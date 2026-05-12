Слушатели узнают про археологию Палестины от появления государства династии Хасмонеев до перестройки Иерусалима.
О мероприятии
Старший научный сотрудник научно-просветительского отдела Государственной публичной исторической библиотеки России Андрей Михайлович Лотменцев рассмотрит археологию Палестины от появления государства династии Хасмонеев до момента последнего масштабного еврейского восстания Бар-Кохбы и перестройки Иерусалима в виде римской колонии. Лектор остановится на важнейших достижениях современной археологии, расскажет, какие артефакты удалось обнаружить, какие новые города появились и какие исчезли в этот период. Будут продемонстрированы археологические памятники, которые позволяют по-новому взглянуть на историю маккавейского и римского периодов в истории Палестины. После тотальной эллинизации попытки восстановить еврейское государство, сначала успешные, столкнулись в итоге с крахом, по-видимому неизбежным в условиях римской экспансии. Эпоха оставила многочисленные археологические памятники, о которых пойдет речь в лекции.
Старосадский переулок, 9с1
