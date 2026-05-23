Самые высокие морские утесы мира: величественные творения природы

От драматических береговых линий до головокружительных обрывов, уходящих прямо в океан, самые высокие морские утесы планеты остаются одними из самых впечатляющих геологических чудес Земли. Они притягивают путешественников, альпинистов и фотографов со всего мира.

Самые высокие морские утесы мира / © World Visualized

Возглавляет этот захватывающий список пик Митре в Новой Зеландии высотой 1 683 метра. Возвышаясь над фьордом Милфорд-Саунд, эта знаменитая вершина часто скрыта в тумане, что лишь усиливает ее мистическую атмосферу и притягательность.

Следом идут утесы Элефант высотой 1 517 метров и Лион — 1 302 метра, дополняя грандиозную картину самых отвесных берегов планеты. Эти скалы поражают не только внешним видом, но и вызывают споры о самом определении «морского утеса» — считать ли его высоту по вертикальному перепаду или по общей высоте над уровнем моря. Поэтому, например, Книга рекордов Гиннесса, признает самыми высокими известными морскими утесами в мире скалы на северном побережье восточной части острова Молокаи на Гавайях, неподалеку от мыса Умилехи. Они обрываются прямо к океану с высоты около 1010 метров.

В пятерку крупнейших также входят Фанеке на Канарских островах в Испании и Молокаи (Калаупапа) на Гавайях — оба превышают тысячу метров и открывают захватывающие виды на океан. Их крутые, суровые склоны служат наглядным свидетельством колоссальной силы эрозии, тектонических процессов и времени.

Ниже в рейтинге находятся такие знаменитые утесы, как Хорнелен в Норвегии высотой 860 метров и Слив-Лиг в Ирландии — 601 метр. Они известны не только своими размерами, но и богатым культурным и историческим наследием. Норвежские скалы, обрамляющие фьорды, и ирландские утесы, связанные с древними легендами, делают каждое из этих мест по-своему уникальным.

Эти гигантские морские стены служат популярными направлениями для пешего туризма, убежищами для множества видов животных и растений, а также естественными крепостями, веками противостоящими непрерывному натиску океана.