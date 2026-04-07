  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 апреля, 08:17
Александр Березин
2
423

Астронавты при облете Луны предложили назвать новый кратер в честь умершей жены командира корабля

❋ 5.6

Сегодня ночью корабль Orion достиг точки максимального удаления от Земли — побив рекорд, который до него держался 56 лет и был поставлен только благодаря аварийному течению миссии «Аполлон-13». Астронавты также стали первыми за 53 года людьми, своими глазами наблюдавшими обратную сторону Луны. Канадский астронавт Джереми Хансен предложил назвать один из новых, недавно образовавшихся лунных кратеров именем умершей несколько лет назад жены командира экипажа корабля.

Снимок Луны с борта Orion, сделанный за некоторое время перед тем, как корабль ушел за лунный диск. Правая часть показывает видимую сторону спутника, левая — обратную сторону Луны, невидимую с Земли / © NASA

Экипаж миссии «Артемида II» с вечера 6 апреля начал максимальное сближение с Луной, а 7 апреля, в 01.37 по Москве, зашел за ее диск, из-за чего связь с ним прервалась и возобновилась только в 02.27. Примерно в 02.03 он достиг расчетного максимального удаления от нашей планеты примерно в 406 771 километр. До сих пор рекорд для пилотируемых полетов был около 400 тысяч километров. Его установили во время миссии «Аполлон-13». Из-за ряда технических неисправностей на борту, NASA тогда отменило для него высадку на Луне, поэтому вместо этого корабль «Аполлон» пролетел мимо Луны по орбите, отдаленно похожей на ту, что использовал и Orion в наши дни.

Такая орбита выбрана потому, что она не требует дополнительных включений двигателей для возвращения к Земле: корабль на ней возвращается обратно к нашей планете благодаря сочетанию инерции и влияния лунной гравитации. Максимальное сближение между ним и Луной на ней в этот раз составило 6550 километров. Это намного выше стандартной окололунной орбиты, на которую выходили лунные миссии «Аполлонов». И все же, за счет отсутствия атмосферы, поверхность спутника и с нее видно весьма неплохо. Даже фотографии поверхности, сделанные на смартфоны астронавтов (в этой миссии им впервые было разрешено их использовать) достаточно детальны.

Вид Луны из иллюминатора корабля Orion незадолго до их максимального сближения / © NASA

NASA вело трансляцию, в ходе которой астронавт Кристина Кук отметила наличие на наблюдаемой ими Луне новых кратеров, которых они не видели на тренировках. Свежие кратеры Луны легко отличить от остальных за счет их повышенной яркости. Канадский астронавт Джереми Хансен (первый неамериканец, когда-либо покинувший пределы околоземной орбиты) предложил назвать один из новых кратеров (они пока не имеют официальных имен) «Кэррол», в честь жены командира корабля Рида Уайсмена. Она умерла от рака в 2020 году, в возрасте 46 лет, оставив двух дочерей.

После окончания миссии предложение о наименовании кратера будет формально подано в Международный астрономический союз. Судьба заявки неочевидна: обычно кратеры на Луне называют в честь выдающихся ученых или инженеров, внесших вклад в изучение космоса, причем посмертно.

Официальную трансляцию сближения с Луной от NASA можно посмотреть ниже:

В данный момент корабль возвращается к Земле по пролетной траектории. На борту по-прежнему продолжаются мелкие технические инциденты, в частности, опять не работает туалет, который до этого уже два раза частично терял функциональность и два раза ее возвращал.

Вообще, как Naked Science уже отмечал, полет насыщен мелкими неприятностями технического плана — проблемами в работе систем корабля. До этого Orion в 2022 году летал на Луну без людей, но в таком полете нельзя выявить проблемы работы систем жизнеобеспечения и того же туалета. Для их выявления до посадки на земном спутнике во многом и проводится миссия «Артемида II».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Собаки в космосе
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
07 Апр
1000
Фециалы и салии: военная магия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Творческий мозг: как рождаются открытия
ФизТех
Москва
Лекция
07 Апр
850
Тело как лекарство и лекарства для тела — магия, медицина и наука
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Апр
Бесплатно
Нуклеосинтез в космосе: как появилась материя?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
08 Апр
600
Расширение Вселенной и жизнь
Московский Планетарий
Москва
Лекция
08 Апр
Бесплатно
О дивный ядовитый мир: вакцины и антидоты
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Апр
800
Виргинская династия президентов: 1800-1820-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Тригонометрия
СПбГУ
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
[miniorange_social_login]

Комментарии

Комментарии
2 Комментария
Питон Удав
Питон Удав
42 минуты назад
-
0
+
Возвращаются аккурат к 12 апреля? Неплохая такая пощёчина Роскосмосу в случае успешного возвращения. Пока Роскосмос будет славить прошлые достижения другой страны, янки будут праздновать свой триумф. Ну, а если, всё же не долетят, то да, траур во всём мире в день космонавтики. Тоже тема. Пиар 200%
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Астронавты при облете Луны предложили назвать новый кратер в честь умершей жены командира корабля

    7 апреля, 08:17

  2. Нейтронная звезда нарушила предел Эддингтона и показала как

    7 апреля, 08:15

  3. На Бенну нашли «наноархипелаги» органики и минералов

    6 апреля, 17:35

  4. Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц

    6 апреля, 15:42
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно