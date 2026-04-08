Японская компания впервые проведет инспекцию спутников на разных орбитах
Компания Astroscale, специализирующаяся на очистке орбиты от мусора, раскрыла новые подробности проекта ISSA-J1, который, по ее словам, станет «важным шагом вперед в развитии коммерческой инспекции на орбите и систем космической ситуационной осведомленности».
Компания представила как спутники-клиенты, так и концепт проведения миссии, запуск которой запланирован на 2027 год.
ISSA-J1 станет прорывом: в рамках одной миссии будут обследованы два выведенных из эксплуатации японских спутника, находящихся на разных орбитах. Для коммерческого сектора это будет первый подобный опыт.
По мере наступления новой космической эры на околоземной орбите накапливается все больше неработающих спутников и космического мусора. Предотвращение чрезмерной загруженности околоземного пространства становится критически важным для безопасности будущих космических операций.
В 2024 году Astroscale успешно реализовала миссию ADRAS-J — первый в мире коммерческий проект по сближению с космическим мусором. Компания стремится предложить доступные решения для операций сближения и свода объектов с орбиты. Теперь, чтобы продемонстрировать дальнейшие возможности, она готовит миссию ISSA-J1.
Миссия разрабатывается в рамках японской программы поддержки инноваций малого бизнеса. В ходе нее будут обследованы два выведенных из эксплуатации спутника — ALOS и ADEOS-II, запущенные в начале 2000-х годов. Задача — определить их ориентацию, характер вращения и степень деградации.
Если все пойдет по плану, ISSA-J1 будет выведена на орбиту уже в следующем году. После запуска аппарат пройдет начальные проверки систем и связи, а затем приступит к выполнению основной программы.
На первом этапе спутник миссии скорректирует орбиту и сблизится с ALOS. Сначала наблюдение будет вестись с расстояния, после чего аппарат постепенно сократит дистанцию и перейдет к съемке с близкого расстояния. Затем, выполнив серию орбитальных маневров, он перейдет на другую орбиту и повторит ту же процедуру с ADEOS-II.
По словам Astroscale, миссия позволит выполнять «наблюдение нескольких объектов с близкой дистанции — значительно ближе, чем при традиционных методах мониторинга — открывая новые возможности для инспекции на орбите».
Согласно заявлению Astroscale, миссия продемонстрирует способность одного аппарата обслуживать несколько объектов на разных орбитах в рамках единого полета.
Отдельно компания намерена в ближайшем будущем продемонстрировать возможность орбитальной дозаправки — ключевой технологии для развития космических полетов, которая позволит продлевать срок службы спутников и открывает перспективы для дальних миссий.
В рамках проекта, запланированного на это лето, Astroscale проведет первую в истории дозаправку гидразином для спутников Космических сил США на геостационарной орбите.
