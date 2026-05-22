22 мая, 11:34
Игорь Байдов
В Румынии нашли «мегаструктуру» возрастом почти шесть тысяч лет 

Международная команда археологов обнаружила в северо-восточной части Румынии небольшое поселение, относящееся к культуре Триполье — Кукутень. Всего 45 небольших домов. Среди построек выделялось одно большое здание площадью 350 квадратных метров. Размеры сооружения, его расположение и особенности конструкции заставили ученых по-новому взглянуть на организацию ранних земледельческих обществ Европы, где крупные сообщества могли существовать без элиты и жесткой централизованной власти.

Раскопки «мегаструктуру» вблизи румынского села Стэучень / © Doris Mischka

Между 5000 и 2700 годами до нашей эры на территории современных Румынии, Украины и Молдавии существовала культура Триполье — Кукутень, представители которой строили большие поселения, иногда насчитывающие сотни и даже тысячи построек. Самые крупные — Майданецкое, Тальянки и Доброводы — расположены в Черкасской области Украины. Они занимали площадь от 200 до 450 гектаров, включали до трех тысяч построек, а проживать в каждом из них могли от 15 до 30 тысяч человек. 

Большинство домов по размеру и устройству были похожи друг на друга. Их строили практически одинаково, располагали геометрически правильными кругами или параллельными рядами. Между домами оставляли широкие пустые проходы. 

Ученые давно пытаются понять, как в таких поселениях была устроена политическая и общественная жизнь. Кто ею управлял? Существовала ли элита? Были ли вожди или централизованная власть?

Вопросы возникли оттого, что в поселениях культуры Триполье — Кукутень археологи не находят дворцов, крупных складов, богатых погребений, характерных для поздних государств с жесткой вертикалью власти. Единственное, что указывает на возможную организацию общества, — так называемые мегаструктуры. Достаточно большие здания, которые раскапывали лишь в крупных поселениях. Но что это были за здания, какую конкретную функцию они выполняли — специалисты спорят до сих пор. 

Теперь исследователи получили новые данные, которые, вероятно, помогут приблизиться к ответу на эти вопросы. Международная группа археологов под руководством Дорис Мишка (Doris Mischka) из Университета Эрлангена — Нюрнберга в Германии провела раскопки возле села Стэучень в румынском уезде Ботошани и нашла небольшое поселение возрастом почти 6000 лет, относящееся к культуре Триполье — Кукутень. По словам Мишка и ее коллег, в нем могло жить 320-350 человек.

Всего ученые обнаружили 45 домов, а также полноценную мегаструктуру, которая похожа на те, что встречались в более крупных поселениях этой же культуры на территории Украины. Площадь найденного здания составила примерно 350 квадратных метров. Это более чем в три раза превышает размеры соседних домов. Археологи считают находку одной из самых древних известных построек такого типа в регионе. 

Раскопки показали любопытную деталь: мегаструктуру построили иначе, чем остальные дома. Под полом, который сделали из расколотых бревен и слоя глины, обнаружили кольцевую траншею для фундамента с массивными столбами. 

Ученые полагают, что здание появилось позже остальных построек. Этот факт может указывать на изменения в жизни сообщества. Возможно, со временем жителям понадобилось общее пространство для собраний, ритуалов или совместных решений. 

мегаструктуры
План расположения мегаструктур в типичных поселениях с кольцевой планировкой культуры Триполье–Кукутень / © Doris Mischka, Hofmann et al. 2019

Внутри здания нашли на удивление мало предметов. Осколки керамики, остатки каменных изделий и несколько ботанических образцов. Среди них — обугленные зерна и семена белены черной. Это растение известно своими психоактивными свойствами. Но в целом набор находок почти не отличался от того, что встречали в обычных домах. Такая особенность усложняет попытки определить назначение мегаструктуры. Ученые пока не могут точно сказать, служило ли здание местом собраний, пространством для ритуалов или совмещало обе функции. 

Тем не менее новая находка показывает, что подобные здания возводили не только в больших поселениях, но и в сравнительно небольших сообществах. Это говорит о том, что такие объекты строили даже там, где острая потребность в сложной организации отсутствовала, то есть в поселениях всего с несколькими десятками домов. Значит, функция этих зданий не сводилась к административной необходимости.

Авторы статьи не утверждают напрямую, что трипольцы жили в полностью «безвластном обществе». Скорее, они говорят, что археологические данные плохо согласуются с моделью централизованной власти, характерной для более поздних государств. 

Мишка и ее коллеги пришли к выводу, что в поселениях культуры Триполье — Кукутень существовала развитая коллективная организация: уже 6000 лет назад жители региона могли координировать общественную жизнь без явных правителей.

Что касается самой мегаструктуры, то исследователи считают маловероятными варианты склада или места для массового потребления пищи и не находят убедительных признаков культового сооружения. Однако допускают, что здание могло быть общественным местом для коллективных решений или объектом, связанным с людьми более высокого статуса. 

По мнению авторов исследования, социальное устройство трипольских обществ, возможно, было более «коммунальным», чем у многих других ранних цивилизаций Ближнего Востока и Средиземноморья. 

Научная работа опубликована в журнале PLOS One.

Игорь Байдов
562 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
21 мая, 22:15
Александр Березин

Live: 12-й тестовый запуск ракеты Starship

Стартовое окно для крупнейшей ракеты в земной истории откроется 22 мая, в 01:30 ночи по московскому времени. Прямая трансляция начнется примерно за час до запуска. Вероятность переноса по причине погоды довольно велика, и все же крайне важный для современной космонавтики пуск может состояться этой ночью.

Live
Космонавтика
# NASA
# SpaceX
# StarShip
# космонавтика
# космос
# марс
# технологии
21 мая, 16:54
ЮФУ

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.

ЮФУ
# астрофизика
# вселенная
# Национальная лаборатория Гран-Сассо
# темная материя
21 мая, 15:41
Татьяна Зайцева

Депрессию связали с нехваткой четырех микроэлементов в пище

Новое исследование, проведенное на большой выборке взрослых жителей США, показало, что чем больше в рационе питания продуктов с высоким содержанием фолатов, магния, селена и клетчатки, тем ниже риск депрессии, и наоборот.

Медицина
# депрессия
# нутриенты
# психиатрия
# психическое здоровье
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
