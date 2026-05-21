Владелец Cybertruck поверил обещанию Маска о плавучести электрического пикапа и оказался за решеткой

Житель Техаса решил проверить «Режим перехода вброд» (Wade Mode) своего Cybertruck и намеренно въехал на электропикапе в озеро Грейпвайн. Эксперимент закончился тем, что электромобиль заглох прямо в воде, а самого водителя арестовали.

Cybertruck в озере Грейпвайн / © Grapevine Police Department

Этот случай стал очередным эпизодом в длинной череде историй, когда владельцы Cybertruck слишком буквально воспринимали заявления Илона Маска о «преодоление водных преград» его машиной — и сталкивались с весьма неприятными последствиями.

Как сообщило местное полицейское управление, вечером 19 мая сотрудники полиции и пожарной службы прибыли к лодочному спуску на озере Грейпвайн. На месте они обнаружили Cybertruck, застрявший прямо в воде.

По словам водителя, он специально заехал в озеро, чтобы испытать «Режим перехода вброд» — функцию, предназначенную для преодоления неглубоких водных преград. Однако электромобиль быстро потерял ход и начал набирать воду.

Пассажиры покинули машину самостоятельно, а спасателям из пожарной службы пришлось вытаскивать тяжелый электропикап из озера.

После инцидента водителя арестовали. Ему предъявили обвинения в движении транспорта в закрытой зоне парка и озера, отсутствии регистрации судна, а также многочисленных нарушениях правил безопасности на воде. По состоянию на сегодняшний день он все еще находится под стражей.

Проблема в том, что многие владельцы Cybertruck продолжают воспринимать заявления Илона Маска буквально. Еще в 2022 году, задолго до начала серийного производства Cybertruck, Маск утверждал, что пикап будет «достаточно водонепроницаемым», чтобы использоваться как лодка и пересекать реки, озера и даже участки моря.

На практике ничего подобного реализовано не было.

Вместо этого Tesla оснастила Cybertruck функцией Wade Mode, которая увеличивает дорожный просвет и создает повышенное давление внутри батарейного блока для кратковременного преодоления воды. Но режим рассчитан лишь на неглубокие участки — максимальная глубина брода составляет около 80 сантиметров от нижней точки колеса.

Иными словами, система подходит для пересечения ручья или затопленного участка дороги, но никак не для поездки по озеру.

При этом гарантия Tesla не распространяется ни на экстремальное бездорожье, ни на повреждения от воды.