Французский беспилотник с надувным крылом прошел первые летные испытания

Беспилотник dAS10 / © Celeste Ecoflyers

Несмотря на сходство технологии с решениями, применяемыми в аэростатах, подъемная сила здесь создается по классическому самолетному принципу. Использование надувного крыла позволяет уменьшить массу конструкции и сократить количество силовых элементов, что положительно сказывается на эффективности аппарата.

Тестовая программа прошла на территории аэропорта Гавра. В ходе испытаний специалисты проверили работу бортовой электроники, систем управления, выполнили рулежные испытания и несколько коротких полетов. Полученные результаты подтвердили соответствие аэродинамических характеристик расчётным показателям.

Размах крыла dAS10 достигает восьми метров. По оценкам разработчиков, беспилотник сможет находиться в воздухе до шести часов и преодолевать расстояние до 300 километров на электрической тяге. В перспективе инженеры также рассматривают интеграцию солнечных панелей непосредственно в поверхность крыла.

Создатели аппарата сделали акцент не на высокой скорости, а на минимальном энергопотреблении. Максимальная скорость dAS10 составляет около 25 километров в час. По данным компании, такой подход позволяет снизить расход энергии на маршруте длиной 100 километров в десятки раз по сравнению с быстрыми беспилотниками, развивающими около 200 километров в час.

Дополнительным преимуществом конструкции стало удобство транспортировки. После использования крыло можно сдуть и компактно упаковать, что облегчает хранение и перевозку аппарата. Кроме того, подобная схема потенциально упрощает ремонт и обслуживание.

В Celeste Ecoflyers считают, что dAS10 может найти применение в доставке грузов в труднодоступные районы, мониторинге инфраструктуры, контроле состояния трубопроводов и организации временных систем связи.

Хотя проект пока находится на этапе развития, первые успешные полеты продемонстрировали жизнеспособность концепции и открыли путь к дальнейшему совершенствованию необычной технологии грузовых беспилотников.