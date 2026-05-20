Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Топ стран по золотым резервам
Во времена экономических кризисов, геополитической напряженности и инфляции растет значимость национальных золотых резервов. На инфографике показаны страны, лидирующие по запасам золота.
Золотые резервы укрепляют валюту, защищают от волатильности рынка и становятся гарантией во время кризиса. В последние годы центральные банки многих стран продолжали накапливать золото, превратив его в важный геоэкономический индикатор.
По данным Trading Economics, в декабре 2025 года лидером по золотым запасам стали США. Объем их золотых резервов превысил 8100 тонн. В топ-3 также вошли Германия (3350 тонн) и Италия (2452 тонны).
Следом в рейтинге оказалась Франция (2437 тонн). Россия с запасом в 2327 тонн занимала пятое место. За ней следовал Китай (2306 тонн).
В 2026 году ситуация немного изменилась. Первые четыре страны сохранили свои позиции. Местами поменялись Россия и Китай. Запасы Китая выросли до 2313 тонн, а запасы России сократились до 2305 тонн.
