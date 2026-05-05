Вокруг черных дыр предложили искать «разумы Дайсона»

Ученые всерьез обсуждают гипотезу о «разумах Дайсона» — цивилизациях, которые могут существовать вокруг черных дыр, используя их энергию. Искать такие системы предлагают по аномалиям в излучении аккреционных дисков и другим техносигнатурам. Если они реальны, наше понимание жизни во Вселенной радикально изменится.

В 1960-х годах физик Фримен Дайсон предположил, что развитая цивилизация может окружить звезду гигантской системой спутников — так называемой сферой Дайсона — чтобы собирать почти всю ее энергию. Если такие мегаструктуры действительно существуют в космосе, обнаружить их можно по избыточному инфракрасному излучению, которое сложно объяснить астрофизическими процессами. Позже эту концепцию расширили: сферы Дайсона могут служить не только энергетическими установками, но и гигантскими «компьютерами», перерабатывающими энергию в вычисления.

Параллельно появилась гипотеза сверхинтеллекта — машин, способных улучшать самих себя и быстро превосходить человеческий разум. В совокупности эти идеи привели к представлению о постбиологических цивилизациях, которые могут существовать в виде распределенных вычислительных систем космического масштаба.

Следующий шаг сделали авторы исследования, представленного на конференции «Разумы Дайсона 2025»: SETI вокруг черных дыр (Dyson Minds 2025 Workshop: SETI around Black Holes). Они рассмотрели, что будет, если сфера Дайсона переместится к гораздо более мощному источнику энергии — сверхмассивной черной дыре в центре галактики. Поскольку аккреционные диски этих космических «монстров» излучают колоссальные мощности, на порядки превосходящие светимость обычных звезд, это делает их потенциально идеальным «топливом» для гипотетических сверхразумов.

Устроены эти системы могут быть так: множество отдельных элементов собирают энергию и обрабатывают информацию, излучая тепло. Это связано с физическими ограничениями: цельная оболочка сферы была бы нестабильной и разрушилась бы под действием гравитации. При этом даже у сверхразвитых систем остаются фундаментальные ограничения, например, необходимость рассеивать тепло и ограничение скорости передачи информации.

Один из ключевых выводов работы — компромисс между энергией и связью. Чем больше система и чем дальше ее элементы друг от друга, тем больше энергии она может собрать. Информация внутри нее, однако, будет распространяться медленнее. Это означает, что «разум Дайсона» вряд ли будет единым сознанием в привычном смысле: скорее всего это сеть из множества подсистем, работающих параллельно и лишь изредка синхронизирующихся.

Исследователи также рассмотрели разные сценарии поведения этих гипотетических структур. Некоторые могут пытаться скрыть свое существование, маскируя выбросы энергии под естественные астрофизические процессы. Другие, напротив, могут демонстрировать свою мощь, чтобы отпугнуть потенциальных конкурентов. От этого напрямую зависит возможность их обнаружения.

Методы поиска авторы статьи описали подробно. Главный сигнал — так называемое «отработанное тепло»: любая вычислительная система должна рассеивать энергию. В космическом масштабе это проявится как избыток инфракрасного излучения.

Возможны и более сложные признаки: необычные колебания яркости, аномальные спектры излучения, странные затмения или даже изменения в структуре галактического центра. Для поиска аномалий ученые предложили пересмотреть данные, полученные с помощью «Джеймса Уэбба» и «Телескопа горизонта событий» — возможно такие сигналы уже есть, но остаются незамеченными.

Таким образом, поиск внеземного разума может выйти за рамки привычных представлений о жизни. Если цивилизации действительно эволюционируют в сторону гигантских вычислительных систем, питающихся энергией черных дыр, то признаки их существования нужно искать не в радиосигналах, а в странностях самой астрофизики. Подход превращает всю наблюдаемую Вселенную в потенциальное поле для поиска следов космического интеллекта. Ознакомиться с текстом научной работы можно на сервере препринтов Корнеллского университета.

Любовь С. 388 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.