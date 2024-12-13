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Спутник Astroscale впервые приблизился к космическому мусору на расстояние 15 метров

Спутник ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan), созданный компанией Astroscale по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) для изучения возможности удаления крупных фрагментов космического мусора с орбиты, подошел к своей цели — верхней ступени японской ракеты H-2A. Расстояние между ними составило всего 15 метров.

Спутник ADRAS-J «осматривает» верхнюю ступень японской ракеты H-2A , снимок сделан космическим аппаратом австралийского стартапа HEO Robotics / © HEO Robotics

ADRAS-J успешно завершил все наблюдения за космическим мусором, запланированные JAXA, включая три облета верхней ступени ракеты H-2A.

Аппарат ADRAS-J, который в феврале 2024 года вывела на орбиту ракета Electron компании Питера Бека, сейчас занимается осмотром верхней ступени японской ракеты H-2A. Она находится на орбите с 2009 года. Полученные данные разработчики используют для подготовки второго этапа программы. Во время него к ступени ракеты H-2A отправят космический аппарат, который попытается свести ее с орбиты.

Отметим, что еще ни один аппарат не выполнял подобных операций на орбите с космическим мусором.