Мария Чеботарь

Мария Чеботарь
10 апреля, 07:00
10 апреля, 07:00
Рейтинг: +588
Посты: 882

NASA впервые опубликовало кадры запуска «Артемида II» в инфракрасном диапазоне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжает публиковать новые материалы с захватывающего запуска лунной миссии «Артемида II», состоявшегося на прошлой неделе. В последнюю подборку вошли инфракрасные фотографии и видеокадры старта — они не только дают ценную информацию ученым, но и производят сильное визуальное впечатление.

# NASA
# Артемида
# космос
# Луна
# ракеты
# фотографии
NASA впервые опубликовало кадры запуска «Артемида II» в инфракрасном диапазоне / © NASA
NASA впервые опубликовало кадры запуска «Артемида II» в инфракрасном диапазоне / © NASA

Черно-белые инфракрасные снимки позволяют разглядеть детали, недоступные обычным камерам видимого диапазона — особенно в работе ракетных двигателей и в первые мгновения отрыва от земли.

Запуск миссии «Артемида II» / © NASA
Запуск миссии «Артемида II» / © NASA

Запуск «Артемида II» состоялся 1 апреля 2026 года во Флориде. Погода была ясной, небо оставалось светлым и голубым, из-за чего некоторые детали трудно было различить в обычном свете. Однако в инфракрасном диапазоне небо выглядит значительно темнее: атмосфера рассеивает инфракрасное излучение куда слабее, чем видимый свет.

Два твердотопливных ускорителя ракеты Space Launch System (SLS) / © NASA
Два твердотопливных ускорителя ракеты Space Launch System (SLS) / © NASA

На одном из снимков видно, как два твердотопливных ускорителя ракеты Space Launch System (SLS) отделяются после вывода в космос корабля Orion с экипажем «Артемида II». На этом изображении голубое небо кажется почти черным, благодаря чему особенно отчетливо видны потоки веществ, выбрасываемых ускорителями.

Запуск миссии «Артемида II» / © NASA
Запуск миссии «Артемида II» / © NASA

На другом инфракрасном кадре, также выполненном в черно-белой гамме, запечатлен момент старта ракеты SLS с кораблем Orion.

© NASA
Запуск миссии «Артемида II» / © NASA
Запуск миссии «Артемида II» / © NASA

NASA также опубликовало новые снимки, сделанные более традиционными зеркальными камерами Nikon D850, установленными непосредственно на стартовой площадке. Как и ожидалось, из-за близости к месту запуска камеры были помещены в специальные защитные корпуса. Поэтому при использовании объективов Nikkor AF-S 20mm f/1.8G часть кадра оказалась перекрыта защитными элементами. Но это вынужденная мера — температура на старте достигает экстремальных значений.

Запуск миссии «Артемида II» / © NASA
Запуск миссии «Артемида II» / © NASA

9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

9 апреля, 13:25
Андрей Серегин

В Гватемале нашли одно из первых свидетельств коллегиального правления майя

Представления о политическом устройстве древних майя долгое время сводились к образу всемогущего обожествленного царя. Однако новые находки археологов в джунглях Гватемалы показали, что на смену абсолютной монархии там пришла куда более открытая форма власти — с советами, открытыми заседаниями и коллективной ответственностью.

9 апреля, 16:10
Татьяна Зайцева

Груз затонувшего корабля перевернул представления об обращении с железом в древнем Средиземноморье

Изучая остатки корабля, затонувшего примерно 2600 лет тому назад у побережья современного Израиля, морские археологи обнаружили, что он перевозил необработанные железные слитки, заключенные в защитный шлак. Эта находка опровергает предположения о том, что железо в древности ковали сразу после плавки — видимо, его транспортировали в виде сырья, и только потом оно попадало к кузнецам.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

