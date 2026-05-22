Нереида оказалась последним уцелевшим спутником Нептуна 

Спутник Нептуна Нереида десятилетиями считался «чужаком», захваченным из пояса Койпера. При этом именно он может оказаться единственным уцелевшим фрагментом древней спутниковой системы планеты. Новое исследование меняет представления о бурной истории Нептуна и помогает понять, как гигантские миры перестраивали свои окрестности на заре Солнечной системы.

Астрономы считают крупнейший спутник Нептуна Тритон аномалией. Дело в том, что движется он по ретроградной орбите, то есть вращается вокруг планеты в противоположную сторону (по сравнению с большинством крупных лун). По этой причине в планетологии много лет доминирует сценарий, в котором Тритон сформировался отдельно, как объект пояса Койпера, а затем был захвачен Нептуном. После его орбита постепенно стабилизировалась, а первоначальная система спутников планеты разрушилась.

На этом фоне Нереида выглядела еще одной жертвой космического хаоса. Поскольку эта третья по величине луна Нептуна с крайне вытянутой орбитой, ее относили к так называемым неправильным спутникам — объектам, захваченным извне. Нереида, однако, всегда выбивалась из этого класса: она слишком крупная, расположена очень близко к Нептуну и в целом необычна по своим характеристикам.

Теперь, изучив Нереиду с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», исследовательская группа под руководством Мэттью Белякова (Matthew Belyakov) из Калифорнийского технологического института (США) обнаружила, что ее происхождение, вероятно, совсем иное. Результаты научной работы представлены в журнале Science Advances.

Анализ инфракрасного спектра луны показал, что ее поверхность богата водяным льдом, но не похожа ни на один известный объект пояса Койпера. Из-за органических соединений и космического выветривания поверхность таких тел обычно более темная и красноватая. Нереида же оказалась заметно ярче и «синее» в инфракрасном диапазоне. Сравнив эту луну с десятками транснептуновых объектов и со спутником Сатурна Феба — классическим примером захваченного тела из пояса Койпера, — совпадений ученые не нашли.

Новый сценарий, предложенный в статье, показал, что изначально Нереида могла быть обычным спутником, сформировавшимся рядом с планетой. Затем в систему вторгся Тритон. Пока его орбита менялась после захвата, он гравитационно раскидывал остальные луны: часть была уничтожена, а другая выброшена в космос. Нереида же чудом уцелела и получила сильно вытянутую орбиту. Такой сценарий, как показало моделирование, воспроизводит современное положение спутника.

Авторы нового исследования описали Тритон в рамках традиционной для американской школы модели — как уже сформированный объект, захваченный Нептуном при гравитационном взаимодействии в ранней Солнечной системе.

Другие работы, однако, рисуют иную картину: формирование и эволюция Тритона, судя по всему, была куда сложнее и могла включать несколько этапов динамической перестройки системы планеты. Одна из версий гласит, что Тритон не был целиком захвачен гравитацией Нептуна и сформировался на орбите вокруг планеты-гиганта, о чем Naked Science рассказывал ранее.

