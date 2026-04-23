  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
23 апреля, 12:08
Любовь С.
9

В мозге нашли вторую систему связи

❋ 5.3

Астроциты — клетки, которые долго считались лишь «помощниками» нейронов — оказались частью скрытой второй сети связи в мозге. Они, как показали результаты нового исследования, формируют собственные протяженные сети, соединяющие разные части головного мозга. Это открытие меняет представление о том, как мозг координирует свою работу, адаптируется к новым условиям и восстанавливается после повреждений.

Биология
# астроциты
# глиальные клетки
# компьютерное моделирование
# мозг
# мыши
# нейроны
Трехмерное изображение сети взаимосвязанных астроцитов внутри прозрачного мозга мыши. Цвет клеток показывает их расположение в пространстве: ближайшие к наблюдателю астроциты окрашены в синий, а более удаленные — в красный. / © Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-10426

Главными «проводами» мозга традиционно считались нейроны и аксоны — длинные отростки, по которым передаются электрические сигналы. Астроциты, напротив, воспринимались как обслуживающий персонал нервной системы: они поддерживают химический баланс, снабжают нейроны питательными веществами, помогают убирать «отходы» и участвуют в защите тканей. Однако в последние годы стало ясно, что их роль гораздо сложнее.

Астроциты соединяются через так называемые щелевые контакты — крошечные межклеточные каналы, через которые могут проходить небольшие молекулы и сигналы. Эти связи необходимы для работы памяти, синаптической пластичности и нормального развития мозга. Правда, до сих пор непонятно, образуют ли астроциты единственную сплошную сеть по всему мозгу, или же существуют отдельные специализированные маршруты между конкретными зонами. 

Чтобы расставить все точки над i, ученые из Нью-Йоркского университета (США) разработали новый метод «подсветки» астроцитарных сетей. Для этого они создали вирусный инструмент, который заставлял астроциты производить модифицированный белок connexin 43 — основной строительный элемент щелевых контактов.

К нему прикрепили фермент TurboID, помечающий молекулы биотином, которые проходят через межклеточные каналы. Подход позволил увидеть, какие клетки входят в одну сеть: зараженные астроциты определяли по специальной метке на белке, а связанные с ними соседние клетки — по наличию биотинилированных молекул. 

Затем исследователи ввели вирус в определенные зоны мозга мышей — например, в моторную кору, префронтальную кору и гипоталамус — и наблюдали трехмерную картину с помощью флуоресцентной микроскопии плоскостного освещения (light-sheet microscopy). 

Результат оказался неожиданным: астроциты не образовывали хаотичную или сплошную сеть. Вместо этого присутствовали отдельные маршруты, которые выборочно соединяли области мозга и при этом обходили соседние области. Некоторые сети были локальными и оставались внутри одного региона, а другие тянулись на большие расстояния, связывая сразу несколько участков и даже оба полушария мозга.

Причем эти схемы нередко отличались от уже известных нейронных путей. Например, зоны, в которых не наблюдалось прямой нейронной связи, могли объединяться через астроциты. Это указывает на существование параллельной системы коммуникации, работающей путем переноса молекул и метаболической поддержки.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, предположили, что такая сеть перераспределяет ресурсы между активными и менее активными областями мозга. Астроциты, к примеру, могут передать антиоксиданты или энергетические молекулы туда, где нейроны сталкиваются с повышенной нагрузкой. Во время болезни эта же система помогает рассеивать токсичные вещества или продукты распада, снижая локальный стресс тканей.

Сами сети оказались не статичными. К такому выводу ученые пришли, применив классическую модель нейропластичности: у молодых мышей на одной стороне морды регулярно подстригали усы, тем самым снижая сенсорную нагрузку на соответствующую область коры. Выяснилось, что после такого сенсорного лишения астроцитарная сеть заметно уменьшалась: число связанных клеток снижалось, а дальние связи, например, с префронтальной корой, практически исчезали.

Выходит, астроциты перестраивают свои соединения в ответ на опыт — почти так же, как это делают нейроны. Проще говоря, пластичность мозга, судя по всему, зависит не только от нейронных синапсов, но и от организации связей между глиальными клетками (вспомогательные клетки нервной ткани, обеспечивающие функционирование нейронов).

