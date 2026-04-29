Эксперт снял редкое пульсирующее полярное сияние с рекордной детализацией
Когда Том Керсс, главный «охотник за сияниями» норвежского круизного оператора Hurtigruten, пересматривал записи прошедшего сезона экспедиций, он наткнулся на нечто по-настоящему исключительное.
«Я наблюдаю полярные сияния уже более 18 лет, и это явление — одно из самых впечатляющих за всю мою карьеру и самая незабываемая ночь наблюдений», — рассказал он.
Обычно пульсирующие сияния длятся всего 10–20 минут. Однако Керссу удалось зафиксировать почти три часа интенсивного мерцающего сияния — необычайно мощного и одного из самых продолжительных из когда-либо зарегистрированных. Даже невооруженным глазом было ясно, что происходит нечто особенное: небо переливалось, вспыхивая и меняя цвета.
Захватывающее зрелище он снял в реальном времени на камеру Sony A7S с объективом 14 мм F1.4, находясь на борту судна MS Trollfjord во время мощной геомагнитной бури 22 февраля 2026 года.
Пульсирующие полярные сияния сами по себе не редкость — они часто сопровождают сильные суббури, особенно в высоких широтах, например, в арктической Норвегии. Но увидеть, как они охватывают все небо и продолжаются часами, — большая редкость.
Ученые считают, что такие «мигающие» огни возникают под воздействием волн энергии в магнитном хвосте Земли — вытянутой части ее магнитного поля, обращенной от Солнца. Эти так называемые «хоровые волны» действуют словно космический ритм: каждый «удар» направляет потоки заряженных частиц — плазмы — в верхние слои атмосферы.
Столкновения этих частиц с газами, такими как кислород и азот, порождают вспышки света, создавая эффект включающихся и гаснущих огней. При внимательном наблюдении можно заметить любопытную деталь: сначала появляются розовые вспышки, а затем — зеленые. Это связано с тем, что азот излучает свет почти мгновенно, тогда как кислороду требуется доля секунды, чтобы «загореться» характерным зеленым сиянием.
