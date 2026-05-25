Ученые узнали, сколько живут гидроиды порпиты

Продолжительность жизни порпиты долгое время оставалась загадкой. Японские биологи вырастили колонии в лаборатории и выяснили, что отдельные особи доживают до пяти лет.

Порпита обитает на поверхности океана, дрейфуя в теплых и умеренных водах. Из-за внешнего вида ее часто принимают за медузу. На самом деле порпита — это колония гидроидных полипов (зооидов), которые живут как единое целое.

Это небольшое беспозвоночное может прожить в открытом океане гораздо дольше, чем считалось. К такому выводу пришли японские биологи, впервые вырастившие колонии порпиты в экспериментальных условиях.

Porpita porpita разных цветов. Cтроение колонии: плавательный диск (fl), мантия (mt), зooиды для питания и защиты (da) / © Daiki W. et al., Scientific Reports, 2026

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, собрали 10 колоний на побережье префектуры Канагава (Япония). В лаборатории их кормили планктоном артемия и содержали в фильтрованной морской воде до 21 дня. Радиус хитинового диска измерили в начале и конце эксперимента.

Оказалось, маленькие колонии (радиусом три-четыре миллиметра) заметно росли, тогда как крупные (более 17 миллиметров) практически не увеличивались. Гистологический анализ показал: рост идет только на краю диска, где формируются новые слои хитина. Это похоже на рост раковин моллюсков и кораллов.

Две колонии по девять и семь миллиметров, вторая за время эксперимента заметно выросла / © Daiki W. et al., Scientific Reports, 2026

Наблюдать за колониями годами в океане крайне сложно, поэтому биологи применили компьютерное моделирование. Они использовали байесовскую модель роста фон Берталанфи, которая описывает, как рост замедляется по мере приближения организма к своим максимальным размерам.

По данным измерений ученые рассчитали три параметра: начальный радиус, максимально возможный радиус и коэффициент роста (0,62 в год). Такая скорость роста оказалась выше, чем у кораллов, но ниже, чем у медуз. Подставив в модель радиусы 10 колоний, исследователи оценили возраст каждой из них.

Результат оказался неожиданным. Самые маленькие колонии (радиусом четыре миллиметра) жили приблизительно три месяца, средние и крупные — около года и двух лет, а самая большая колония, радиусом 23 миллиметра, достигла возраста примерно пяти лет.

Исследование показало, что гидроид Porpita porpita может дрейфовать на поверхности океана от нескольких месяцев до пяти лет. Это значительно дольше, чем обычно считается для нейстонных организмов, одновременно обитающих и в водной, и в воздушной средах.

