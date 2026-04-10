Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA впервые опубликовало кадры запуска «Артемида II» в инфракрасном диапазоне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжает публиковать новые материалы с захватывающего запуска лунной миссии «Артемида II», состоявшегося на прошлой неделе. В последнюю подборку вошли инфракрасные фотографии и видеокадры старта — они не только дают ценную информацию ученым, но и производят сильное визуальное впечатление.

Черно-белые инфракрасные снимки позволяют разглядеть детали, недоступные обычным камерам видимого диапазона — особенно в работе ракетных двигателей и в первые мгновения отрыва от земли.

Запуск «Артемида II» состоялся 1 апреля 2026 года во Флориде. Погода была ясной, небо оставалось светлым и голубым, из-за чего некоторые детали трудно было различить в обычном свете. Однако в инфракрасном диапазоне небо выглядит значительно темнее: атмосфера рассеивает инфракрасное излучение куда слабее, чем видимый свет.

Два твердотопливных ускорителя ракеты Space Launch System (SLS) / © NASA

На одном из снимков видно, как два твердотопливных ускорителя ракеты Space Launch System (SLS) отделяются после вывода в космос корабля Orion с экипажем «Артемида II». На этом изображении голубое небо кажется почти черным, благодаря чему особенно отчетливо видны потоки веществ, выбрасываемых ускорителями.

На другом инфракрасном кадре, также выполненном в черно-белой гамме, запечатлен момент старта ракеты SLS с кораблем Orion.

NASA также опубликовало новые снимки, сделанные более традиционными зеркальными камерами Nikon D850, установленными непосредственно на стартовой площадке. Как и ожидалось, из-за близости к месту запуска камеры были помещены в специальные защитные корпуса. Поэтому при использовании объективов Nikkor AF-S 20mm f/1.8G часть кадра оказалась перекрыта защитными элементами. Но это вынужденная мера — температура на старте достигает экстремальных значений.

