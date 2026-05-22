В Румынии нашли «мегаструктуру» возрастом почти шесть тысяч лет
Международная команда археологов обнаружила в северо-восточной части Румынии небольшое поселение, относящееся к культуре Триполье — Кукутень. Всего 45 небольших домов. Среди построек выделялось одно большое здание площадью 350 квадратных метров. Размеры сооружения, его расположение и особенности конструкции заставили ученых по-новому взглянуть на организацию ранних земледельческих обществ Европы, где крупные сообщества могли существовать без элиты и жесткой централизованной власти.
Между 5000 и 2700 годами до нашей эры на территории современных Румынии, Украины и Молдавии существовала культура Триполье — Кукутень, представители которой строили большие поселения, иногда насчитывающие сотни и даже тысячи построек. Самые крупные — Майданецкое, Тальянки и Доброводы — расположены в Черкасской области Украины. Они занимали площадь от 200 до 450 гектаров, включали до трех тысяч построек, а проживать в каждом из них могли от 15 до 30 тысяч человек.
Большинство домов по размеру и устройству были похожи друг на друга. Их строили практически одинаково, располагали геометрически правильными кругами или параллельными рядами. Между домами оставляли широкие пустые проходы.
Ученые давно пытаются понять, как в таких поселениях была устроена политическая и общественная жизнь. Кто ею управлял? Существовала ли элита? Были ли вожди или централизованная власть?
Вопросы возникли оттого, что в поселениях культуры Триполье — Кукутень археологи не находят дворцов, крупных складов, богатых погребений, характерных для поздних государств с жесткой вертикалью власти. Единственное, что указывает на возможную организацию общества, — так называемые мегаструктуры. Достаточно большие здания, которые раскапывали лишь в крупных поселениях. Но что это были за здания, какую конкретную функцию они выполняли — специалисты спорят до сих пор.
Теперь исследователи получили новые данные, которые, вероятно, помогут приблизиться к ответу на эти вопросы. Международная группа археологов под руководством Дорис Мишка (Doris Mischka) из Университета Эрлангена — Нюрнберга в Германии провела раскопки возле села Стэучень в румынском уезде Ботошани и нашла небольшое поселение возрастом почти 6000 лет, относящееся к культуре Триполье — Кукутень. По словам Мишка и ее коллег, в нем могло жить 320-350 человек.
Всего ученые обнаружили 45 домов, а также полноценную мегаструктуру, которая похожа на те, что встречались в более крупных поселениях этой же культуры на территории Украины. Площадь найденного здания составила примерно 350 квадратных метров. Это более чем в три раза превышает размеры соседних домов. Археологи считают находку одной из самых древних известных построек такого типа в регионе.
Раскопки показали любопытную деталь: мегаструктуру построили иначе, чем остальные дома. Под полом, который сделали из расколотых бревен и слоя глины, обнаружили кольцевую траншею для фундамента с массивными столбами.
Ученые полагают, что здание появилось позже остальных построек. Этот факт может указывать на изменения в жизни сообщества. Возможно, со временем жителям понадобилось общее пространство для собраний, ритуалов или совместных решений.
Внутри здания нашли на удивление мало предметов. Осколки керамики, остатки каменных изделий и несколько ботанических образцов. Среди них — обугленные зерна и семена белены черной. Это растение известно своими психоактивными свойствами. Но в целом набор находок почти не отличался от того, что встречали в обычных домах. Такая особенность усложняет попытки определить назначение мегаструктуры. Ученые пока не могут точно сказать, служило ли здание местом собраний, пространством для ритуалов или совмещало обе функции.
Тем не менее новая находка показывает, что подобные здания возводили не только в больших поселениях, но и в сравнительно небольших сообществах. Это говорит о том, что такие объекты строили даже там, где острая потребность в сложной организации отсутствовала, то есть в поселениях всего с несколькими десятками домов. Значит, функция этих зданий не сводилась к административной необходимости.
Авторы статьи не утверждают напрямую, что трипольцы жили в полностью «безвластном обществе». Скорее, они говорят, что археологические данные плохо согласуются с моделью централизованной власти, характерной для более поздних государств.
Мишка и ее коллеги пришли к выводу, что в поселениях культуры Триполье — Кукутень существовала развитая коллективная организация: уже 6000 лет назад жители региона могли координировать общественную жизнь без явных правителей.
Что касается самой мегаструктуры, то исследователи считают маловероятными варианты склада или места для массового потребления пищи и не находят убедительных признаков культового сооружения. Однако допускают, что здание могло быть общественным местом для коллективных решений или объектом, связанным с людьми более высокого статуса.
По мнению авторов исследования, социальное устройство трипольских обществ, возможно, было более «коммунальным», чем у многих других ранних цивилизаций Ближнего Востока и Средиземноморья.
Научная работа опубликована в журнале PLOS One.
