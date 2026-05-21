Норму физической активности для защиты от инфаркта и инсульта повысили в четыре раза
Влияние спорта на здоровье сердца зависит не только от того, сколько времени человек проводит в движении, но и от врожденной предрасположенности к выносливости. Анализ с участием 17 тысяч человек показал, что действующие нормы физической активности занижены для достижения оптимального эффекта, а хорошая форма защищает от инфарктов даже при небольшом объеме тренировок.
Сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркты, инсульты и фибрилляция предсердий, остаются главной причиной смертей в мире. Многочисленные исследования доказывают, что регулярная физактивность снижает риск их развития. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым уделять не менее 150 минут в неделю умеренной или интенсивной физической активности. Эта рекомендация универсальна и рассчитана на всех, независимо от конкретного возраста и веса.
Однако давно известно, что реакция на одинаковый объем нагрузки у людей может сильно различаться. Это связывают с генетикой и степенью выносливости. Ученые ранее доказали, что низкая выносливость — не менее сильный фактор риска, чем курение или диабет. Но оставался вопрос: должен ли малоподвижный человек заниматься столько же, сколько тренированный сверстник, чтобы снизить риск в равной степени?
Авторы новой научной работы систематически оценили совместное влияние реальной двигательной активности и физиологической выносливости на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого использовали данные британского биобанка UK Biobank, в котором собрана информация о здоровье полумиллиона человек.
Для анализа отобрали 17 088 добровольцев, которые носили на запястье акселерометры — точные датчики движения — в течение полной недели. Это позволило измерить реальное время умеренной и интенсивной активности в минутах. За добровольцами наблюдали в среднем около восьми лет, фиксируя возникновение сердечно-сосудистых событий: инфарктов, инсультов, мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Всего зарегистрировали 1233 таких случая. Результаты исследования опубликовали в журнале British Journal of Sports Medicine.
Исследование подтвердило, что выполнение стандартной нормы в 150 минут в неделю действительно полезно. Однако этот эффект оказался довольно слабым: снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний составило всего 8-9% по сравнению с полным отсутствием активности.
Вместе с этим ученые выявили эффект взаимодействия: чтобы добиться существенного снижения риска, например на 30%, требовалось заниматься в три-четыре раза больше — от 560 до 610 минут в неделю, то есть около полутора часов ежедневно. Причем людям с изначально низкой выносливостью требовалось даже чуть больше времени, чем тренированным, чтобы достичь того же улучшения.
Кроме того, даже после учета всей двигательной активности у людей с более высокой от природы или тренированной выносливостью оставался небольшой, но статистически значимый бонус: каждые пять единиц VO2max (показатель выносливости) снижали риск примерно на 10%. То есть у человека с хорошей физической формой риск болезней сердца был ниже просто за счет физиологических особенностей. Генетический анализ подтвердил это: люди, предрасположенные к высокой выносливости от природы, реже страдали от сердечной недостаточности.
Ученые пришли к выводу: существующие руководства по физической активности обеспечивают лишь минимальную страховку. Для реальной защиты сердца большинству людей необходимо двигаться гораздо больше — до одного часа в день. При этом физическая выносливость выступает не просто следствием активности, но самостоятельным фактором здоровья.
Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.
На каждый доллар выручки у компании Илона Маска больше 26 центов убытков, при этом собственно космические операции, наоборот, прибыльны. Необычно крупные убытки ей принес совсем другой вид деятельности. Интересно, что именно благодаря ей SpaceX в ближайшие месяцы планирует выйти на фондовый рынок с оценкой в триллионы долларов.
Влияние спорта на здоровье сердца зависит не только от того, сколько времени человек проводит в движении, но и от врожденной предрасположенности к выносливости. Анализ с участием 17 тысяч человек показал, что действующие нормы физической активности занижены для достижения оптимального эффекта, а хорошая форма защищает от инфарктов даже при небольшом объеме тренировок.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
7 Декабря, 2016
Вундерваффе – «чудо-оружие» Третьего Рейха
6 Марта, 2021
Пасхалки Perseverance
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии