21 мая, 10:54
Андрей Серегин
2
757

Норму физической активности для защиты от инфаркта и инсульта повысили в четыре раза 

Влияние спорта на здоровье сердца зависит не только от того, сколько времени человек проводит в движении, но и от врожденной предрасположенности к выносливости. Анализ с участием 17 тысяч человек показал, что действующие нормы физической активности занижены для достижения оптимального эффекта, а хорошая форма защищает от инфарктов даже при небольшом объеме тренировок.

© MStudioImages | E+ | Getty Images

Сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркты, инсульты и фибрилляция предсердий, остаются главной причиной смертей в мире. Многочисленные исследования доказывают, что регулярная физактивность снижает риск их развития. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым уделять не менее 150 минут в неделю умеренной или интенсивной физической активности. Эта рекомендация универсальна и рассчитана на всех, независимо от конкретного возраста и веса.

Однако давно известно, что реакция на одинаковый объем нагрузки у людей может сильно различаться. Это связывают с генетикой и степенью выносливости. Ученые ранее доказали, что низкая выносливость — не менее сильный фактор риска, чем курение или диабет. Но оставался вопрос: должен ли малоподвижный человек заниматься столько же, сколько тренированный сверстник, чтобы снизить риск в равной степени? 

Авторы новой научной работы систематически оценили совместное влияние реальной двигательной активности и физиологической выносливости на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого использовали данные британского биобанка UK Biobank, в котором собрана информация о здоровье полумиллиона человек.

Для анализа отобрали 17 088 добровольцев, которые носили на запястье акселерометры — точные датчики движения — в течение полной недели. Это позволило измерить реальное время умеренной и интенсивной активности в минутах. За добровольцами наблюдали в среднем около восьми лет, фиксируя возникновение сердечно-сосудистых событий: инфарктов, инсультов, мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Всего зарегистрировали 1233 таких случая. Результаты исследования опубликовали в журнале British Journal of Sports Medicine.

Исследование подтвердило, что выполнение стандартной нормы в 150 минут в неделю действительно полезно. Однако этот эффект оказался довольно слабым: снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний составило всего 8-9% по сравнению с полным отсутствием активности.

Вместе с этим ученые выявили эффект взаимодействия: чтобы добиться существенного снижения риска, например на 30%, требовалось заниматься в три-четыре раза больше — от 560 до 610 минут в неделю, то есть около полутора часов ежедневно. Причем людям с изначально низкой выносливостью требовалось даже чуть больше времени, чем тренированным, чтобы достичь того же улучшения.

Кроме того, даже после учета всей двигательной активности у людей с более высокой от природы или тренированной выносливостью оставался небольшой, но статистически значимый бонус: каждые пять единиц VO2max (показатель выносливости) снижали риск примерно на 10%. То есть у человека с хорошей физической формой риск болезней сердца был ниже просто за счет физиологических особенностей. Генетический анализ подтвердил это: люди, предрасположенные к высокой выносливости от природы, реже страдали от сердечной недостаточности.

Ученые пришли к выводу: существующие руководства по физической активности обеспечивают лишь минимальную страховку. Для реальной защиты сердца большинству людей необходимо двигаться гораздо больше — до одного часа в день. При этом физическая выносливость выступает не просто следствием активности, но самостоятельным фактором здоровья.

Андрей Серегин
107 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
21 мая, 12:21
Александр Березин

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

На каждый доллар выручки у компании Илона Маска больше 26 центов убытков, при этом собственно космические операции, наоборот, прибыльны. Необычно крупные убытки ей принес совсем другой вид деятельности. Интересно, что именно благодаря ей SpaceX в ближайшие месяцы планирует выйти на фондовый рынок с оценкой в триллионы долларов.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# космонавтика
Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Иван Колупаев
Иван Колупаев
1 час назад
-
0
+
Кто заказывает "исследование" у того и тапки. Впрочем что взять с автора который указывает свой знак гороскопа 🙄 на научно-популярном портале. Так чего доброго и до карт таро доберемся 😁
Ответить
-
0
+
Sam Dowson
Sam Dowson
3 часа назад
-
1
+
Ну то есть в "сказке о 10 000 шагах в день" число надо поднять до 40 000. Ламинат в квартире от такой нагрузки за 2 мес сотрется, особенно если тапками ещё по нему шоркать впридачу.
Ответить
-
1
+

