Нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук Курчатовского института Ольга Ивашкина заглянет в самую тайную область науки — чужое сознание. Слушатели узнают, как ученые сегодня наблюдают за работой нейронов у животных в реальном времени. Оказывается, одни клетки отвечают за место, другие — за предметы, третьи — за действия. Из этих «кирпичиков» мозг собирает свою собственную карту мира, непохожую на человеческую.

Но главный вопрос ждет впереди: можно ли по работе нейронов хотя бы приблизиться к тому, что реально чувствует другое существо? Лектор расскажет о субъективном опыте — о том невидимом внутреннем мире, который наука пытается измерить через поведение, память и вспышки активности мозга.

Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 17:00 Бесплатно