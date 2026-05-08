В Саудовской Аравии опровергли слухи о паузе в строительстве самого массивного здания в мире
Компания New Murabba Development объявила о завершении выемки почти 15 миллионов кубометров грунта, а также об установке 1200 строительных свай для фундамента мегапроекта «Мукааб» (Mukaab) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Это заявление стало ответом на публикацию агентства Reuters, в которой утверждалось, что суверенный фонд Саудовской Аравии якобы полностью отказался от реализации проекта.
Речь идет о здание с высотой, длиной и шириной 400 метров, которое станет одной из крупнейших искусственных конструкций на Земле. Оно задумывалось как доминанта футуристического городского района.
Изначальная концепт «Мукааба» предполагал создание масштабного многофункционального пространства с цифровыми иммерсивными технологиями, гостиничной инфраструктурой, торговыми галереями и развлекательными зонами. Проект позиционировался как один из ключевых архитектурных символов будущего: по оценкам разработчиков, внутренний объем сооружения способен вместить около двадцати небоскребов уровня Эмпайр-стейт-билдинг.
Сам район New Murabba, в центре которого будет возвышаться «Мукааба», задуман как крупная многофункциональная городская среда с жилыми кварталами, культурными объектами, офисами и торговыми площадями.
Первоначально завершение проекта планировалось примерно к 2030 году, однако сроки реализации New Murabba уже сдвинуты ближе к 2040-му — с учетом масштабов и сложности инициативы.
