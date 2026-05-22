22 мая, 16:40
МГППУ
8

Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

❋ 4.6

Чтение в дошкольном возрасте — это важная часть обучения, общения и воспитания. Оно помогает понимать смысл, задавать вопросы, удерживать внимание и постепенно входить в культуру общения с книгой. Кроме того, для маленького ребенка это новый способ взаимодействия с родителем. Сегодня эта тема особенно актуальна, потому что интерес детей к чтению снижается, а книги все чаще не выдерживают конкуренции с яркими видеоформатами. На рынке появляются книги с интерактивными элементами или элементами дополненной реальности: оживающие картинки, запахи, звуки.

Кадр из фильма «Отрочество» / © IFC Productions, Universal Pictures

Психологи МГППУ выяснили, что помогает ребенку не только заинтересоваться книгой, но и понять прочитанное. Результаты исследований опубликованы в журналах «Психологическая наука и общество» и «Психолого-педагогические исследования».

Авторы первого исследования хотели выяснить, как книги с дополненной реальностью (AR) влияют на чтение дошкольников. Дополненная реальность оживляет обычную печатную книгу: с помощью планшета или смартфона иллюстрации начинают двигаться и звучать. Психологов интересовало, насколько ребенок вовлекается в чтение, как он понимает текст и что именно ему нравится в книге. Гипотеза была такой: яркие цифровые иллюстрации помогут привлечь внимание, но могут отвлекать от содержания.

В эксперименте участвовали 120 дошкольников от пяти до семи лет из Москвы, поровну мальчиков и девочек. Детей случайно разделили на три группы: одной читали книгу без картинок, второй — с обычными печатными иллюстрациями, третьей — с иллюстрациями в формате дополненной реальности. Всем читали один и тот же рассказ, а во время чтения психологи и воспитатель наблюдали, кто задает вопросы, кто делает замечания и на что именно дети реагируют. После чтения с каждым ребенком отдельно беседовали, чтобы понять, понравилась ли ему книга и почему.

Самая заметная разница была в том, как активно дети вели себя во время чтения. В группе с дополненной реальностью почти все дети проявляли интерес: задавали вопросы, комментировали, просили объяснить, как «оживают» картинки. В группах без AR-эффектов таких реакций было меньше. Это значит, что яркий цифровой формат действительно вызывает более эмоциональный отклик.

Далее обнаружился важный нюанс: в группе с дополненной реальностью часть реплик касалась не содержания рассказа, а самой технологии. Дети говорили о движении картинок, звуках, «оживлении» персонажей, то есть внимание переключалось с истории на эффект. При этом дети из группы с обычными иллюстрациями чаще задавали вопросы именно по смыслу текста, например, про незнакомые слова или поступки героев. Гипотеза подтвердилась: AR-книга сильнее захватывала, но не всегда помогала глубже вникать в прочитанное.

Еще один значимый результат связан с одноразовым вау-эффектом от AR-элементов. Через месяц дети из AR-группы уже не проявляли к книге интереса, хотя сначала книга очень их увлекала. Для многих из них важнее были не сюжет и герои, а «живые» картинки. В группе с классическими иллюстрациями дети чаще говорили, что книга понравилась именно из-за содержания, а не оформления. Это показывает, что эффект новизны может быть сильным, но недолгим. Данные факты позволяют говорить о сильном преобладании формы над содержанием. Если говорить о навыке понимания прочитанного, о запоминании сюжета, об обсуждении поведения героев, о желании перечитать – то обычные книги более вероятно сконцентрируют внимание ребенка, нежели высокотехнологичные.

Также ученые провели еще одно исследование, касающееся интерактивных книг и влияния совместного чтения родителя и ребенка. Интерактивные книги — те, где можно нажимать на кнопки, слышать мелодии и видеть «оживающие» изображения. Психологов интересовало, такие книги действительно помогают читать, или они лишь превращают чтение в игру с кнопками? Разберем результаты второго исследования.

Авторы сравнили, как мамы и маленькие дети читают традиционные и интерактивные книги. Традиционная — это обычная бумажная книга без звуков и кнопок. Психологи хотели понять, чем отличается поведение мамы и ребенка в зависимости от типа книги, сколько текста последний действительно слушает и как часто возникает совместное внимание — это сосредоточенность взрослого и ребенка на одном и том же явлении или объекте, а также умение делиться опытом, приобретенным после увиденного.

В исследовании участвовала 21 пара «мама — ребенок»: детям было от 11 до 38 месяцев, мамам от 24 до 43 лет. Мамы дома записывали на видео два эпизода чтения: один с интерактивной книгой, другой — с обычной. Потом ученые анализировали записи по множеству параметров: сколько текста малыш прослушал, как долго длилось чтение, нажимал ли он кнопки, кто чаще отвлекался и сколько было разговоров по содержанию книги и нет.

Самое заметное различие оказалось в объеме прослушанного текста. При чтении традиционной книги дети слушали больше: почти 38% дослушивали текст целиком, а интерактивную книгу до конца дослушивали только 19% детей. Это значит, что обычная книга в два раза лучше удерживала внимание ребенка. В интерактивной книге дети примерно в половине случаев играли с книгой, а не слушали.

Еще один важный результат связан с поведением мам. При чтении интерактивной книги 90% процентов мам примерно в 2,5 раза чаще возвращали малыша к чтению, потому что их внимание отвлекалось на кнопки, звук и игру с книгой. При этом многие мамы сами начинали расспрашивать детей не о сюжете, а о том, что нажимать и какие мелодии заиграют — взрослые погружались не в содержательную, а в игровую часть. Внимание ребенка постоянно переключалось и чтение прерывалось. В процессе чтения традиционной книги, наоборот, обсуждение чаще было именно по тексту: кто герой, что он делает, что случилось дальше.

Интересно, что между совместным вниманием и результатами чтения была связь. Чем больше было содержательных комментариев, тем более сосредоточенным становилось внимание. Когда же малыш слишком активно играл с книгой, совместное внимание ослабевало. Сама по себе интерактивность книги не гарантирует хорошего чтения. Важнее способность взрослого и ребенка оставаться одновременно сконцентрированными.

Оба исследования показывают, что модернизированные книги отлично привлекают внимание дошкольника и вызывают у него эмоциональный отклик. Если цифровых эффектов слишком много и ребенка не возвращают к чтению, они могут затмить сюжет и снизить целостность понимания текста, причем не только у ребенка, но и у взрослого, который будет ему читать и так же отвлекаться на новшества в оформлении. Именно поэтому родителям особенно важно обсуждать, удостоверяться в понимании прочитанного и задавать вопросы малышу. Такие книги лучше использовать как повод для совместного общения, а не как замену обычному чтению, поскольку качество чтения обычных книг все же выше.

Первое исследование провели научные сотрудники Светлана Смирнова и Екатерина Клопотова из Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ. Второе исследование провели психологи МГППУ Ирина Рябкова и Юлия Кузьмина совместно с коллегой из другого университета.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
