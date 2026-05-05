Слушатели узнают, как биотехнологии уже меняют общество — и какие этические и правовые вопросы за этим стоят.

Клоны, киборги, психохирургия — еще недавно это казалось фантастикой, а сегодня становится частью научной и общественной повестки. Но готовы ли люди к миру, в котором технологии вмешиваются не только в тело, но и в саму природу человека?

Юрист Софья Тюлякова разберет ключевые дилеммы современной биоэтики: от медицинских решений и прав пациента до границ допустимого вмешательства в человеческую природу. Расскажет о том, как наука, право и общество пытаются найти баланс между возможностями технологий и ценностью человеческой жизни.

Расписание ул. Восточная, д. 4, корп. 1 Москва 19:00 Бесплатно