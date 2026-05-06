Экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 прошел стресс-испытания NASA
NASA наращивает программу испытаний своего сверхзвукового аппарата X-59, проведя серию полетов с расширением эксплуатационного диапазона.
Недавно NASA провело стресс-испытания X-59: пилот выполнил ряд контролируемых маневров, которые знаменуют собой важный шаг на пути к новой эпохе сверхзвуковых перелетов.
Сейчас NASA анализирует данные этого испытания, проведенного над пустыней Мохаве в Калифорнии. Главная цель программы — доказать эффективность технологии, значительно снижающей громкость звукового удара, что откроет путь к созданию нового класса сверхзвуковых самолетов. Испытания с расширением диапазона предполагают вывод самолета за пределы ранее подтвержденных характеристик, чтобы определить безопасные границы его эксплуатации.
Экспериментальный X-59, созданный компанией Lockheed Martin, имеет длину 30,39 метра и размах крыла всего девять метров. Его вытянутый, тонкий нос, составляющий почти треть длины самолета, играет ключевую роль в снижении шума, возникающего при преодолении звукового барьера.
Самолет впервые поднялся в воздух 28 октября 2025 года. С тех пор NASA постепенно усложняет испытания, увеличивая высоту и скорость полетов.
Во время первого полета X-59 находился в воздухе около часа, после чего приземлился рядом с исследовательским центром Армстронга в Эдвардсе, Калифорния. Тогда он летел на сравнительно небольшой скорости — 370 километров в час — и достиг высоты примерно 3600 метров.
В полете 14 апреля NASA разогнало X-59 почти до сверхзвуковой скорости. Пилот выполнил маневр «горки», поднимая и опуская самолет, чтобы «лучше понять аэродинамические силы и оценить устойчивость и управляемость». Затем последовал аналогичный маневр с кренами — самолет наклоняли вправо и влево.
Разработка X-59 началась почти десять лет назад в рамках контракта NASA с Lockheed Martin. Текущая программа испытаний может в итоге позволить самолетам разгоняться до скорости звука над населенными районами. До снятия с эксплуатации в 2003 году «Конкорд» был вынужден снижать скорость при полетах над сушей, чтобы избежать разрушительных звуковых ударов.
В отличие от него, как ранее заявляло NASA, звуковой эффект X-59 будет сопоставим с хлопком автомобильной двери, слышимым с земли. Более того, агентство подчеркивает, что самолет создает не «звуковые удары», а более мягкие «звуковые толчки».
По данным NASA, работа продвигается уверенно. Как отмечает агентство, «этап расширения диапазона для любого экспериментального самолета критически важен — он позволяет не только повышать скорость и высоту, но и лучше понять поведение машины в полете».
В дальнейшем NASA планирует выполнять полеты X-59 над различными населенными пунктами США, чтобы изучить реакцию людей на его более тихие звуковые эффекты.
