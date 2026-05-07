Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
SpaceX постепенно отходит от своей самой успешной ракеты
Говорить о «пенсии» для ракеты Falcon 9 пока явно рано, однако внимательные наблюдатели уже заметили: главная «рабочая лошадка» SpaceX стала летать реже.
Снижение частоты запусков пока незначительное и вовсе не связано с какими-либо проблемами у компании или самой ракеты. Напротив — это отражение стремления SpaceX сосредоточиться на куда более масштабной системе Starship, которая должна стать основой будущих амбициозных проектов компании: полетов на Луну и Марс, орбитальных дата-центров и спутников нового поколения Starlink.
В прошлом году компания Илона Маска выполнила 165 запусков Falcon 9 (без учёта Falcon Heavy), тогда как в 2024-м было проведено 134 запуска Falcon 9 и Falcon Heavy, а в 2023-м — 96 полетов семейства Falcon. В 2026 году, по словам президента SpaceX Гвинн Шотвелл, компания рассчитывает выполнить «примерно 140–145 запусков Falcon».
«В этом году мы все еще будем запускать очень много, но уже не столько, сколько раньше», — отметила она. — «По мере ввода Starship в эксплуатацию число запусков Falcon будет постепенно сокращаться».
Первые признаки этого процесса уже заметны, особенно на мысе Канаверал во Флориде, откуда традиционно стартовало большинство ракет SpaceX.
До декабря прошлого года компания регулярно запускала Falcon 9 сразу с двух площадок на Космическом побережье Флориды: стартового комплекса LC-39A в Космическом центре имени Кеннеди и площадки SLC-40 на территории станции военно-космических сил на мысе Канаверал.
Теперь LC-39A постепенно переоборудуется под Starship. Для Falcon 9 площадка фактически выведена из регулярной эксплуатации, хотя по-прежнему будет использоваться для запусков более тяжелой Falcon Heavy. Первый за полтора года запуск Falcon Heavy состоялся оттуда совсем недавно, и в течение года запланировано еще несколько подобных миссий.
Снижается активность и на площадке SLC-40. В прошлом месяце SpaceX вывела из эксплуатации одну из двух своих океанских платформ для посадки ступеней во Флориде — теперь ее планируют использовать для транспортировки Starship и ускорителей Super Heavy с завода компании в Южном Техасе во Флориду.
SpaceX строит второй завод Starship на территории Космического центра Кеннеди, однако компания хочет начать регулярные полеты новой системы из Флориды еще до завершения строительства предприятия.
Оставшаяся платформа способна обеспечивать цикл запуска и посадки раз в четыре дня, а некоторые миссии Falcon вообще позволяют возвращать ступени на сушу. Однако подобный темп стартов на мысе Канаверал постепенно уходит в прошлое.
Большинство нынешних запусков SpaceX связано с выводом спутников системы Starlink. Теперь основная часть этих миссий будет стартовать с базы Ванденберг в Калифорнии, где Falcon 9 может взлетать с одной и той же площадки каждые три-четыре дня.
На мысе Канаверал новой нормой становится примерно один запуск Falcon 9 в неделю — приблизительно такой же темп наблюдался во Флориде в 2023 году.
При этом Falcon 9 вовсе не исчезнет в ближайшее время. Ракета, сделавшая SpaceX самой успешной космической компанией мира, останется в эксплуатации как минимум до завершения программы Международной космической станции. Хотя ранее вывод станции из эксплуатации планировался к 2030 году, теперь это вряд ли произойдет раньше 2032-го.
Сегодня Falcon 9 и корабль Dragon остаются единственными американскими средствами доставки экипажей на МКС и обратно. Кроме того, Космические силы США продолжат использовать Falcon 9 и Falcon Heavy и в 2030-х годах.
Тем не менее SpaceX намерена как можно быстрее задействовать Starship для вывода модернизированных спутников Starlink. В перспективе компания рассчитывает использовать новую систему для развертывания орбитальных дата-центров — проекта, связанного с приобретением xAI, еще одной компании Илона Маска. Кроме того, NASA и SpaceX потребуется огромное количество заправочных запусков для реализации лунной программы с использованием Starship.
Сегодня SpaceX запускает ракеты с базы Ванденберг чаще, чем когда-либо прежде. Более половины всех стартов компании в этом году уже пришлись именно на Калифорнию. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял менее 40%, а в 2024-м — около трети.
По информации источников издания Ars Technica, эта тенденция продолжится и дальше, что позволит Ванденбергу стать самой активной площадкой SpaceX. Это впечатляющий поворот для космодрома на побережье Калифорнии: еще в 2020 году оттуда состоялся всего один космический запуск.
Вполне возможно, что в этом году Ванденберг обгонит все Космическое побережье Флориды по количеству стартов — в зависимости от активности таких компаний, как Blue Origin и United Launch Alliance.
Последний раз Ванденберг запускал больше ракет, чем мыс Канаверал, еще в 1987–1988 годах — после катастрофы «Челленджера» и временной остановки полетов шаттлов.
В прошлом году с космодромов Флориды и Калифорнии стартовало почти 180 ракет, включая спутниковые миссии и испытания баллистических ракет. И хотя в этом году показатели могут временно стабилизироваться, общий тренд остается восходящим.
Ученые нашли убедительное свидетельство того, что Большое Магелланово Облако — одна из ближайших к нам галактик — впервые приближается к Млечному Пути. Это открытие меняет представления о будущем нашей Галактики — от орбит спутников до распределения окружающего газа.
Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет своего максимума в ночь с 5 на 6 мая. Его частицы — осколки самой знаменитой кометы в истории, которая появляется над Землей раз в 76 лет. Ученый Пермского Политеха рассказал, как этот звездопад связан с кометой Галлея, почему у него есть «брат-близнец» и где лучше всего за ним наблюдать.
Формирование и эволюция звездных систем кажутся понятными и предсказуемыми, а их строение строго подчиняется законам физики. Строение «крылатых» радиогалактик выбивается из общих правил. Их необычная форма не имеет однозначного объяснения и остается предметом споров для астрофизиков.
Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта
Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Полифенолы и другие соединения заваренного кофе в лабораторной модели связывались с ядерным рецептором NR4A1, который участвует в ответе клеток на стресс, воспаление и повреждение. Вещества меняли активность рецептора и тормозили рост опухолевых клеток, а при подавлении рецептора эффект слабел. Ученые предложили молекулярное объяснение части полезных эффектов кофе, но не проверяли их у людей.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Октября, 2013
Японская игра на логику
26 Сентября, 2016
Ноев ковчег: правда и вымысел
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии