В Саудовской Аравии опровергли слухи о паузе в строительстве самого массивного здания в мире

Компания New Murabba Development объявила о завершении выемки почти 15 миллионов кубометров грунта, а также об установке 1200 строительных свай для фундамента мегапроекта «Мукааб» (Mukaab) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Стройплощадка «Мукааба» / © SaudiProject

Это заявление стало ответом на публикацию агентства Reuters, в которой утверждалось, что суверенный фонд Саудовской Аравии якобы полностью отказался от реализации проекта.

Стройплощадка «Мукааба» / © SaudiProject

Речь идет о здание с высотой, длиной и шириной 400 метров, которое станет одной из крупнейших искусственных конструкций на Земле. Оно задумывалось как доминанта футуристического городского района.

Рендер «Мукааба» в районе New Murabba / © NMDC

Изначальная концепт «Мукааба» предполагал создание масштабного многофункционального пространства с цифровыми иммерсивными технологиями, гостиничной инфраструктурой, торговыми галереями и развлекательными зонами. Проект позиционировался как один из ключевых архитектурных символов будущего: по оценкам разработчиков, внутренний объем сооружения способен вместить около двадцати небоскребов уровня Эмпайр-стейт-билдинг.

Сам район New Murabba, в центре которого будет возвышаться «Мукааба», задуман как крупная многофункциональная городская среда с жилыми кварталами, культурными объектами, офисами и торговыми площадями.

Первоначально завершение проекта планировалось примерно к 2030 году, однако сроки реализации New Murabba уже сдвинуты ближе к 2040-му — с учетом масштабов и сложности инициативы.