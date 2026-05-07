Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
7 мая, 07:15
Рейтинг: +1168
Посты: 2680

SpaceX постепенно отходит от своей самой успешной ракеты

Говорить о «пенсии» для ракеты Falcon 9 пока явно рано, однако внимательные наблюдатели уже заметили: главная «рабочая лошадка» SpaceX стала летать реже.

Полет ракеты Falcon 9 / © SpaceX
Снижение частоты запусков пока незначительное и вовсе не связано с какими-либо проблемами у компании или самой ракеты. Напротив — это отражение стремления SpaceX сосредоточиться на куда более масштабной системе Starship, которая должна стать основой будущих амбициозных проектов компании: полетов на Луну и Марс, орбитальных дата-центров и спутников нового поколения Starlink.

В прошлом году компания Илона Маска выполнила 165 запусков Falcon 9 (без учёта Falcon Heavy), тогда как в 2024-м было проведено 134 запуска Falcon 9 и Falcon Heavy, а в 2023-м — 96 полетов семейства Falcon. В 2026 году, по словам президента SpaceX Гвинн Шотвелл, компания рассчитывает выполнить «примерно 140–145 запусков Falcon».

«В этом году мы все еще будем запускать очень много, но уже не столько, сколько раньше», — отметила она. — «По мере ввода Starship в эксплуатацию число запусков Falcon будет постепенно сокращаться».

Первые признаки этого процесса уже заметны, особенно на мысе Канаверал во Флориде, откуда традиционно стартовало большинство ракет SpaceX.

До декабря прошлого года компания регулярно запускала Falcon 9 сразу с двух площадок на Космическом побережье Флориды: стартового комплекса LC-39A в Космическом центре имени Кеннеди и площадки SLC-40 на территории станции военно-космических сил на мысе Канаверал.

Теперь LC-39A постепенно переоборудуется под Starship. Для Falcon 9 площадка фактически выведена из регулярной эксплуатации, хотя по-прежнему будет использоваться для запусков более тяжелой Falcon Heavy. Первый за полтора года запуск Falcon Heavy состоялся оттуда совсем недавно, и в течение года запланировано еще несколько подобных миссий.

Снижается активность и на площадке SLC-40. В прошлом месяце SpaceX вывела из эксплуатации одну из двух своих океанских платформ для посадки ступеней во Флориде — теперь ее планируют использовать для транспортировки Starship и ускорителей Super Heavy с завода компании в Южном Техасе во Флориду.

SpaceX строит второй завод Starship на территории Космического центра Кеннеди, однако компания хочет начать регулярные полеты новой системы из Флориды еще до завершения строительства предприятия.

Оставшаяся платформа способна обеспечивать цикл запуска и посадки раз в четыре дня, а некоторые миссии Falcon вообще позволяют возвращать ступени на сушу. Однако подобный темп стартов на мысе Канаверал постепенно уходит в прошлое.

Большинство нынешних запусков SpaceX связано с выводом спутников системы Starlink. Теперь основная часть этих миссий будет стартовать с базы Ванденберг в Калифорнии, где Falcon 9 может взлетать с одной и той же площадки каждые три-четыре дня.

На мысе Канаверал новой нормой становится примерно один запуск Falcon 9 в неделю — приблизительно такой же темп наблюдался во Флориде в 2023 году.

При этом Falcon 9 вовсе не исчезнет в ближайшее время. Ракета, сделавшая SpaceX самой успешной космической компанией мира, останется в эксплуатации как минимум до завершения программы Международной космической станции. Хотя ранее вывод станции из эксплуатации планировался к 2030 году, теперь это вряд ли произойдет раньше 2032-го.

Сегодня Falcon 9 и корабль Dragon остаются единственными американскими средствами доставки экипажей на МКС и обратно. Кроме того, Космические силы США продолжат использовать Falcon 9 и Falcon Heavy и в 2030-х годах.

Тем не менее SpaceX намерена как можно быстрее задействовать Starship для вывода модернизированных спутников Starlink. В перспективе компания рассчитывает использовать новую систему для развертывания орбитальных дата-центров — проекта, связанного с приобретением xAI, еще одной компании Илона Маска. Кроме того, NASA и SpaceX потребуется огромное количество заправочных запусков для реализации лунной программы с использованием Starship.

Сегодня SpaceX запускает ракеты с базы Ванденберг чаще, чем когда-либо прежде. Более половины всех стартов компании в этом году уже пришлись именно на Калифорнию. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял менее 40%, а в 2024-м — около трети.

По информации источников издания Ars Technica, эта тенденция продолжится и дальше, что позволит Ванденбергу стать самой активной площадкой SpaceX. Это впечатляющий поворот для космодрома на побережье Калифорнии: еще в 2020 году оттуда состоялся всего один космический запуск.

Вполне возможно, что в этом году Ванденберг обгонит все Космическое побережье Флориды по количеству стартов — в зависимости от активности таких компаний, как Blue Origin и United Launch Alliance.

Последний раз Ванденберг запускал больше ракет, чем мыс Канаверал, еще в 1987–1988 годах — после катастрофы «Челленджера» и временной остановки полетов шаттлов.

В прошлом году с космодромов Флориды и Калифорнии стартовало почти 180 ракет, включая спутниковые миссии и испытания баллистических ракет. И хотя в этом году показатели могут временно стабилизироваться, общий тренд остается восходящим.

