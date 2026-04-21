Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
21 апреля, 12:33
Скафандры тормозят программу «Артемида»: высадку людей на Луну могут перенести на 2031 год

Долгожданная высадка американцев на Луну, намеченная на 2028 год, может быть отложена до 2030-х годов — об этом говорится в новом отчете надзорного органа. Причина — возможная неготовность ключевого элемента экипировки астронавтов к запуску.

Художественное изображение американских скафандров для Луны / © NASA
Если при разработке и испытаниях скафандров нового поколения для программы «Артемида» возникнут дополнительные трудности — а такие задержки, как отмечается, «соответствуют исторической норме для недавних космических программ» — Управление генерального инспектора NASA предупредило, что эти скафандры могут быть готовы лишь к 2031 году.

Это, в свою очередь, сдвинет миссию «Артемида IV»  — первую высадку на Луну с 1972 года — как минимум на три года, а вместе с ней и все последующие миссии к Луне и Марсу. Кроме того, новые скафандры, вероятно, не успеют пройти испытания на Международной космической станции до ее предполагаемого вывода из эксплуатации в 2030 году, где NASA рассчитывало их протестировать.

Разработка скафандров была поручена коммерческим компаниям Axiom Space и Collins Aerospace в 2022 году; сумма контрактов составила 3,1 миллиарда долларов. Однако в 2024 году Collins Aerospace вышла из проекта, не сумев уложиться в сроки, установленные NASA. 

Изначально NASA планировало провести демонстрации скафандров уже в 2025 году, однако, по мнению сотрудников Управления генерального инспектора NASA, эти сроки были нереалистичными.

«Первоначальные графики NASA, предусматривавшие демонстрацию лунных и микрогравитационных скафандров в 2025 и 2026 годах соответственно, оказались чрезмерно оптимистичными и в итоге невыполнимыми, что подтверждается задержками как минимум на полтора года по обоим направлениям», — говорится в отчете.

Критике подвергся и выбор NASA в пользу разработки скафандров частными компаниями с последующей их арендой: такие контракты «вступают в противоречие с исследовательским характером создания скафандров нового поколения, сопряженным с повышенными техническими, финансовыми и временными рисками», а также с тем, что «до программы xEVAS коммерческого рынка скафандров фактически не существовало».

Если Axiom не уложится в сроки, NASA, возможно, придется продолжить использование «проблемных» скафандров Extravehicular Mobility Unit (EMU), которые применяются сейчас при выходах в открытый космос, — на протяжении всего срока службы МКС, а также существенно пересмотреть планы по освоению Луны. Эти скафандры были разработаны более 50 лет назад и за последние два десятилетия практически не модернизировались.

Новые скафандры Axiom для работы в условиях микрогравитации, по данным компании, обеспечивают астронавтам большую подвижность, регулируемость и оснащены усовершенствованными системами безопасности.

У NASA остаются и альтернативные варианты: агентство вправе рассматривать предложения других подрядчиков, а компания SpaceX уже разработала собственные скафандры. Однако, по мнению сотрудников Управления генерального инспектора NASA, «привлечение еще одного поставщика на данном этапе вряд ли поможет агентству достичь ближайших целей, связанных с МКС и программой «Артемида».

20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

20 апреля, 15:33
Татьяна Зайцева

Биологи впервые наблюдали мирную cмену королевы у голых землекопов

Когда королева — единственная размножающаяся самка в колонии голых землекопов — теряет фертильность или умирает, между остальными самками начинается кровавая битва за престолонаследие. Однако в одной колонии этого не случилось: ушедшая на покой королева мирно и без кровопролития передала власть дочери, чего ученые прежде никогда не видели.

20 апреля, 08:20
Любовь С.

Даже слабые ветры подняли огромные волны на Титане

Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.

18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

18 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

