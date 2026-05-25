25 мая, 14:48
Валерия Понамарева
Ученые узнали, сколько живут гидроиды порпиты

Продолжительность жизни порпиты долгое время оставалась загадкой. Японские биологи вырастили колонии в лаборатории и выяснили, что отдельные особи доживают до пяти лет.

Полипы вблизи / © Emily Roberts, iNaturalist

Порпита обитает на поверхности океана, дрейфуя в теплых и умеренных водах. Из-за внешнего вида ее часто принимают за медузу. На самом деле порпита — это колония гидроидных полипов (зооидов), которые живут как единое целое.

Это небольшое беспозвоночное может прожить в открытом океане гораздо дольше, чем считалось. К такому выводу пришли японские биологи, впервые вырастившие колонии порпиты в экспериментальных условиях. 

Porpita porpita разных цветов. Cтроение колонии: плавательный диск (fl), мантия (mt), зooиды для питания и защиты (da) / © Daiki W. et al., Scientific Reports, 2026

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, собрали 10 колоний на побережье префектуры Канагава (Япония). В лаборатории их кормили планктоном артемия и содержали в фильтрованной морской воде до 21 дня. Радиус хитинового диска измерили в начале и конце эксперимента.

Оказалось, маленькие колонии (радиусом три-четыре миллиметра) заметно росли, тогда как крупные (более 17 миллиметров) практически не увеличивались. Гистологический анализ показал: рост идет только на краю диска, где формируются новые слои хитина. Это похоже на рост раковин моллюсков и кораллов.

Две колонии по девять и семь миллиметров, вторая за время эксперимента заметно выросла / © Daiki W. et al., Scientific Reports, 2026

Наблюдать за колониями годами в океане крайне сложно, поэтому биологи применили компьютерное моделирование. Они использовали байесовскую модель роста фон Берталанфи, которая описывает, как рост замедляется по мере приближения организма к своим максимальным размерам.

По данным измерений ученые рассчитали три параметра: начальный радиус, максимально возможный радиус и коэффициент роста (0,62 в год). Такая скорость роста оказалась выше, чем у кораллов, но ниже, чем у медуз. Подставив в модель радиусы 10 колоний, исследователи оценили возраст каждой из них.

Результат оказался неожиданным. Самые маленькие колонии (радиусом четыре миллиметра) жили приблизительно три месяца, средние и крупные — около года и двух лет, а самая большая колония, радиусом 23 миллиметра, достигла возраста примерно пяти лет. 

Исследование показало, что гидроид Porpita porpita может дрейфовать на поверхности океана от нескольких месяцев до пяти лет. Это значительно дольше, чем обычно считается для нейстонных организмов, одновременно обитающих и в водной, и в воздушной средах.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 мая, 12:16
Татьяна Зайцева

Ученые объяснили сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса

Ученые раскрыли причины удивительной сохранности крупнейшей из пирамид Гизы. Секрет того, что за прошедшие тысячелетия пирамиду не разрушили землетрясения, кроется в особенностях ее конструкции, в том числе в так называемых разгрузочных камерах, расположенных непосредственно над погребальной камерой фараона.

25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

Выбор редакции
23 мая, 09:55
Андрей Серегин

Психологи исследовали влияние фоновой музыки на чтение

Больше половины студентов регулярно читают учебные тексты под музыку, хотя многие научные работы утверждают, что это вредит пониманию текста. Исследователи из Университета Эдит Коуэн выяснили, что эта привычка определяется не когнитивными способностями вроде силы внимания, а тем, насколько важную роль музыка играет в жизни конкретного человека.

19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

21 мая, 16:54
ЮФУ

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.

19 мая, 10:33
НИТУ МИСИС

Отрасль фармацевтики столкнулась с дефицитом кадров при стремительном росте рынка

В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. В современном мире эта отрасль подвержена большим изменениям: аптеки уходят в онлайн, производство локализуется, а требования к лекарствам растут. Вместе с отраслью меняется и сама профессия провизора. О том, почему фармацевтика нуждается в новом типе специалиста и что для этого нужно сделать, рассказывает доктор экономических наук, директор Института экономики и управления НИТУ МИСИС Алексей Митенков.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