Таким образом, ученые вновь показали, что мозг устроен сложнее: помимо нейронной электропроводки, в нем существует астроцитарная сеть, способная связывать удаленные области, поддерживать обмен веществ и меняться под влиянием нового опыта. Возможно, именно с ее помощью удастся лучше понять механизмы памяти, старения мозга и развития нейродегенеративных заболеваний.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
373 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Биология
# астроциты
# глиальные клетки
# компьютерное моделирование
# мозг
# мыши
# нейроны
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Травмы мозга и другие неприятности сознания
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Куда все движется? О вращениях нашего звездного дома
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Прогулка по зоопарку г. Цюрих
Московский зоопарк
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Сокровища Ассирии: главные памятники древней империи и их влияние на культуру
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
24 Апр
1500
Как ученые восстановили тираннозавра
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Римская религия: обманчивая простота знакомых слов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Как ученые готовятся к полету на Марс уже сегодня?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Одинаковая ДНК, разные судьбы
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
22 апреля, 14:29
ФизТех

Физики показали, как геометрия наночастиц дисульфида молибдена управляет удвоением частоты света

Исследователи из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ совместно с коллегами из МИСиСа и Алферовского университета изучили, как форма наночастиц из дисульфида молибдена (MoS₂) влияет на эффективность генерации второй гармоники — процесса удвоения частоты света. Оказалось, что диски, цилиндры, конусы и сферы из этого материала по-разному усиливают оптический отклик.

ФизТех
# вторая гармоника
# дисульфид молибдена
# наночастицы
# фотоника
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

voldemarus1000
10 минут назад
Alexander, не уподобляйся хаму.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Анатолий Исаков
13 минут назад
Максим, рептилоиды!

Curiosity обнаружил на Марсе образование, напоминающее чешую рептилии

Гена Сенин
13 минут назад
Акмал, Что ты несёшь, какой израильский Великий рейх? Хоть бы немного подумал, ставить рядом эти слова.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Мистер The
19 минут назад
Ирина, закусывать нужно, неона(р)цис(с)тка диванная. В Украине все тип-топ было, пока одни потомки австрийского художника с буквами Z на узких лбах к

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Jeson Lee
19 минут назад
T, Какие жители Донбасса? Украинцы, которым вы уничтожили жилье, у которых была хорошая работа? Донецк принимал Евро 2012, имел лучший аэропорт,

Солнечная энергетика впервые стала лидером мирового энергоприроста

Бахтияр Джумакадыров
28 минут назад
Бейбит, вообще-то это Америка одна большая террористическая организация. Везде куда приедет американские дипломаты так сразу начинается война.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Сергей Запрягаев
29 минут назад
Spak, вы всё перепутали, "Линия" вообще на противоположной стороне Аравийского полуострова. В обход Ормузкого пролива там слишком далеко копать

Достроят ли «Зеркальную линию»? Реалистичный взгляд на мегапроект Саудовской Аравии

Yerulan Alash
31 минута назад
Alexander, русский не мой родной язык, и я не антисемит! Вы (евреи) наволились на девушку с плохими словами (матами)! Понятно же что ярые агрессивные

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Бахтияр Джумакадыров
33 минуты назад
Yerulan, за какую родину? У евреев не было и нет родины. Они там обосновались когда бежали от Гитлера.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Антон Сидорук
1 час назад
Куда смотрит юсаид с африкой? Американцы, вся надежда на вас

Демографическая карта будущего: в каких странах население вырастет, а в каких сократится к 2050 году

Коля Герасимов
1 час назад
Крымский мост- гораздо быстрее, сильно дешевле, качественнее и несравнимо длиннее. А в целом европейцы строят на зависть.

Франция построит самую дорогую дорогу в мире

Николай Цыгикало
1 час назад
Надо ставить на спутники воздушные прямоточные космические двигатели.

NordSpace создаст спутники для работы на сверхнизкой околоземной орбите

Эдуард Правдин
1 час назад
Elusive, ты предлагаешь горы рыть?

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

M G
2 часа назад
guest, ну тогда и украина не государство, а просто местность и люди которые там построили города тоже непонятно кто

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Александр Шестаков
2 часа назад
Ирина, что за бред вы несёте? Желтой прессы начитались? Историю надо было изучать, а не бабушек во дворе слушать. Не позорьтесь своей

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Андрей Д.
2 часа назад
guest, ты хрюкнуть забыл)) позволь угостить тебя ягодами дубового дерева😃

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Serjio Molinares
2 часа назад
Ли, а замена батареи в автоматическом режиме? Не не знал... А что так можно было?!))))

Китай продемонстрировал микроволновой луч, подзаряжающий дроны в полете

V
2 часа назад
Операторы дронов дружно поржали над "мощью"

Танковая мощь Европы в 2026 году: рейтинг стран по численности, моделям и боеготовности

Влад Суетин
3 часа назад
Tim, ну дак тогда и в канале смысла нет:))) с таким же успехом и он будет атакован...где логика? Что может канал, чего не может простая труба....впрочем я

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Эдуард Правдин
3 часа назад
Габит, но с другой стороны, жиды используют это стадо в своих целях. Разбудить их не получается

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно