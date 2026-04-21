Скафандры тормозят программу «Артемида»: высадку людей на Луну могут перенести на 2031 год

Долгожданная высадка американцев на Луну, намеченная на 2028 год, может быть отложена до 2030-х годов — об этом говорится в новом отчете надзорного органа. Причина — возможная неготовность ключевого элемента экипировки астронавтов к запуску.

Художественное изображение американских скафандров для Луны / © NASA

Если при разработке и испытаниях скафандров нового поколения для программы «Артемида» возникнут дополнительные трудности — а такие задержки, как отмечается, «соответствуют исторической норме для недавних космических программ» — Управление генерального инспектора NASA предупредило, что эти скафандры могут быть готовы лишь к 2031 году.

Это, в свою очередь, сдвинет миссию «Артемида IV» — первую высадку на Луну с 1972 года — как минимум на три года, а вместе с ней и все последующие миссии к Луне и Марсу. Кроме того, новые скафандры, вероятно, не успеют пройти испытания на Международной космической станции до ее предполагаемого вывода из эксплуатации в 2030 году, где NASA рассчитывало их протестировать.

Разработка скафандров была поручена коммерческим компаниям Axiom Space и Collins Aerospace в 2022 году; сумма контрактов составила 3,1 миллиарда долларов. Однако в 2024 году Collins Aerospace вышла из проекта, не сумев уложиться в сроки, установленные NASA.

Изначально NASA планировало провести демонстрации скафандров уже в 2025 году, однако, по мнению сотрудников Управления генерального инспектора NASA, эти сроки были нереалистичными.

«Первоначальные графики NASA, предусматривавшие демонстрацию лунных и микрогравитационных скафандров в 2025 и 2026 годах соответственно, оказались чрезмерно оптимистичными и в итоге невыполнимыми, что подтверждается задержками как минимум на полтора года по обоим направлениям», — говорится в отчете.

Критике подвергся и выбор NASA в пользу разработки скафандров частными компаниями с последующей их арендой: такие контракты «вступают в противоречие с исследовательским характером создания скафандров нового поколения, сопряженным с повышенными техническими, финансовыми и временными рисками», а также с тем, что «до программы xEVAS коммерческого рынка скафандров фактически не существовало».

Если Axiom не уложится в сроки, NASA, возможно, придется продолжить использование «проблемных» скафандров Extravehicular Mobility Unit (EMU), которые применяются сейчас при выходах в открытый космос, — на протяжении всего срока службы МКС, а также существенно пересмотреть планы по освоению Луны. Эти скафандры были разработаны более 50 лет назад и за последние два десятилетия практически не модернизировались.

Новые скафандры Axiom для работы в условиях микрогравитации, по данным компании, обеспечивают астронавтам большую подвижность, регулируемость и оснащены усовершенствованными системами безопасности.

У NASA остаются и альтернативные варианты: агентство вправе рассматривать предложения других подрядчиков, а компания SpaceX уже разработала собственные скафандры. Однако, по мнению сотрудников Управления генерального инспектора NASA, «привлечение еще одного поставщика на данном этапе вряд ли поможет агентству достичь ближайших целей, связанных с МКС и программой «Артемида».