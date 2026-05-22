В Кот-д’Ивуаре показали, как выглядит почти достроенный самый высокий небоскреб Африки

В Кот-д’Ивуаре показали, как выглядит почти достроенный самый высокий небоскреб Африки / © PFO Africa

Когда работы завершатся позже в этом году, 76-этажный сверхвысокий небоскреб станет самым высоким зданием Африки. Башня сместит с первого места Iconic Tower, высота которого составляет 400 метров.

Основная конструкция Tower F достигает 333 метров, однако шпиль увеличивает общую высоту до 421 метра — важной вехи для архитектурных амбиций африканского континента.

Рендер небоскреба Tower F / © PFO Africa

Башня станет частью уже существующего административного комплекса, включающего здания A–E. Проект задуман правительством как способ объединить многочисленные государственные учреждения, ранее разбросанные по всему городу, и одновременно снизить расходы на аренду помещений. Такой подход позволяет сосредоточить широкий спектр государственных сервисов в одном месте, не занимая чрезмерно большую территорию.

Автор проекта, архитектор Пьер Фахури, придал зданию форму, вызывающую ассоциации с традиционной африканской маской. Симметричный силуэт башни несет не только функциональную, но и культурную нагрузку.

На вершине расположится так называемый «фонарь» — застекленная обзорная площадка, поднятая примерно на 30 метров над основной крышей. В отличие от большинства офисных небоскребов, закрытых для публики, это пространство будет доступно всем желающим. Посетители смогут подняться туда на отдельном панорамном лифте и насладиться круговым видом на город и лагуну Эбрие.

Строительство Tower F оказалось серьезным инженерным вызовом. Небоскреб возводится на нестабильном грунте, а общий вес сооружения достигает 170 тысяч тонн. Чтобы обеспечить устойчивость здания, инженерам пришлось углубить в землю 70 стальных опор длиной от 60 до 70 метров. Каждая такая конструкция имеет размеры 2,8 × 1,5 метра и соединяется с армированной бетонной плитой толщиной 3,5 метра.

Общая площадь внутренних помещений составит около 140 тысяч квадратных метров. Внутри разместятся государственные учреждения, конференц-залы, рестораны, аудитории и подземные парковки. Для перемещения по зданию предусмотрен 21 пассажирский лифт, а также два грузовых подъемника для перевозки оборудования и тяжелых грузов.

Фасад Tower F выполнен по двухслойной схеме, благодаря чему проект получил экологическую сертификацию EDGE — один из международных стандартов «зеленого» строительства. Внешний слой состоит из 16 тысяч стеклянных панелей, отражающих прямой солнечный свет и уменьшающих нагрев здания. Внутренний слой дополнительно защищает конструкцию от влаги и пожаров.

Интересно, что первые планы строительства Tower F появились еще в 1970-х годах. И лишь теперь, спустя десятилетия, этот амбициозный проект наконец близок к реализации.

Новый небоскреб должен стать не только практическим административным центром, но и новой архитектурной достопримечательностью, открытой для жителей и гостей города. Сочетание энергоэффективности, общественного пространства и климатически ориентированного дизайна, как ожидается, задаст новый стандарт высотного строительства в регионе.