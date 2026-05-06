Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
6 мая, 06:59
Рейтинг: +811
Посты: 2426

В Сеть попали документы о разработке Китаем малозаметной противокорабельной ракеты для новейших истребителей

Китай ведет разработку компактной малозаметной крылатой ракеты, предназначенной для размещения во внутренних отсеках вооружения новейших истребителей-«невидимок». Об этом свидетельствуют технические материалы, опубликованные в соцсети Weibo. Согласно этим данным, оружие создается для самолетов J-20 и J-35 («Цзянь-36»).

Изображение новой противокорабельной ракеты для самолетов J-20 и J-35 / © Weibo
В документах описана ракета длиной менее четырех метров и диаметром менее 85 сантиметров — параметры, соответствующие ограничениям внутренних отсеков китайских истребителей пятого поколения. Замысел очевиден: ракета может перевозиться без внешней подвески, оставаясь скрытой для радаров и позволяя самолету сохранять малозаметность на этапе сближения с целью.

И J-20, и более новый J-35 делают ставку на размещение вооружения внутри фюзеляжа, чтобы снизить риск обнаружения. Ракета, способная размещаться в этих отсеках, может сопровождать самолет глубоко в зоне противодействия и выпускаться лишь вблизи точки пуска, сокращая время, в течение которого она заметна для вражеских сенсоров.

Конструкция предусматривает интегральный корпус с неподвижными крыльями и V-образным хвостовым оперением. Крылья расположены параллельно, а в задней части находится зубчатое сопло, способствующее рассеиванию радиоволн и снижению вероятности обнаружения.

V-образное оперение выполняет и вторую функцию: оно частично экранирует струю двигателя от инфракрасных датчиков, особенно при наблюдении снизу или сзади, добавляя еще один уровень защиты от систем наведения.

Все элементы конструкции, судя по всему, направлены на снижение заметности как в радиолокационном, так и в инфракрасном диапазоне — подход, уже применяемый в современных стелс-самолетах.

Ракета оснащена детально проработанной системой снижения теплового следа. Вокруг сопла размещены четыре охлаждающих форсунки, подмешивающие более холодный воздух в горячий выхлоп и уменьшающие инфракрасную сигнатуру.

Само сопло утоплено за внешним кожухом, скрывающим наиболее горячие элементы от большинства углов обзора. Двигатель окружен слоем теплоизоляции (каменной ваты), ограничивающим передачу тепла на корпус.

V-образное оперение дополнительно перекрывает выхлоп при наблюдении сзади. В совокупности эти решения образуют многоуровневую систему снижения тепловой заметности, охватывающую разные направления. В документации отмечается, что такая конфигурация должна значительно повысить скрытность в инфракрасном диапазоне.

Ракета рассчитана на дозвуковой полет: крейсерская скорость составляет около 900 километров в час. Дальность достигает 1300 километров.

Дозвуковая скорость снижает тепловыделение и уровень шума, что способствует сохранению малозаметности. Большая дальность позволяет запускать ракету вне зоны действия многих систем противокорабельной обороны. Стелс-истребитель может произвести пуск, не входя в зону непосредственной угрозы.

В документах также проводится сравнение с американской противокорабельной ракетой AGM-158C LRASM. Она слишком крупна, чтобы размещаться во внутренних отсеках таких самолетов, как F-35 или F-22, и потому вынуждена перевозиться на внешней подвеске, увеличивая радиолокационную заметность.

Компактная китайская разработка снимает это ограничение: и самолет, и ракета могут оставаться скрытыми вплоть до момента пуска. Это меняет потенциальные сценарии применения подобных систем в сложной морской обстановке.

Концепт указывает на создание оружия для поражения морских целей на больших дистанциях. Малозаметная ракета внутреннего базирования в сочетании с парком более чем из 200 самолетов J-20 может стать серьезным вызовом для военно-морской обороны. Впрочем, ее реальная эффективность станет ясна лишь после испытаний и практического применения.

