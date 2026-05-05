Тихоходки северных морей оказались менее разнообразными, чем предполагалось
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета уточнили описание вторично морских тихоходок. Удалось доказать существование двух видов организмов в Белом, Баренцевом, Карском морях и море Лаптевых, а также поставить под сомнение, что еще три вида того же семейства представляют собой разные.
Тихоходки относятся к одной из групп морских мейобентосных, то есть мелких и обитающих у дна, организмов. Они похожи на членистоногих, но не относятся к этому типу. По словам исследователей, тихоходки обитают везде, где есть вода. При этом они могут жить и на суше — например, в микроскопических водоемах, которые находятся в пазухах листиков мха. Сейчас известно около 1500 видов тихоходок и, по мнению исследователей, это только начало, ведь благодаря молекулярным методам исследования открылось большое количество новых видов.
Особенность тихоходок в том, что они способны высыхать вместе с мхом. В этом состоянии они отличаются большой устойчивостью к температурам, радиации и другим влияниям внешней среды. Они способны выжить даже в самых экстремальных условиях — так, в 2007 году они побывали в открытом космосе, а затем вернулись на Землю и даже смогли дать потомство. Такое свойство привлекает внимание ученых, которые хотят выяснить, можно ли генетически передать это умение другим живым существам.
Несмотря на широкое распространение, данные о видовом составе тихоходок морей России были ограничены. По словам ученых, это связано с устаревшими и не всегда корректными описаниями некоторых видов этих организмов, сделанными в прошлом веке только по внешним морфологическим признакам. Пример такой группы — семейство Halobiotidae. Такие тихоходки вторично адаптированы к обитанию в морской среде, то есть они вышли из соленой воды в пресную, но затем вернулись в море. В настоящее время, по разным данным, это семейство включает от трех до пяти видов.
Чтобы уточнить их количество, зоологи СПбГУ исследовали тихоходок, обнаруженных в морях России, и сравнили их с описаниями прошлого века. По итогам современного пересмотра ученые поставили под сомнение существование некоторых видов. По словам исследователей, ранее их коллеги описывали два вида тихоходок — бугристый и гладкий. Однако теперь ученые пришли к выводу, что при более ранних исследованиях структуру просто не увидели, и на самом деле это один и тот же вид бугристых тихоходок. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в научном журнале Polar Biology.
Зоологам СПбГУ удалось установить точное существование двух видов организмов. В морях России обнаружили хорошо различимые виды Halobiotus crispae, который обитает в Белом море и, вероятно, может встретиться в Баренцевом море, и Halobiotus arcturulius, который можно найти в Карском море и море Лаптевых.
Из тихоходок, обнаруженных на морских водорослях, ученые сделали микропрепараты. На них при помощи оптического микроскопа проводили морфометрию — то есть изучение внешнего вида организмов с целью измерения длины частей тела. На одну тихоходку пришлось примерно 35 замеров. Морфометрические признаки помогли точно отделить друг от друга два описанных учеными вида.
«Мы четко описали, чем отличаются эти виды. Генетически между ними хорошо видны различия. Мы также описали и разницу по признакам внешнего строения. Это поможет без молекулярного исследования другим ученым определить, какая тихоходка перед ними», — рассказал старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Денис Туманов.
Также ученые исследовали мелкие детали микроскопических организмов при помощи электронного микроскопа и выделили ДНК тихоходок.
В дальнейшем зоологи СПбГУ планируют провести молекулярные исследования тихоходок, обнаруженных в Балтийском море. Кроме того, ученые считают, что важно изучить роль этих организмов в жизни экосистемы, поскольку большие популяции тихоходок говорят об их значимости для окружающей среды.
