет, особенно в раннем возрасте. Если подобные механизмы подтвердятся у человека, тогда с помощью диеты, возможно, получится защищать кишечник от инфекций.
Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.
На каждый доллар выручки у компании Илона Маска больше 26 центов убытков, при этом собственно космические операции, наоборот, прибыльны. Необычно крупные убытки ей принес совсем другой вид деятельности. Интересно, что именно благодаря ей SpaceX в ближайшие месяцы планирует выйти на фондовый рынок с оценкой в триллионы долларов.
Влияние спорта на здоровье сердца зависит не только от того, сколько времени человек проводит в движении, но и от врожденной предрасположенности к выносливости. Анализ с участием 17 тысяч человек показал, что действующие нормы физической активности занижены для достижения оптимального эффекта, а хорошая форма защищает от инфарктов даже при небольшом объеме тренировок.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 Июля, 2020
Психология нот: как мы воспринимаем музыку
5 Февраля, 2018
Будущее без водителей: как работает автопилот
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии