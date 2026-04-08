О мероприятии

Человеческая фантазия безгранична, но она редко строит образы откровенно на пустом месте. За каждым чудовищем, за каждым существом, которое наука веками списывала на суеверие и невежество, может скрываться нечто куда более неудобное: слегка приукрашенная, адаптированная под познания предков реальность.

Что если единорог действительно существовал, и ученые знают, где найти его кости? Что если люди, описывавшие драконов, держали в руках нечто настоящее и просто не имели другого языка, чтобы это объяснить? Что если существо, которое привыкли считать легендарным горным монстром, бродило по земле бок о бок с нашими предками? Или бродит до сих пор?

Российский палеонтолог Ярослав Попов разберет анатомию легенд и сопоставим ее с палеонтологической летописью: почему в одних культурах «кости чудовищ» веками использовались в медицине, как череп одного животного породил целый пласт античной мифологии, и какие «сказочные» существа вымерли уже в присутствии человека.

Лекция построена на данных современной палеонтологии и сравнительной мифологии.

Расписание Малый Знаменский пер, д. 11/11﻿ Москва 13:00 Купить