Венера – планета, на которой мы были!

Сменный руководитель группы связи с экипажем, сотрудник Центра подготовки космонавтов Михаил Киселев расскажет о создании уникальных автоматических комплексов, которые посещали Венеру и проводили эксперименты как в ее атмосфере так и на поверхности. Слушатели узнают о смелых технических решениях, благодаря которым удалось посетить эту загадочную планету. Заглянут немного в будущее и обсудят возможность исследования Венеры пилотируемыми станциями, которые могут обеспечить человеку безопасную работу в необычайно суровых венерианских условиях.

Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно