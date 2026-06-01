Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Французский беспилотник с надувным крылом прошел первые летные испытания
Французская компания Celeste Ecoflyers провела первые летные испытания грузового беспилотника dAS10, который отличается необычной конструкцией крыла. Вместо традиционного жесткого каркаса аппарат использует надувную текстильную поверхность, приобретающую необходимую жесткость после заполнения воздухом.
Несмотря на сходство технологии с решениями, применяемыми в аэростатах, подъемная сила здесь создается по классическому самолетному принципу. Использование надувного крыла позволяет уменьшить массу конструкции и сократить количество силовых элементов, что положительно сказывается на эффективности аппарата.
Тестовая программа прошла на территории аэропорта Гавра. В ходе испытаний специалисты проверили работу бортовой электроники, систем управления, выполнили рулежные испытания и несколько коротких полетов. Полученные результаты подтвердили соответствие аэродинамических характеристик расчётным показателям.
Размах крыла dAS10 достигает восьми метров. По оценкам разработчиков, беспилотник сможет находиться в воздухе до шести часов и преодолевать расстояние до 300 километров на электрической тяге. В перспективе инженеры также рассматривают интеграцию солнечных панелей непосредственно в поверхность крыла.
Создатели аппарата сделали акцент не на высокой скорости, а на минимальном энергопотреблении. Максимальная скорость dAS10 составляет около 25 километров в час. По данным компании, такой подход позволяет снизить расход энергии на маршруте длиной 100 километров в десятки раз по сравнению с быстрыми беспилотниками, развивающими около 200 километров в час.
Дополнительным преимуществом конструкции стало удобство транспортировки. После использования крыло можно сдуть и компактно упаковать, что облегчает хранение и перевозку аппарата. Кроме того, подобная схема потенциально упрощает ремонт и обслуживание.
В Celeste Ecoflyers считают, что dAS10 может найти применение в доставке грузов в труднодоступные районы, мониторинге инфраструктуры, контроле состояния трубопроводов и организации временных систем связи.
Хотя проект пока находится на этапе развития, первые успешные полеты продемонстрировали жизнеспособность концепции и открыли путь к дальнейшему совершенствованию необычной технологии грузовых беспилотников.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Исследование крупнейшего в Европе массового захоронения медного века Камино-дель-Молино указало на то, что дети и подростки, жившие в Испании почти пять тысяч лет назад, страдали и умирали от хронических респираторных инфекций, в числе которых, вероятно был туберкулез.
Кофеин известен прежде всего как стимулятор, повышающий бодрость и физическую работоспособность, однако его влияние на глубинные процессы восстановления мозга во время сна остается предметом дискуссий. Систематический обзор 32 исследований показал, что кофеин не столько сокращает продолжительность сна, сколько меняет его нейрофизиологическое качество, подавляя медленноволновую активность мозга, и сдвигает спящий мозг в более поверхностное, возбужденное состояние.
Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций
Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Марта, 2017
Готов ли человек жить вечно?
29 Декабря, 2016
Главные загадки Второй мировой войны
15 Декабря, 2021
В погоне за миллионом кубитов
29 Декабря, 2014
Самые важные научные достижения 2014 года
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии