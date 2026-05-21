Спутники показали ход строительства секретного бункера прямо под резиденцией президента США

Снос целого крыла Белого дома для строительства нового бального зала стал крупнейшей возможностью за многие десятилетия для создания современной укрепленной инфраструктуры в самой знаменитой, наиболее уязвимой и охраняемой резиденции Америки.

Спутниковые снимок Белого дома, правое крыло — будущий бальный зал с бункером / © Planet Labs

Недавно президент США Дональд Трамп рассказал, какие именно оборонительные и военные функции получит новый комплекс и насколько глубоко он уходит под землю. Главный вывод очевиден: формально это бальный зал, но по сути — еще и крепость, причем оснащенная весьма специфическими возможностями.

Выступая перед журналистами на фоне стройплощадки и грохота техники, Трамп сообщил, что именно создается под новым зданием. Часть особенностей была известна ранее, но без подробностей, часть прозвучала впервые. Среди них:

военный госпиталь;

исследовательские помещения, назначение которых пока неясно — возможно, для нужд Секретной службы или армии;

залы совещаний и помещения, тесно связанные с военными структурами.

Трамп также назвал сам бальный зал «щитом», предназначенным для защиты всех этих чувствительных объектов. По его словам, комплекс «уже уходит примерно на шесть этажей вниз».

Далее Трамп перечислил оборонительные особенности нового комплекса: защита от дронов; защита от ракет; «великолепные возможности для снайперов» (контрснайперские группы Секретной службы постоянно дежурят на крышах Белого дома); крыша специально подготовлена «для военных» и обеспечивает круговой обзор Вашингтона благодаря высоте здания.

Трамп заявил, что на крыше разместится «огромная дроновая мощь». Позже он добавил, что крыша фактически станет «дроновым портом», защищающим весь Вашингтон. В дополнение к дронам-перехватчикам там могут разместиться средства радиоэлектронной борьбы, возможно — системы направленного энергетического оружия, а также зенитные ракеты.

Трамп также намекнул, что некоторые оборонительные системы будут храниться в подземной части комплекса и при необходимости подниматься на крышу. Неясно, предполагается ли для этого специальная подъемная система, однако возможность быстро менять конфигурацию ПВО в зависимости от угрозы действительно дала бы серьезное преимущество.

Новый объект на территории Белого дома, формально именуемый бальным залом, фактически представляет собой масштабный военный комплекс, укрытый внутри мощной защитной оболочки и выполняющий куда более широкий круг задач, чем просто проведение торжественных мероприятий.