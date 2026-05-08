Истребитель F-14 Tomcat может вновь вернуться в небо
То, что долгие годы считалось несбыточной мечтой, внезапно стало похоже на реальность: легендарный F-14 Tomcat может снова вернуться в небо Соединенных Штатов спустя почти два десятилетия после списания.
Законопроект, который сейчас проходит через Конгресс США, предусматривает передачу трех списанных F-14D Американскому центру космонавтики и ракетостроения в Хантсвилле, штат Алабама. И самое главное — документ открывает возможность вернуть один из этих самолетов в летное состояние.
Последний F-14 официально покинул строй ВМС США в сентябре 2006 года после 32 лет службы. Несмотря на снятие с вооружения в Америке, самолет до сих пор остается объектом крайне жесткого экспортного контроля из-за того, что Иран — единственная страна помимо США, эксплуатировавшая Tomcat — продолжал использовать эти машины.
История Tomcat неразрывно связана с Ираном, который получил F-14A еще до Исламской революции 1979 года. После смены власти в стране США прекратили поддержку, однако Иран сумел сохранить самолеты в строю.
Именно поэтому американские власти десятилетиями жестко контролировали доступ к списанным F-14 и их запчастям. Многие самолеты после вывода из эксплуатации были попросту уничтожены, чтобы детали не могли попасть за границу.
Интересно, что вероятность возвращения F-14 в небо США могла вырасти именно на фоне недавнего конфликта с Ираном. По сообщениям, совместные удары США и Израиля между февралем и апрелем могли окончательно поставить точку в эксплуатации иранских Tomcat.
Сейчас речь идет о трех F-14D с бортовыми номерами 164341, 164602 и 159437. Они находятся на знаменитом «кладбище самолетов» на базе «Дэвис-Монтан». По данным ВВС США, это единственные F-14D, оставшиеся на хранении. Там же находятся еще три F-14A и два F-14B, однако их текущее состояние неизвестно.
Стоит отметить, что списанные F-14 уже находятся в музеях и на различных военных базах США, однако ни один из них не способен летать.
Даже если проект получит зеленый свет, восстановление самолета станет чрезвычайно дорогим и трудоемким процессом. F-14 всегда считался крайне сложной в обслуживании машиной. Тем не менее сама возможность того, что F-14 Tomcat снова поднимется в американское небо, еще недавно казавшаяся фантастикой, теперь выглядит вполне реальной.
