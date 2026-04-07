Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астронавты при облете Луны предложили назвать новый кратер в честь умершей жены командира корабля
Сегодня ночью корабль Orion достиг точки максимального удаления от Земли — побив рекорд, который до него держался 56 лет и был поставлен только благодаря аварийному течению миссии «Аполлон-13». Астронавты также стали первыми за 53 года людьми, своими глазами наблюдавшими обратную сторону Луны. Канадский астронавт Джереми Хансен предложил назвать один из новых, недавно образовавшихся лунных кратеров именем умершей несколько лет назад жены командира экипажа корабля.
Экипаж миссии «Артемида II» с вечера 6 апреля начал максимальное сближение с Луной, а 7 апреля, в 01.37 по Москве, зашел за ее диск, из-за чего связь с ним прервалась и возобновилась только в 02.27. Примерно в 02.03 он достиг расчетного максимального удаления от нашей планеты примерно в 406 771 километр. До сих пор рекорд для пилотируемых полетов был около 400 тысяч километров. Его установили во время миссии «Аполлон-13». Из-за ряда технических неисправностей на борту, NASA тогда отменило для него высадку на Луне, поэтому вместо этого корабль «Аполлон» пролетел мимо Луны по орбите, отдаленно похожей на ту, что использовал и Orion в наши дни.
Такая орбита выбрана потому, что она не требует дополнительных включений двигателей для возвращения к Земле: корабль на ней возвращается обратно к нашей планете благодаря сочетанию инерции и влияния лунной гравитации. Максимальное сближение между ним и Луной на ней в этот раз составило 6550 километров. Это намного выше стандартной окололунной орбиты, на которую выходили лунные миссии «Аполлонов». И все же, за счет отсутствия атмосферы, поверхность спутника и с нее видно весьма неплохо. Даже фотографии поверхности, сделанные на смартфоны астронавтов (в этой миссии им впервые было разрешено их использовать) достаточно детальны.
NASA вело трансляцию, в ходе которой астронавт Кристина Кук отметила наличие на наблюдаемой ими Луне новых кратеров, которых они не видели на тренировках. Свежие кратеры Луны легко отличить от остальных за счет их повышенной яркости. Канадский астронавт Джереми Хансен (первый неамериканец, когда-либо покинувший пределы околоземной орбиты) предложил назвать один из новых кратеров (они пока не имеют официальных имен) «Кэррол», в честь жены командира корабля Рида Уайсмена. Она умерла от рака в 2020 году, в возрасте 46 лет, оставив двух дочерей.
После окончания миссии предложение о наименовании кратера будет формально подано в Международный астрономический союз. Судьба заявки неочевидна: обычно кратеры на Луне называют в честь выдающихся ученых или инженеров, внесших вклад в изучение космоса, причем посмертно.
Официальную трансляцию сближения с Луной от NASA можно посмотреть ниже:
В данный момент корабль возвращается к Земле по пролетной траектории. На борту по-прежнему продолжаются мелкие технические инциденты, в частности, опять не работает туалет, который до этого уже два раза частично терял функциональность и два раза ее возвращал.
Вообще, как Naked Science уже отмечал, полет насыщен мелкими неприятностями технического плана — проблемами в работе систем корабля. До этого Orion в 2022 году летал на Луну без людей, но в таком полете нельзя выявить проблемы работы систем жизнеобеспечения и того же туалета. Для их выявления до посадки на земном спутнике во многом и проводится миссия «Артемида II».
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии