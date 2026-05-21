  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 мая, 14:01
Любовь С.
78

Космологи усомнились в признаках меняющейся темной энергии

❋ 4.6

Группа астрономов заявила, что нашумевшие результаты DESI о меняющейся темной энергии могли оказаться результатом несовместимости двух крупнейших космологических наборов наблюдений. Если они правы, то темная энергия ведет себя стабильно, а Вселенная расширяется в соответствии со Стандартной космологической моделью.

Астрономия
# DESI
# галактики
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхновые типа Ia
# стандартная космологическая модель
# темная энергия
График, показывающий, что при учете возможных ошибок в данных признаки меняющейся темной энергии становятся слабее, а результаты ближе к стандартной космологической модели. / © Samsuzzaman Afroz and Suvodip Mukherjee

Темная энергия остается одной из главных загадок современной космологии. Именно ее считают причиной ускоренного расширения Вселенной, открытого еще в конце 1990-х годов по данным наблюдений сверхновых типа Ia. Согласно нынешней космологической модели (ΛCDM), темная энергия описывается так называемой космологической постоянной («лямбда») — неизменной во времени величиной.

В последние годы, однако, появились намеки, что ее свойства могут меняться по мере эволюции Вселенной. Особое внимание привлекли результаты коллаборации DESI — проекта, который строит самую подробную трехмерную карту галактик, а также измеряет барионные акустические осцилляции — своеобразные «отпечатки» ранней Вселенной в распределении материи. Это важно, поскольку если темная энергия действительно меняется, Вселенную может ожидать совсем иной исход, чем считалось.

Обычно, чтобы уточнить свойства темной энергии, ученые объединяют разные типы наблюдений. Сверхновые позволяют измерять так называемое расстояние светимости — то, насколько тусклыми выглядят другие далекие объекты. Данные DESI, в свою очередь, дают информацию о расстояниях по распределению галактик в крупномасштабной структуре Вселенной.

Между этими двумя величинами, как гласит Общая теория относительности (ОТО), существует фундаментальная связь — так называемое соотношение дистанционной двойственности (Cosmic Distance Duality Relation, CDDR). Если измерения верны и не содержат скрытых систематических ошибок, соотношение будет выполняться в рамках стандартной физики и предположений ОТО.

Чтобы проверить соотношение, Самсуззаман Афроз (Samsuzzaman Afroz) и Суводип Мукхерджи (Suvodip Mukherjee) из Института фундаментальных исследований Тата (Индия) сопоставили каталог сверхновых Pantheon+ с данными DESI DR2. Оказалось, два набора данных плохо согласуются между собой: связь между расстояниями меняется с красным смещением, то есть зависит от эпохи Вселенной. Это указывает на неучтенные систематические эффекты, например ошибки калибровки сверхновых, влияние космической пыли или особенности обработки данных.

В модель также ввели специальные параметры, описывающие возможное нарушение CDDR, и заново рассчитали свойства темной энергии. Результаты показали, что сигнал о ее вероятной эволюции заметно ослабевает. Значит, параметры модели вновь становятся совместимы с космологической постоянной — самым простым вариантом, используемым в ΛCDM-модели.

Исследование, опубликованное в журнале Physical Review D, выявило важную проблему: хотя объединение огромных массивов данных позволяет получить точные результаты, они не обязательно верны. Если в одном из наборов скрыта даже небольшая систематическая ошибка, совместный анализ может создать иллюзию новой физики. Авторы научно работы сравнили это с наложением двух смещенных изображений: картинка становится резче, но объект оказывается не на своем месте.

Отметим, что статья напрямую не опровергает результаты DESI. Она показывает необходимость дополнительных проверок перед объявлением о возможном открытии новой физики. В будущем подобные тесты намерены применять ко всем крупным космологическим обзорам, включая данные будущей обсерватории имени Веры Рубин, космического телескопа «Нэнси Грей Роман» и наблюдений гравитационных волн.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
398 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# DESI
# галактики
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхновые типа Ia
# стандартная космологическая модель
# темная энергия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Май
Бесплатно
Мир вооруженным глазом: от лупы до атомно-силового микроскопа
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Май
1400
Быстрые радиовсплески и долгопериодические радиотранзиенты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной
ФизТех
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Полярная авиация от аэростата до экраноплана
Русское географическое общество
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
От большого к малому — как создание цифровых двойников позволяет учитывать микронные особенности структуры при описании километровых объектов
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Как изотопы могут раскрыть секреты метаболизма?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Монголия: империя Чингисхана
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
22 Май
700
Магнитное поле Земли
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
22 Май
Бесплатно
Астрономические наблюдения двойных звезд в телескоп
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
21 мая, 12:21
Александр Березин

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

На каждый доллар выручки у компании Илона Маска больше 26 центов убытков, при этом собственно космические операции, наоборот, прибыльны. Необычно крупные убытки ей принес совсем другой вид деятельности. Интересно, что именно благодаря ей SpaceX в ближайшие месяцы планирует выйти на фондовый рынок с оценкой в триллионы долларов.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# космонавтика
21 мая, 08:55
Максим Абдулаев

Ученые выяснили, почему у тираннозавра такие маленькие лапки

Палеонтологи выяснили, почему у тираннозавра и других крупных хищных динозавров были непропорционально маленькие передние лапы. Математическое моделирование показало, что редукция конечностей не была генетической ошибкой или побочным эффектом роста тела. В ходе эволюции челюсти и череп хищников стали настолько массивными и мощными, что полностью взяли на себя задачу по поимке и умерщвлению крупной добычи, из-за чего передние конечности атрофировались за ненадобностью.

Палеонтология
# адаптация
# ручки
# тираннозавры
# череп
# эволюция
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Симметрия Z4: ученый предложил новый подход к объяснению барионной асимметрии Вселенной

    21 мая, 15:26

  2. Космологи усомнились в признаках меняющейся темной энергии

    21 мая, 14:01

  3. SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

    21 мая, 12:21

  4. «Еж» против «родственника»: ученые измерили, как мозг реагирует на неожиданные слова в живой речи

    21 мая, 10:59
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Black Reader
1 минута назад
Антон, "не тяготит"? ))) Вы начинаете казаться тут штатным пропагандистом за мысль о рае на Западе. Ой... В. В Западе, конечно. Откройте американскую

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

dln76
1 минута назад
Андрей, уж поверьте, США не станет, в отличии от России нагибать собственную экосистему, да вы и сами это знаете

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Иван Колупаев
7 минут назад
Sam, спросите у нейросетей сможет ли даже 10 запусков старшипов в день "выжечь весь атмосферный кислород" 😏 Подсказка оно работает на паре

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

dln76
9 минут назад
Nikodim, Вата после наружу, уже когда начали стрелки переводить: "а вот у вас"... Успокойся, я такой же россиянин как и ты и живу в России, просто не такое

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Black Reader
11 минут назад
Сергей, потому украинцев так легко и надули, потому, что читать не умеют. Можно по разному относиться к лидерам стран, но есть факты, независящие от

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Bazil Nurzhan
48 минут назад
Казахстан закрыли на всех картинках, только по цвету понятно что не совсем в Ж.

Карта: внедрение искусственного интеллекта по странам в 2026 году

Максим Калинин
55 минут назад
Алексей, Вполне возможно для привлечения особей противоположного пола 🤔

Ученые выяснили, почему у тираннозавра такие маленькие лапки

Питон Удав
56 минут назад
"их было всего около 13 тысяч" - вместе с подрядчиками? Не, понятно, что у Роскосмоса и других тоже есть подрядчики. Но в каком объёме? Условно, 90%

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

Иван Колупаев
1 час назад
Кто заказывает "исследование" у того и тапки. Впрочем что взять с автора который указывает свой знак гороскопа 🙄 на научно-популярном портале. Так

Норму физической активности для защиты от инфаркта и инсульта повысили в четыре раза 

Сергей Кузнецов
2 часа назад
Нефть, где внизу списка с такими конскими ценами плешивому фашисту можно сказать спасибо

Рейтинг самых загруженных аэропортов мира

Хисмат
2 часа назад
Michael, во первых верните ядерное оружие Украине которое отжали обманом,как выяснилось, а потом попробуйте,,шарахнуть,, ну это если по

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Sam Dowson
2 часа назад
У него гигафабрика возводится для производства 3 старшипов в день. Соответственно, для запуска 3 старшипов в день. Транспортировка марсианского

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

Sam Dowson
2 часа назад
Ну то есть в "сказке о 10 000 шагах в день" число надо поднять до 40 000. Ламинат в квартире от такой нагрузки за 2 мес сотрется, особенно если тапками ещё

Норму физической активности для защиты от инфаркта и инсульта повысили в четыре раза 

Artem Suleymanov
3 часа назад
Андрей, Если сравнивать подушевые доходы то Греция на 50 месте, Португалия на 44 а Россия на 68, так что нет, не окажутся эти страны в Европе ниже. Если

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Trees Hate
3 часа назад
Я считаю, что подобные исследования имеют огромное значение для науки и человечества в целом. Они расширяют наши знания о космосе и одновременно

«Джеймс Уэбб» получил новое изображение спиральной галактики Messier 77

Алексей Быков
4 часа назад
Кнопка, Окстись, окаянный)))

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Кнопка Вредная
4 часа назад
Минорная, Россия единственная страна которая расположена и в Европе и в Азии... И ДЕЛИТЬ ЕЕ НИКТО НЕ МОЖЕТ И НЕ ИМЕЕТ ПРАВА...

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Кнопка Вредная
4 часа назад
Nikodim, в июне начнёт.

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Кнопка Вредная
4 часа назад
Black, география вам в помощь.... РОССИЯ ЭТО СТРАНА КОТОРАЯ РАСПОЛОЖЕНА И В ЕВРОПЕ И В АЗИИ.... УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ ВАМ В ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Кнопка Вредная
4 часа назад
Алексей, чтобы говорить про деколонизацию, необходимо пройти этапы колонизации.... Переймите опыт у французских колоний или английских... У СССР ВСЕ

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно